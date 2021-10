Deshalb kommt Schalke immer besser ins Rollen

Der Start war schwierig, mittlerweile aber ist der FC Schalke 04 im Dunstkreis der Zweitliga-Spitzengruppe angekommen. Eine Analyse.

Für die Tabellenführung wird es vermutlich auch am nächsten Spieltag noch nicht reichen, nicht einmal für eine Nacht. Schalke 04 eröffnet zwar den 10. Spieltag gegen Hannover 96 und würde bei einem Sieg mit Spitzenreiter FC St. Pauli nach Punkten gleichziehen, aber die Tordifferenz der Gelsenkirchener ist aktuell um sechs Treffer schlechter. Noch dazu treffen am Freitag zeitgleich (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Liga-Zweite Jahn Regensburg und der Dritte SC Paderborn direkt aufeinander, möglicherweise setzt sich eher einer dieser beiden zumindest für ein paar Stunden auf den Platz an der Sonne.

Viel wichtiger ist den Schalkern natürlich, dass sie am 15. Mai gegen 17.30 Uhr auf einem der beiden direkten Aufstiegsplätze stehen - also nach dem Saisonfinale beim 1. FC Nürnberg. Mittlerweile haben die Hoffnungen, dass es so kommen könnte, viel Nahrung erhalten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (1:3 gegen den HSV, nur 1:1 gegen Aue, gar 1:4 in Regensburg) sind die Königsblauen ins Rollen gekommen, zumindest, was die Ergebnisse betrifft. Die Leistungen sind zwar immer noch nicht das Gelbe vom Ei, aber die Ausbeute stimmt: Von den vergangenen fünf Spielen haben sie vier gewonnen.

Lebensversicherung Terodde

Der mit Abstand größte Erfolgsgarant heißt selbstverständlich Simon Terodde. Dieser Stürmer ist ein Phänomen. Manchmal sieht man ihn das ganze Spiel kaum, doch dann ist er doch zur Stelle - wie beim 3:0 gegen den FC Ingolstadt, als Terodde mit seinem 153. Zweitligatreffer die Rekordmarke von Dieter Schatzschneider geknackt hat. Nach nur neun Spieltagen hat der Angreifer schon elf Ligatore erzielt, Terodde ist ohne Zweifel Schalkes Lebensversicherung. Alle anderen Spieler tun sich noch schwer mit dem Erzielen von Toren. Marius Bülter kommt immerhin bereits auf drei, Dominick Drexler und Mehmet Aydin auf je eines - das wars.

Dass Schalke trotz dieser enormen Terodde-Abhängigkeit gute Ergebnisse erzielt, liegt auch daran, dass sich einige weitere der insgesamt 16 Neuzugänge recht rasch akklimatisieren konnten. Ein gutes Beispiel ist Thomas Ouwejan. Während die Mannschaft über rechts kaum brauchbare Flanken zustande bringt, beweist der Niederländer auf der linken Außenbahn regelmäßig ein präzises Füßchen, ebenso bei Standards. Vier Torvorlagen hat Ouwejan schon gegeben, bei den Torschussvorlagen ist er zudem ligaweit absolute Spitze.

Trifft am laufenden Band: Simon Terodde. imago images/Laci Perenyi

Itakuras rascher Aufstieg

Ebenfalls kaum Eingewöhnungszeit hat Ko Itakura benötigt. Als Angestellter von Manchester City ist er zwar ungleich höhere Fußballkunst gewöhnt, die Anforderungen, welche die aktuellen Niederungen an ihn und das Team stellen, hat er aber ohne große Eingewöhnungszeit verinnerlicht. Der Saisonarbeiter aus der Premier League hat sich in kurzer Zeit zum Abwehrchef gemausert, zum Anführer, zu einem, der vorangeht und dabei auch Grätschen nicht scheut. Was ihn besonders auszeichnet, ist die Souveränität, die er ausstrahlt, auch in Drucksituationen. Dann zeigt sich erst recht: Itakura ist die Ruhe selbst.

Nach einem eher bescheidenen Kaltstart gegen Jahn Regensburg, als Itakura nur wenige Stunden nach seiner Verpflichtung eingewechselt wurde und an der 1:4-Niederlage nicht schuldlos war, steht der Defensivspezialist mittlerweile bei sechs Einsätzen, fünfmal zählte er zur Startelf.

Weder Dries Wouters noch Florian Flick kommen an Itakura als zentrale Figur in der Dreierkette vorbei. Eigentlich hätte sich der 24-Jährige von seinen Anlagen her auch als Alternative für die Sechser-Rolle als Vertreter des gesperrten Victor Palsson angeboten, doch Trainer Dimitrios Grammozis tat sich schwer, den ManCity-Profi aus der hintersten Reihe herauszureißen. Die Sechser-Ideen mit Wouters gegen Rostock (kicker-Note 4) und Flick gegen Ingolstadt (4,5) gingen eher schlecht als recht auf. Gegen Hannover 96 ist Palsson nun wieder einsatzfähig.

Nicht alle Entscheidungen gingen auf

Nicht alle Transferentscheidungen von Rouven Schröder konnten aufgehen, insgesamt hat der Sportdirektor seinen schweren Job aber bislang mit Bravour gemeistert. Insgesamt 46 Personalentscheidungen hat Schalke 04 allein nur beim Blick auf den Spielerkader nach dem Abstieg getroffen, die Veränderungen rund um die Mannschaft (Torwarttrainer etc.) sind da noch gar nicht mit eingerechnet.

Und welchen Anteil hat der Trainer am Schalker Aufschwung? Zunächst einmal war der große Vorteil von Grammozis, dass er bereits im März installiert wurde und als Chef der Schadensabwicklung parallel maßgebliche Ideen für die Zusammenstellung des neuen Kaders einbringen konnte. Seither bastelt der 43-Jährige in seinem Tagesgeschäft akribisch am Erfolg.

Manche Dinge sind ihm dabei durchaus misslungen, etwa die Entscheidung, im Heimspiel gegen Aue von seiner bewährten Dreierkette abzurücken und auf einen nur selten trainierten Viererverbund zu setzen. Manche Dinge sind mit Risiko behaftet, etwa der Kurzpass-Spielaufbau oder der Torwarttausch, bei dem sich erst noch herausstellen muss, ob Martin Fraisl wirklich die konstant bessere Alternative zu Ralf Fährmann ist.

Grammozis' beweist ein gutes Händchen

Andere Entscheidungen des Trainers sind aber auch schon voll aufgegangen. Seine Wahl der Startelf-Spieler zahlte sich zuletzt mehrfach aus (allerdings ist sein Kader in der Breite auch nicht allzu gut besetzt), zudem hat Grammozis ein besseres Händchen für Ein- und Auswechslungen entwickelt. Seine Spielidee, basierend auf einem 3-5-2-System, manifestiert sich langsam.

In der Summe lässt dies alles folgendes Fazit zu: Wenn der FC Schalke nun nicht nur mit Blick auf die nackten Ergebnisse, sondern auch noch spielerisch stärker ins Rollen kommt (stabile Leistungen über 90 Minuten, mehr Torgefahr auch unabhängig von Terodde etc.), dürfte die direkte Rückkehr in die Bundesliga sehr wahrscheinlich sein. Aber auch nur dann.