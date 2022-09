Deschamps vertraut gegen Österreich auf Maignan

Die französische Nationalmannschaft trifft am Donnerstag (20.45 Uhr) auf Österreich. Nach vier sieglosen Spielen muss Frankreich zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar überzeugen - trotz einiger Verletzungen.

"Les Bleus" sind seit vier Spielen ohne Sieg. AFP via Getty Images

Im Juni bestritt die französische Nationalmannschaft vier Spiele in der Nations League ohne einen einzigen Sieg, darunter ein 1:1-Unentschieden gegen Österreich in Wien. Die "Bleus", die die letzte Nations League gewonnen haben, werden ihren Titel im Final Four nicht verteidigen können. Zwei Spieltage vor Ende der Gruppenspiele steht fest, dass Frankreich nicht Gruppenerster wird. Jetzt geht es für Didier Deschamps und seine Elf erstmal darum nicht abzusteigen.

Es geht darum, die Spieler in die beste Position zu bringen, um für den Gegner gefährlich zu sein. Didier Deschamps, Frankreichs Nationaltrainer

Dabei muss der Trainer auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten. Für Deschamps soll das aber auf keinen Fall eine Entschuldigung sein. Mit welcher Aufstellung der 53-Jährige das Spiel gegen Österreich beginnen wird oder ob er mit einer Dreier- oder Viererkette spielen wird, verriet der ehemalige französische Nationalspieler nicht. Zumindest aber soviel: "Meine Idee bleibt immer dieselbe: Es geht darum, die Spieler in die beste Position zu bringen, um für den Gegner gefährlich zu sein." Gleichzeitig schloss Deschamps aber keinen System-Wechsel während der Partie aus: "Das hält uns nicht davon ab, von Spiel zu Spiel oder während des Spiels zu wechseln".

Maignan für Lloris zwischen den Pfosten

Da Hugo Lloris verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht, wird Mike Maignan im Tor beginnen, ließ Frankreichs Trainer wissen: "In dieser Länderspielpause kann Mike mehr Erfahrung mit der Nationalmannschaft sammeln. Er war schon oft bei uns, aber nicht so oft auf dem Platz." Neben Lloris muss Deschamps auf weitere normalerweise gesetzte Spieler verzichten. Fehlen werden unter anderem Karim Benzema, Paul Pogba, Ngolo Kante und das Bayern-Duo Kingsley Coman und Lucas Hernandez.

Nach dem Spiel gegen Österreich am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet auf Deschamps und sein Team bereits am Sonntag zur gleichen Zeit Dänemark zum Abschluss der Länderspielpause.