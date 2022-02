"Desaster": Langjähriger Skisprung-Materialkontrolleur kritisiert Nachfolger scharf

Der langjährige Skisprung-Materialkontrolleur Joseph Gratzer hat die Vorkommnisse beim olympischen Mixed-Wettbewerb verurteilt und seinen Nachfolger Mika Jukkara schwer kritisiert.

"Das war ein Desaster!", sagte Gratzer der "Tiroler Tageszeitung", nachdem fünf Frauen um Katharina Althaus für ihre regelwidrigen Anzüge disqualifiziert wurden. Die Schuld dafür trägt in Gratzers Augen auch sein Nachfolger. "Ich habe den Eindruck, dass er von heute auf morgen alles verändern und die Kontrolltätigkeit anders anlegen will. Für mich ist er momentan nicht der richtige Mann auf dem Platz, da hat man sich wohl geirrt", sagte der Österreicher Gratzer.

Olympia 2022 Olympia-Liveticker : Alles LIVE! von den Wettkämpfen

Olympia-News : Die wichtigsten Infos kurz und bündig

Olympia-Zeitplan : Alle Wettkämpfe des Tages

Der 66-Jährige gab den Posten erst mit Ende der vergangenen Saison im März 2021 ab. Über seine Zeit und den krassen Kontrast am Montagabend in Zhangjiakou sagte Gratzer: "Unsere Prämisse war immer: Die Materialkontrolle darf in einem Wettkampf nie ganz im Vordergrund stehen. Sie ist eine Randerscheinung, die Fairness und Chancengleichheit garantiert. Das ist offensichtlich in diesem Fall nicht gelungen."

Österreich, Japan, Norwegen und Weltmeister Deutschland hatten so kaum noch Medaillenchancen, das deutsche Quartett um Althaus schaffte es nicht einmal in den zweiten Durchgang.

DSV-Teammanager Hüttel: "Exakt der Anzug wie im Einzel"

Teammanager Horst Hüttel wies unterdessen in der ARD am Dienstag mögliche Tricksereien am Sprunganzug von Althaus entschieden zurück. "In keinster Weise, wir sind ja nicht bescheuert", sagte der 53-Jährige: "Das ist das größte Schaufenster, was die Mädchen überhaupt haben. Das Risiko geht keine ein, da lege ich die Hand dafür ins Feuer."

Natürlich bewege man sich an gewissen Limits, "aber die wurden ja im Einzel-Wettbewerb und vorher auch ein Stück weit angegangen und diskutiert, aber nie überzogen", sagte Hüttel. "Ich weiß, dass die Katha exakt den gleichen Anzug gesprungen ist wie im Einzel." Dort hatte Althaus Silber gewonnen.