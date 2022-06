Deshalb will Neuer "kein Spiel liegen lassen"

Eine Verschnaufpause braucht er nicht: Geht es nach Manuel Neuer (36), steht Deutschlands Nummer eins auch gegen Europameister Italien zwischen den Pfosten.

Die Art der Fragestellungen während der Medientermine hat sich verändert und erinnert beinahe schon an die Endphase unter Joachim Löw. Vor dem Abflug nach Düsseldorf zum finalen Auftrag dieses Länderspieljahres am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) hatte der Kapitän Platz genommen auf dem Pressekonferenz-Podium im Budapester Mannschaftsquartier - und war gefordert, allerlei Erklärungsansätze zu finden, nachdem die ersten Monate unter Hansi Flick fast schon Euphorie ausgelöst hatten, zuletzt aber die Dämpfer zunahmen.

Manuel Neuer meistert diese medialen Aufträge wie die jüngsten Aufgaben in seinem Kerngeschäft. Zwei Mal hatte der 36-Jährige zuletzt herausgeragt und der Bundestrainer weiß: "Manu ist Weltklasse, aber wenn der Torhüter der überragende Mann ist, dann sagt das auch immer aus, dass etwas nicht ganz funktioniert hat." Neuer verhehlt dies nicht. "Wir haben zuletzt gute und schlechte Seiten von unserer Mannschaft gesehen. Hinsichtlich der Ausstrahlung in Richtung des gegnerischen Tores hat uns etwas gefehlt."

Ich möchte meinen Beitrag leisten, damit wir optimal eingespielt sind. Manuel Neuer

Und das eigene wurde auch nicht optimal abgesichert. In keinem der letzten vier Spiele blieb Deutschland ohne Gegentor, gegen England und Ungarn sorgte allein der Bayern-Keeper dafür, dass es am Ende immerhin jeweils 1:1 stand. Am Dienstag in Mönchengladbach will Neuer mehr als einen Punkt. Und denkt deshalb gar nicht daran, zum Abschluss einer langen Saison freiwillig das Tor zu räumen. "Ich möchte keines dieser Spiele herschenken oder liegen lassen."

Dabei, versichert er, gehe es keineswegs darum, die verpasste Zeit wegen seines Mittelfußbruchs nachzuholen, "die Zeit hänge ich vielleicht einfach hinten dran", es geht ihm um die Automatismen. "Auf dem Weg zur WM dürfen wir kein Spiel liegen lassen, ich möchte meinen Beitrag leisten, damit wir optimal eingespielt sind."

Dass die DFB-Auswahl auf diesem Weg noch eine weitere Etappe zurücklegen muss als das nach dem Start in die Ära Flick allgemein erhofft wurde, ist dem 36-Jährigen bewusst. Und er sagt auch, was fehlt: "Wir brauchen dieses gemeinsame Erfolgserlebnis gegen einen Großen." Damit die Fragen, wann es wieder gegen eine Top-Nation reicht, aufhören.

Und damit der Glaube daran gestärkt wird. "Wir haben lange keinen Großen geschlagen, ein Sieg wäre sehr wichtig für uns." Und gegen Italien, bekennt Neuer, "würde es besonders gut schmecken. Wir haben in den letzten Jahren über 90 Minuten nie gegen sie gewonnen. 2016 bei der EM brauchten wir das Elfmeterschießen. Deshalb wollen wir jetzt unbedingt mit diesem positiven Erlebnis in den Urlaub."