Deschamps: "Uns fehlten Kraft, Energie und auch Charakter"

Fast exakt fünf Monate vor dem Start der WM in Katar schrillen in Frankreich die Alarmglocken. Nationalcoach Didier Deschamps wirkt zunehmend ratlos - hat den Glauben an eine erfolgreiche Titelverteidigung aber nicht verloren.

Frankreichs Didier Deschamps hat den Glauben an eine erfolgreiche Titelverteidigung nicht verloren. IMAGO/NurPhoto