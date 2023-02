Deshalb regiert bei Smith Vorsicht

Beim 2:1-Erfolg in Magdeburg fehlte Eric Smith dem FC St. Pauli bereits zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr. Nach einer Erkältung zum Start in Nürnberg hat der Schwede nun Adduktorenprobleme - und das erfordert im Umgang mit ihm eine besondere Behutsamkeit.

Ein MRT wurde noch am Wochenende gemacht, und brachte zumindest teilweise Entwarnung. "Wir können ausschließen, dass es was Muskuläres ist", sagt Fabian Hürzeler, "wir müssen abwarten, ob es eine Entzündung oder etwas anderes ist." Die Entscheidung, ihn am Wochenende nicht zu berücksichtigen, fiel relativ klar aus: "Wir wollten nicht das Risiko eingehen, dass Eric sich schwerer verletzt." Ein Grund: Der 26-Jährige ist als Chef der Dreierkette ein absoluter Fixpunkt im System des Trainers. Der andere: Probleme im Adduktorenbereich sind nicht neu bei Smith. Schon während seines ersten Jahres hatte der 2021 verpflichtete Blondschopf immer wieder Probleme, diese mit konservativer Behandlung letztlich in den Griff bekommen. Zwischenzeitlich hatte auch eine Operation im Raum gestanden. Auch deshalb regiert im Umgang mit Smith und den Adduktoren nun Vorsicht.

Klar ist: Hürzeler könnte den Abwehrhünen gegen Hansa Rostock gut gebrauchen. Im prestigeträchtigen Duell am kommenden Sonntag kommt vor allem auch körperliche Wucht auf St. Paulis Abwehr zu. Und Betim Fazliji konnte sich am Samstag nur bedingt als Smith-Ersatz aufdrängen. Bei der Magdeburger Führung griff er nach dem Fehlpass von Leart Paqarada, der fraglos ursächlich für das Gegentor war, nicht beherzt ein, bei weiteren Großchancen wirkte er gedanklich zu langsam. Bezeichnend für das bisherige Wirken des im Sommer aus St. Gallen verpflichteten Abwehr-Allrounders: Das 0:1 gedreht hat St. Pauli, als der Kosovare nach 69 Minuten gegen Offensivmann David Otto ausgewechselt wurde.

Der Rückstand bis dahin war fraglos nicht an Fazliji festzumachen, und doch ist der Spielverlauf beispielhaft für sein erstes Halbjahr am Millerntor: Der 23-Jährige kam als hoffnungsvolles Defensivtalent aus der Schweiz mit dem Wissen, dass noch Entwicklungspotenzial in ihm schlummert. Bislang aber konnte er dies nur selten andeuten, hat seine Position mit einer Roten Karte im alten Jahr zudem selbst geschwächt. Regiert bei Smith weiter die Vorsicht, könnte Fazliji nun weitere Gelegenheiten bekommen, seine Position auf St. Pauli zu stärken.