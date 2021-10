Deschamps: "Eine Schlacht - aber nicht auf negative Weise"

Für die Nations-League-Endrunde hat Didier Deschamps vier Bundesliga-Spieler in den französischen Nationalkader berufen. Einige prominente Namen fehlen jedoch. Von Gegner Belgien spricht er respektvoll.

Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard (alle FC Bayern München) sowie Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) dürfen sich auf Einsätze im französischen Nationaltrikot freuen. Für das Nations-League-Halbfinale gegen Belgien am Donnerstag - sowie ein mögliches Finale drei Tage später - gab der französische Nationaltrainer Deschamps seinen Kader auf einer Pressekonferenz am Montag bekannt und nominierte die vier Bundesliga-Akteure. Vor allem Diaby, der diese Saison durch starke Leistungen für Leverkusen überzeugen konnte, darf sich auf erste Minuten in einem größeren internationalen Turnier freuen. Bisher kam der 22-jährige lediglich zwei Mal bei WM-Qualifikationsspielen zum Einsatz, beide Male von der Bank.

Coman und Kanté fehlen

Für Kinglsey Coman kommt das Halbfinale nach überstandener Herz-Operation noch zu früh, Chelseas Mittelfeld-Juwel N'golo Kanté muss aufgrund eines positiven Corona Tests passen. Außerdem nicht nominiert wurde Olivier Giroud, der Stürmer der AC Mailand findet nach der Rückkehr von Karim Benzema ins Nationalteam zum wiederholten Mal keinen Platz.

Es wird eine Schlacht. Didier Deschamps

Auf seiner Pressekonferenz warnte der amtierende Weltmeister-Trainer Deschamps vor starken Belgiern, das Nationalteam von Coach Robert Martinez sei eines der Besten Europas und der Welt. "Sie haben ein spezifisches System mit erfahrenem Kern. Sie haben sechs oder sieben Spieler mit über 100 Länderspielen. Es wird eine Schlacht, aber nicht auf eine negative Weise - auf eine taktische, technische und physische Weise. Es herrscht gegenseitiger Respekt zwischen Robert Martinez und mir."

Mit einem Sieg würde Frankreich in das Nations-League-Finale am Sonntag einziehen, hier träfe man entweder auf Italien oder Spanien, die das andere Halbfinale bereits am Mittwoch austragen. Der diesjährige Sieger der Nations League beerbt die bereits ausgeschiedenen Portugiesen als zweiter Titelträger.