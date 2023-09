Deschamps kündigt Umstellungen an - Profitiert Kolo Muani?

Während beim DFB nach einem neuen Trainer gesucht wird, hat der kommende Gegner weniger Sorgen. Am Dienstag könnte Vize-Weltmeister Frankreich auch wieder auf Randal Kolo Muani zurückgreifen.

Auf deutscher Seite war zuerst die Zeit der Experimente vorbei, dann die Zeit von Hansi Flick. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hingegen sitzt in Frankreich zumindest bis zur EM in Deutschland fest im Sattel - und kann sich Experimente erlauben. "Es wird nicht die gleiche Mannschaft sein wie gegen Irland", kündigte der Coach der Equipe Tricolore am Sonntag in einem Interview mit dem TV-Sender "TF1" an. "Ich werde eine Änderungen vornehmen - in der Rotation, aber auch in der Positionierung der Spieler."

Beim 2:0 gegen die Iren hatte Deschamps seine erste Elf aufs Feld geschickt. Dass die gleiche Formation am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auch in Dortmund auflaufen würde, war aber schon vor Deschamps Einlassungen ausgeschlossen. Schließlich hatte sich Mittelstürmer Olivier Giroud (Milan) gegen Irland eine Knöchelverletzung zugezogen und wird die Reise nach Deutschland erst gar nicht antreten.

Profiteur dessen könnte Randal Kolo Muani sein. "Er steht zur Verfügung", sagte Deschamps, der Kolo Muani trotz einer Knöchelblessur für die Länderspiele nominiert, ihn gegen Irland aber trotz Girouds Verletzung über 90 Minuten auf der Bank gelassen hatte. "Er war eigentlich schon am Donnerstag fit, hatte aber nur eine Einheit mit der Mannschaft absolviert", erklärte Deschamps seine Entscheidung. "Am Samstag hat er eine gute Einheit mit den Spielern absolviert, die am Donnerstag wenig oder gar nicht gespielt hatten."

Sein letztes Pflichtspiel hat Kolo Muani vor zwei Wochen absolviert - damals noch im Dress von Eintracht Frankfurt beim 1:1 gegen Mainz 05. Seit seinem Last-Minute-Wechsel zu Paris St. Germain hat der Topscorer der vergangenen Bundesliga-Saison weder für den französischen Meister noch für die Nationalmannschaft ein Spiel absolviert.

Das könnte sich am Dienstag ändern - ob in der Startelf oder als Joker. Schließlich, so Deschamps, habe man sich mit der deutschen Delegation darauf verständigt, insgesamt sechs Wechsel im Verlauf der Partie vornehmen zu können. Weitere Kandidaten für den Platz in der Sturmspitze wären der Ex-Gladbacher Marcus Thuram (Inter Mailand), der gegen Irland für Giroud eingewechselt worden war und prompt getroffen hatte, sowie der auf dem linken Flügel aufgebotene Kapitän Kylian Mbappé (PSG).