Deschamps' Sorgen wachsen: Auch Lloris und Theo fehlen

Frankreich geht mit immer größer werdenden Personal-Problemen in die beiden Nations-League-Spiele gegen Österreich und Dänemark. Keeper Hugo Lloris und Abwehrspieler Theo fallen aus.

Dies gab der französische Fußball-Verband am Montagmittag bekannt.

Beim Tottenham-Torhüter und Kapitän der Equipe Tricolore Lloris wurde eine Oberschenkelverletzung diagnostiziert, die sich der 35-Jährige wohl beim 6:2-Kantersieg gegen Leicester City am Samstag zugezogen hat.

Defensivspieler Theo von der AC Milan hingegen erlitt beim 1:2 gegen Napoli eine Adduktorenverletzung. Er fehlt damit genauso wie sein älterer Bruder Lucas Hernandez vom FC Bayern, der sich in der Champions League gegen den FC Barcelona im Leistenbereich schwer verletzte - Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich, was eine wochenlange Pause nach sich zieht.

Lafont und Digne nachnominiert

Der Weltmeister von 2018 trifft in der Nations League am Donnerstag auf Österreich und tritt am Sonntag in Dänemark an. Als Alternativen nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps Torhüter Alban Lafont (FC Nantes) und Außenverteidiger Lucas Digne (Aston Villa). Mit nur zwei Remis in vier Spielen in der Nations League ist für die Franzosen das Halbfinale bereits außer Sichtweite.

Neben Lloris und den Hernandez-Brüdern fehlen Deschamps auch Torjäger Karim Benzema (Real Madrid), Flügelflitzer Kingsley Coman (FC Bayern) sowie Juventus-Profi Paul Pogba, der nach einer Knie-OP gar die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu verpassen droht.