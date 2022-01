Desaströses Mitteldrittel: Sturms Wild verlieren Winter Classic

Nico Sturm ist mit Minnesota beim renommierten Winter Classic der NHL als Verlierer vom Eis gegangen. Im Mitteldrittel gingen die Wild gegen die St. Louis Blues unter. Nicht besser lief es für Tim Stützle und Philipp Grubauer.

Blues feiern beim Winter-Classic - Kyrou dreht im Mitteldrittel auf

Sturm kassierte mit den Minnesota Wild am Samstag (Ortszeit) eine 4:6-Heimniederlage gegen die St. Louis Blues. Die Gäste legten in der Heimspielstätte des Baseball-Teams Minnesota Twins beim Winter Classic der NHL, das seit 2008 einmal in der Saison als Freiluft-Event ausgetragen wird, im zweiten Drittel den Grundstein - das verlief für Minnesota desaströs. Mit einem 1:1 ging es in den zweiten Abschnitt, den Jordan Kyrou für die Blues dann nach 27 Sekunden eröffnete. Vladimir Tarasenko (29.) und Ivan Barbashev (35.) erhöhten in Überzahl nach Vorarbeit von Kyrou , ehe er selbst (38.) mit dem 5:1 zwei wilde Minuten einläutete. Rem Pitlick (39.) verkürzte für Minnesota, Verteidiger Torey Krug stellte dann aber auf 6:2.

Kyrou, der mit vier Scorerpunkten eine neue Bestmarke in einem NHL-Outdoor-Spiel setzte, "stand heute Abend auf der großen Bühne, und ich denke, er hat allen gezeigt, was er kann. Er ist ein talentierter Kerl, hat einen großartigen Schuss und große Fähigkeiten - und er hat sie gezeigt", meinte St. Louis-Trainer Craig Berube. Im Schlussdrittel betrieben die Wild mit zwei Toren noch Ergebniskosmetik.

0:6-Pleite für Stützle mit Ottawa - Grubauer kassiert fünf Tore

Tim Stützle musste sich mit den Ottawa Senators deutlich geschlagen geben, bei den Toronto Maple Leafs setzte es für Ottawa eine 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)-Pleite. Torhüter Philipp Grubauer kassierte mit den Seattle Kraken eine 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)-Heimniederlage gegen die Vancouver Canucks.

Hurricans: Erst im Tiefschlaf, dann furios

Die Carolina Hurricanes sorgten für einen furiosen 7:4-Auswärtserfolg gegen die Columbus Blue Jackets. Nach 28 Spielminuten lagen die Gäste mit 0:4 in Rückstand - erzielten danach aber sieben Tore in Serie, fünf davon im Schlussdrittel. Seit der Saison 1995/96 sind die Hurricanes damit das siebte Team der NHL, das einen Rückstand von vier Toren noch in einen Sieg in regulärer Spielzeit drehen konnte.