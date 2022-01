DeRozan bietet Spektakel und lässt die Bulls wieder träumen

Die Chicago Bulls spielen bisher eine herausragende Saison. Einen großen Anteil daran hat DeMar DeRozan. Ein All-Star, der auch die große Stärke hat, vermeintliche Schwächen zuzugeben.

Die Fans der Chicago Bulls dürften sich in der aktuellen Saison in die guten alten Zeiten zurückversetzt fühlen. Jene 1990er Jahre, in denen Michael Jordan für die Franchise aktiv war und sie zusammen mit Co-Star Scottie Pippen zu gleich sechs NBA-Titeln führte, jeweils zweimal drei in Folge. Eine Ära, die damals von der Mannschaft um "Air Jordan" geprägt wurde. Anschließend folgten eher triste Jahre, zuletzt konnten sich die Bulls viermal in Folge nicht für die Play-offs qualifizieren.

Das scheint dieses Jahr anders zu laufen, denn Chicago führt die Tabelle der Eastern Conference aktuell mit 25 Siegen nach 35 Spielen an, nachdem in der Nacht zum Dienstag ein 102:98 gegen die Orlando Magic gelang. Balsam für die Seele der Fans. Und dass sich die Anhänger aktuell so freuen dürfen, hängt unter anderem sehr stark mit Sommer-Neuzugang DeMar DeRozan zusammen, der von den San Antonio Spurs zu den Bulls kam.

Der 32-Jährige spielte vorher zwei Jahre bei den Texanern und stellte auch dort seine individuelle Qualität unter Beweis. Allerdings waren die guten Jahre der Spurs längst vorbei, weswegen es kaum sportlichen Erfolg gab. Diesen hatte DeRozan zuvor in Toronto zumindest zum Teil. Von den Kanadiern wurde er 2009 an Nummer neun beim Draft gepickt und spielte anschließend bis 2018 für die Franchise. Zusammen mit Kyle Lowry bildete er ein kongenialas Duo, dem allerdings zusammen der ganz große Wurf verwehrt blieb.

Gute Zeit in Toronto bleibt ohne Titel

Nach fünf Jahren ohne Play-offs führten die beiden Toronto in der Saison 2013/14 endlich wieder in die Postseason. Dort war genau wie ein Jahr später jedoch bereits in Runde eins Schluss. Doch dann begannen die ganz starken Jahre der Raptors, die ab 2016 die Hauptrunde zweimal auf dem zweiten und einmal auf dem ersten Platz beendeten. Aber es gab zu dieser Zeit im Osten für Toronto ein großes Problem: LeBron James. Dreimal in Folge war gegen den "King" und seine Cavaliers Schluss, einmal im Conference Finale und zweimal in Halbfinale (jeweils mit 0:4). Nach dem zweiten Sweep in Folge war für DeRozan die Zeit in Kanada vorbei, er ging als bester Scorer der Franchise (13.296 Punkte) und der Spieler mit den meisten Spielen (675). Beide Kategorien führt er heute noch an.

Zwei schwere Gamewinner

Bitter für DeRozan war natürlich, dass Toronto nur ein Jahr später angeführt von Kawhi Leonard den NBA-Titel holte. Da war der 32-Jährige bereits in San Antonio und schied mit seinem Team in der ersten Play-off-Runde gegen Denver aus. Nach zwei weiteren Saisons ganz ohne Play-offs in Texas zog es den viermaligen All-Star nach Chicago. Dort läuft es, wie anfangs bereits beschrieben, richtig gut. Zusammen mit Zach LaVine (26,3 Punkte) und Nikola Vucevic (15,9 Punkte, 11,6 Rebounds) mischt Topscorer DeRozan (26,9 Punkte) aktuell die Liga auf. Wenn alle drei fit sind und ihren besten Basketball spielen, ist mit den Bulls sicher nicht nur in der Hauptrunde zu rechnen. DeRozan machte jüngst mit zwei Gamewinnern in Serie auf sich aufmerksam. Sowohl beim 120:119 in Washington als auch dem 108:106 in Indianapolis traf er ganz schwere Dreier mit der Sirene. Komplett wilde Würfe, die so normalerweise nicht fallen. Aber DeRozan hat das gewisse Etwas.

Unterhaltung ist bei DeRozan gewiss

Dabei ist DeRozan gar nicht der Spieler, dessen Spezialität der Dreier ist. Allerdings hat er seine Dreierquote in dieser Saison angehoben und trifft mit über 37 Prozent so viele wie noch nie in seiner Karriere. Er lebt eher vom Midrange-Game oder seinem starken Zug zum Korb, den er nicht selten mit einem krachenden Dunk abschließt, was ihm schon die ein oder andere Teilnahme am Slam-Dunk-Contest brachte. DeRozan ist einfach ein Spieler, dem man gerne zuschaut und für den die Leute in die Halle kommen. Er bietet Spektakel und performt seit Jahren auf sehr hohem Niveau. Seit der Saison 2013/14 hat er immer im Schnitt über 20 Punkte gemacht, nach der Spielzeit 2016/17 weist er im Moment den zweitbesten Schnitt seiner Karriere auf und kratzt an der 27-Punkte-Marke. In der Gesamtscorerliste der NBA reicht das im Moment zu Platz fünf.

DeRozan macht Depressionen öffentlich

Auf dem Platz wirkt DeRozan immer stark, hat wie fast alle NBA-Spieler etliche Tatoos und trägt in der spektakulären NBA seinen Teil zur Unterhaltung bei. Aber dass es in solchen Topstars auch ganz anders aussehen kann, vermittelte DeRozan vor einigen Jahren, als er öffentlich zu seinen Depressionen stand. "Ganz egal wie unzerstörbar wir aussehen, wir sind alle Menschen", sagte der Olympiasieger und Weltmeister damals. In viel Glitzer und Glamour der besten Basketballliga der Welt, in der auch massig Geld fließt, gibt es eben nicht nur wie Maschinen funktionierende Sportler. DeRozan steht dazu. Und das ist vielleicht seine größte Stärke abseits der vielen Punkte, spektakulären Dunks oder herausragenden Gamewinner.