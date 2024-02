Deshalb war der Heimsieg vom VfL Oldenburg historisch

Historische Partie am Sonntag in der Handball Bundesliga Frauen: Die Partie zwischen dem VfL Oldenburg und der HSG Bad Wildungen Vipers endete mit 48:34 (25:17) und war mit 82 Treffern die torreichste Begegnung der 1. HBF seit der Gründung 1975.

In keinem anderen Spiel der HBF fielen schon einmal 82 Tore Thorsten Helmerichs, VfL

Die alte Bestmarke wurde am 12. Januar 2011 aufgestellt, damals trennten sich die HSG Blomberg-Lippe und die SG BBM Bietigheim mit einem 48:33. Auch am Spiel mit den drittmeisten Toren war Bietigheim beteiligt, am 16. April 2023 verlor Bayer Leverkusen gegen den späteren Deutschen Meister mit 33:46.

78 Tore gab es in zwei Heimspielen vom HC Leipzig: 2006 gewannen die Sächsinnen mit 46:32 gegen den Buxtehuder SV, 2009 dann mit 44:34 gegen den VfL Sindelfingen.

Oldenburgs Vereinsrekord geknackt

Die 48 Heimtore sind zwar Bestwert für den VfL Oldenburg, zuvor stand hier ein 46:22 gegen die Sport-Union Neckarsulm aus dem Jahr 2018 zu Buche. Damit zog man mit der Bestmarke von Blomberg-Lippe gleich.

In der Liga hatten schon drei Mannschaften mehr Tore erzielt. Durch die Zusammenführung nach der Wiedervereinigung gab es in der Saison 1991/92 ein 51:7 von Bayer Leverkusen gegen die HSG Halloren Halle in der Südstaffel und ein 49:9 des Buxtehuder SV über den SV Chemie Guben im Norden.

Skandalspiel 1991

Ein Skandalspiel hingegen war das 50:5 des TV Lützellinden über den SV Walle Bremen. Im letzten Saisonspiel der Saison 1990/91 am 22. Mai 1991 schickte der als neuer Meister feststehende Aufsteiger SV Walle Bremen praktisch seine Bezirkligamannschaft zum Titelverteidiger, um sich für die Finalduelle um die gesamtdeutsche Meisterschaft gegen den SC Leipzig (25.05./29.05.) zu schonen - Bremen gewann beide Partien gegen den letzten DDR-Meister.