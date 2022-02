DeRozan schon fast so gut wie Jordan - Suns siegen ohne Paul

Die NBA hat nach dem All-Star-Wochenende wieder den Normalbetrieb aufgenommen - nicht ohne Protestnoten gegen den Krieg in der Ukraine. DeMar DeRozan glänzt weiter auf dem Court.

Bester Mann auf dem Feld in Chicago: DeMar DeRozan. Icon Sportswire via Getty Images

DeMar DeRozan hat seine Rekordserie weiter ausgebaut. Beim 112:108 (52:50)-Heimsieg seiner Chicago Bulls gegen die Atlanta Hawks erzielte der All-Star 37 Punkte und traf dabei 15 seiner 21 Würfe aus dem Feld. Damit hat der Flügelspieler in den vergangenen acht Partien immer mindestens 35 Punkte markiert und mindestens 50 Prozent seiner Würfe aus dem Feld verwandelt.

Außerdem hat DeRozan nun in neun Spielen am Stück mehr als 30 Zähler gesammelt, die längste Serie eines Bulls-Spielers seit einem gewissen Michael Jordan, der um den Jahreswechsel 1990/91 einst in zehn Partien in Reihe mehr als 30 Punkte einsackte.

DeRozan war auch der Mann des Spiels in der Crunchtime. In der Schlussminute machte er fünf Punkte und drehte den Spieß nach einem Drei-Punkte-Vorsprung der Hawks, bei denen Trae Young nur drei seiner 17 Würfe traf, am Ende noch um. Mit ihrem sechsten Erfolg nacheinander bleiben die Bulls das beste Team der Eastern Conference und liegen knapp vor den spielfreien Miami Heat.

Kurzeinsatz für Theis - Booker führt Suns zum nächsten Erfolg

Rückkehrer Daniel Theis hat im ersten Spiel nach der Pause mit den Boston Celtics einen Sieg gefeiert - ein klares 129:106 (67:52) bei den weiterhin strauchelnden Brooklyn Nets. Es war der zehnte Erfolg aus den vergangenen elf Partien für die Kelten, für die Theis in sechs Minuten auf vier Punkte kam. Bester Punktesammler Bostons war Jayson Tatum mit 30 Zählern.

Im Westen gewannen die Topteams ihre Spiele. Die Phoenix Suns (49:10) siegten auch ohne den verletzten Strategen Chris Paul mit 124:104 bei den Oklahoma City Thunder (Devin Booker mit 25 Punkten), die Golden State Warriors (43:17) triumphierten bei den Portland Trail Blazers mit 132:95. Die "Splash Brothers" Stephen Curry und Klay Thompson machten je 18 Punkte für die "Dubs".

"Große Tragödie": Ukrainische NBA-Profis verurteilen Krieg im Heimatland

Die ukrainischen NBA-Profis Alex Len und Sviatoslav Mykhailiuk haben unterdessen in einem gemeinsamen Statement den Einmarsch Russlands in ihr Heimatland verurteilt. "Eine große Tragödie hat sich in unserer geliebten Heimat Ukraine ereignet", hieß es in der Erklärung, die die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten: "Wir verurteilen Krieg kategorisch."

Len von den Sacramento Kings und Mychailiuk von den Toronto Raptors betonten, dass die Ukraine "ein friedlicher souveräner Staat" sei, "der von Menschen bewohnt wird, die ihr eigenes Schicksal bestimmen wollen. Wir beten für unsere Familien, Freunde, Verwandten und alle Menschen, die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden."

Jetzt die ganze Folge "Icing the kicker" hören:

aho/dpa