Derflinger: "Fußballgott? Mir würde das nicht gefallen"

Offenbachs Christian Derflinger (28) ist Fußballprofi und Theologiestudent. Ein Gespräch über Sport und Glauben.

Beim FC Bayern München trainierte Christian Derflinger unter Jupp Heynckes, wirkte unter Pep Guardiola 2013 sogar in zwei Tests mit. Dann verlor er verletzungsbedingt den Anschluss. Heute spielt der Mittelfeldmann für den Regionalligisten Kickers Offenbach - und betreibt ein Theologie-Fernstudium beim Forum Wiedenest in Bergneustadt.

Was sagen die Teamkollegen zu Ihrem ungewöhnlichen Studium, Herr Derflinger?

Manche interessiert es, manche weniger. Generell herrscht gegenüber dem Thema Glauben viel Respekt innerhalb einer Mannschaft, egal ob bei Christen, Moslems oder Angehörigen anderer Religionen.

Gibt es also einen interreligiösen Austausch in der OFC-Kabine?

Wir nennen das natürlich nicht so (lacht). Aber klar: Über das Thema unterhält man sich schon mal.

Letztlich fanden Sie ja auch auf diese Art zum Glauben.

Richtig. Lucas Genkinger, ein Mitspieler im Bayern-Internat, war praktizierender Christ. Über ihn bin ich zum Glauben gekommen.

Man hört oft: Fußball - oder ein Klub - sei "wie eine Religion"?

Als gläubiger Mensch würde ich das nicht so formulieren. Der Glaube an Jesus ist für mich das Fundament im Leben und deshalb noch bedeutender als Fußball.

Rief schon mal jemand: "Christian Derflinger, Fußballgott?"

Nein. Daran müsste ich wohl fußballerisch noch arbeiten (lacht). Doch im Ernst, mir würde das nicht gefallen. Ich weiß aber auch: Fans meinen das als Metapher.

Als Profi zählen Leistung und Erfolg, als Christ andere Werte viel mehr. Ein innerer Konflikt?

Im Gegenteil. Mir hilft es sehr, mich von Jesus bedingungslos angenommen fühlen zu dürfen. Ich habe Gewissheit, dass meine Identität nicht davon abhängt, ob ich das Tor treffe oder verletzt bin. Mit dem Auf und Ab im Fußball kann ich so viel besser umgehen.

Im Leistungssport will jeder der Beste sein, andere besiegen. Ist das vereinbar mit christlichen Werten?

Warum nicht? Auch Fußballspielen ist eine Gabe, die man von Gott bekommen hat. Egal, welches Talent man besitzt - man kann Gott ehren, indem man es auslebt. Man will besser sein als andere, doch sie nicht demütigen. Außerdem empfinden viele Menschen Freude beim Zuschauen. Insofern ist Fußballspielen etwas rundum Gutes.

Muss ein Profi nicht auch unchristlich handeln: Etwa durch ein taktisches Foul oder eine Schwalbe?

Ein taktisches Foul gehört zum Spiel, eine Schwalbe nicht. Beim taktischen Foul weiß ich: Jeder sieht es, und ich bekomme Gelb. Mit der Schwalbe will man täuschen, um einen Vorteil zu haben. Generell meine ich aber: Man sollte im Spiel nicht exakt die Maßstäbe anlegen wie im Alltag. Für gewisse Emotionen beim Fußball hat Gott sicher Verständnis.

Sind die Summen, die im Profibusiness kursieren, nicht unmoralisch?

Das Geschäft ist so, weil sich so viele Menschen dafür interessieren. Natürlich ist es ungerecht, dass etwa soziale Berufe so viel schlechter bezahlt werden, obwohl sie objektiv sehr viel wichtiger sind. Meine individuelle Antwort: Wer sehr viel Geld verdient, kann damit sehr viel Gutes tun. Was ja viele Fußballprofis machen.

Sehen Sie Ihre Zukunft eher im Fußball oder auf der Kanzel?

Erst mal will ich noch einige Jahre möglichst erfolgreich spielen, parallel meine Trainerscheine machen. Ich könnte mir vorstellen, später als Nachwuchstrainer zu arbeiten. Aber auch, in einer freien evangelischen Gemeinde Pastor zu sein. Es gibt sogar Sportpastoren, die etwa christliche Sportcamps für Kinder und Jugendliche leiten. In England und den USA wird christ- liches Sportmentoring schon verstärkt praktiziert in Bereichen, die bei uns Sportpsychologie abdeckt.

Droht da der Glaube wegen seiner psychologischen Komponente nicht Mittel zum Zweck zu werden?

Es gibt Überschneidungspunkte. Aber christliches Sportmentoring geht grundlegend vom Glauben an Gott aus. Wer ein Mittel zum Zweck sucht, für den ist die Sportpsychologie naturgemäß sinnvoller.