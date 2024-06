Deschamps über EM: "Es gab bislang einen gemeinsamen Nenner"

Vizeweltmeister Frankreich hatte beim 1:0-Auftakterfolg gegen Österreich am Montagabend durchaus Mühe - und muss zudem um seinen absoluten Starspieler bangen. Dementsprechend gemischt präsentierte sich die Stimmungslage.

"Ich bin erleichtert, aber auch zufrieden mit dem Spiel gegen einen schwierigen Gegner", meinte Didier Deschamps nach dem knappen Sieg über Österreich in der ARD - und spielte gerade auch auf das hohe Pressing durch Ralfs Rangnicks Team an. "Solide, gut gespielt", lautete so das Fazit des französischen Nationaltrainers, auch wenn "manchmal die Genauigkeit gefehlt" habe.

Zugleich mahnte der 55-Jährige allerdings auch: "Wir haben die Qualität und das Talent, aber das haben viele Mannschaften. Auf dem höchsten Level ist es besonders wichtig, solide zu sein und hart zu arbeiten. Und das haben wir heute gemacht", so Deschamps, der gleichzeitig auch bereits ein kleines Fazit der bisherigen EM-Spiele zog. "Es gab bislang einen gemeinsamen Nenner der Spiele: Die athletische Intensität ist auf allerhöchstem Level."

Kanté nach Auftakt: "Wir sind auch nur Menschen"

Einer fiel in diesem Bereich keineswegs ab: N'Golo Kanté, mittlerweile bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien aktiv und durchaus überraschend von Deschamps für das EM-Turnier und auch die Startelf gegen Österreich berufen. Der 33-Jährige spielte eine auffällige Partie und wurde von der UEFA zum Spieler des Spiels gekürt. "Wir wollten mit einem Sieg anfangen. Perfekt war es nicht, aber ein guter Auftakt. Die Grundlage ist gelegt, wir werden noch effizienter spielen", analysierte Kanté hinterher.

Auch er gab allerdings offen zu, dass beim Weltmeister von 2018 noch nicht alles rund gelaufen war. "Es gab sicherlich ein paar kleinere Probleme. Aber es war ein guter Start als Gemeinschaft, auch um wieder reinzukommen. Letztlich ist alles gutgegangen, wir sind auch Menschen - wir kämpfen gemeinsam für das Ergebnis und das werden wir weitermachen."

Deschamps über Mbappés Nase: "Es ist kompliziert"

Das Ergebnis passte für Frankreich, der größte Wermutstropfen des Montagabends in Düsseldorf war indes weniger das durchaus mühevolle Zustandekommen gegen wehrhafte Österreicher, sondern die Personalie Kylian Mbappé, der spät im Spiel einen Nasenbeinbruch erlitten hatte. "Das mit der Nase sieht nicht so gut aus, es ist kompliziert. Das ist das Schlechte an diesem Abend", erklärte Deschamps, der in seinem 154. Länderspiel als Coach der Equipe Tricolore seinen exakt 100. Sieg feierte (30 Remis, 24 Niederlagen).

Mbappés späte Auswechslung bescherte zumindest Kanté noch ein spätes Highlight in seiner Länderspielkarriere: "Es war das erste Mal, dass ich unsere Kapitänsbinde tragen durfte. Es war mir eine große Ehre, auch wenn es nur für paar Momente war. Aber ich bin darauf sehr stolz."