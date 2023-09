Deschamps, Mbappé und das Ungleichgewicht

Sie sind der Favorit, haben eine Mannschaft auf Weltklasse-Niveau. Trotzdem - oder gerade deshalb - gibt es beim DFB-Gegner Frankreich Diskussionen um die Startelf.

Er sagt es oft genug. Und genau deshalb kann man Didier Deschamps eigentlich nichts vorwerfen. Denn der französische Trainer erklärt häufig, dass eine "Prognose noch nicht möglich" sei oder er sich "nicht anmaße", über ein bestimmtes Thema zu reden. Er gibt sich gerne vage, reiht Plattitüde an Allgemeinphrase - und lässt so viel Raum für Spekulationen. Die französischen Medien nehmen dieses Verhalten ihres Nationaltrainers dann auch regelmäßig zum Anlass, ebenjene Hypothesen zu befeuern. Zum Beispiel in Sachen Startelf gegen Deutschland.

Denn wer dort nun auftauchen wird, lässt sich auch nach dem 15-minütigen öffentlichen Teil des französischen Trainings schwer sagen - setzt Deschamps im Sturm auf den ehemaligen Frankfurter Randal Kolo Muani oder den Ex-Gladbacher Marcus Thuram? Steht im Tor der in den vergangenen beiden Jahren überragende Mike Maignan oder sein Vertreter Brice Samba, der mit Lens nun in der Champions League spielt?

So oder so - das Team der Franzosen ist Weltklasse besetzt, auf fast jeder Position doppelt stark. So überrascht es nicht, dass Deschamps auch im Vorfeld des Spiels gegen die DFB-Elf darauf verweist, welche Qualität ein Kolo Muani mitbringt, wie gut eingespielt die Abwehrkette ist - und dass es immerhin gegen Deutschland gehe, ein Prestige-Duell.

Griezmann: "Es stimmt, in manchen Phasen fehlt das Gleichgewicht"

Ein Duell, in dem es für Frankreichs Fußballer darum geht, sich einzuspielen. Und sich zu zeigen. Denn zwar ist Kylian Mbappé auf links gesetzt, dennoch bedarf es auf der rechten Seite eines ähnlich starken Pendants, was angesichts Mbappés Klasse natürlich schwierig ist. Doch selbst Deschamps gibt es zu: Ob nun Kingsley Coman oder Ousmane Dembelé den rechten Flügel besetzt, zwischen beiden Seiten herrscht ein (qualitatives) Ungleichgewicht. Die Folge: Frankreich spielt häufig über links, wenn den Akteuren gegen eine dicht gestaffelte Abwehr (wie zuletzt beim 2:0 in Paris die irische) wenig einfällt.

Ein Luxusproblem, zugegeben. Doch eines, an dem Deschamps mit seinem Team arbeitet und das auch Antoine Griezmann erkannt hat: "Es stimmt, in manchen Phasen fehlt das Gleichgewicht", sagt der Zehner, also der dritte Teil der Kette im offensiven Mittelfeld, dessen Aufgabe es eigentlich ist, besagte Balance herzustellen. Bei der WM gelang ihm das hervorragend, besser als in der Phase zuvor. Gegen Deutschland dürfte dem mittlerweile 32-Jährigen erneut die Rolle des offensiven Mittelfeldspielers zuteil werden, eines Zehners, der lange Wege geht und das Spiel macht. Zumindest da dürfte sich selbst Deschamps sicher sein.