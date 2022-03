"Deren Qualität ist besser als unsere" - BVB rechnet nicht mit Elanga

Die U 19 von Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf eine starke Auswahl von Manchester United. In das Achtelfinale der Youth League geht die Mannschaft personell geschwächt und doch optimistisch.

Bradley Fink, mit fünf Treffern und sieben Assists der beste Dortmunder Scorer in der aktuellen Youth-League-Saison, trat die Reise nach Manchester gar nicht erst an. Beim 5:3-Sieg in Empoli, womit sich die Borussia zum erst zweiten Mal die Zulassung fürs Achtelfinale erspielte, sah der 18-jährige Stürmer wegen Ballwegschlagens seine dritte Gelbe Karte. Unnötig, doch "solche Fehler passieren, daraus lerne ich. Das muss ich jetzt abhaken", sagt Fink dem kicker. Er drücke "die Daumen zuhause auf dem Sofa".

Ebenso wie Abdoulaye Kamara, der im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain kam und eigentlich fürs zentrale Mittelfeld eingeplant gewesen wäre. Eine Knöchelverletzung, erlitten in Empoli, hat den 17-Jährigen in den Krankenstand versetzt. So fallen dem BVB gegen Manchester United gleich zwei Fixpunkte weg. Zwei Top-Talente, denen die Verantwortlichen eine besondere Förderwürdigkeit bescheinigen. Und die nach und nach an den Seniorenbereich heranrücken sollen - zunächst über die 3. Liga. Fink erzielte dort unlängst gegen Wiesbaden (2:3) sein erstes Tor.

"Die Ausfälle", sagt U-19-Trainer Mike Tullberg, "sind natürlich ärgerlich für uns." Immerhin kann er wieder mit Jamie Bynoe-Gittens planen. Der 17-Jährige, 2020 von Manchester City gekommen und ebenfalls eines dieser herausragenden Top-Talente, fehlte zuletzt, dürfte aber gegen ManUnited über den Flügel stürmen, mit schnellen Schritten und Dribblings, mutigen Abschlüssen - und der angebrachten Seriosität im Defensivverhalten. So wünscht es sich jedenfalls Tullberg, der das Team des Gegners sehr hoch einschätzt.

Elanga musste zuletzt Rangnick helfen

"Manchester hat eine individuell brutal starke Mannschaft. Da spielen elf Nationalitäten und Spieler aus dem Herrenbereich", so der Trainer, obschon er nicht mit einem Einsatz von Anthony Elanga rechnet - der 19-Jährige wurde zuletzt in aller Regelmäßigkeit in der von Ralf Rangnick trainierten Profi-Mannschaft gebraucht. Dennoch sagt Tullberg: "Die Qualität der Einzelspieler ist besser als unsere, das muss man so sagen. Auf so gute Spieler sind wir vielleicht noch gar nicht getroffen. Der Verein hat da sehr viel Geld in die Hand genommen."

Hannibal Mejbri beispielsweise, mit 19 Jahren elfmaliger A-Nationalspieler für Tunesien, kam 2019 für kolportierte zehn Millionen Euro aus der Jugend der AS Monaco. Der offensive Mittelfeldmann mit guter Übersicht und feinem Passspiel ist einer, vor dem zu warnen ist. Selbiges gilt für den schussstarken Shola Shoretire (18, offensiver Außenspieler), der im vergangenen Dezember in der Champions League debütierte. Im Duell mit dem BVB könnten beide zugegen sein, um der guten Youth-League-Kampagne ein weiteres Kapitel hinzuzufügen - im Vergleich mit Villarreal, Atalanta Bergamo und den Young Boys aus Bern wurde ManUnited Gruppenerster.

Darin besteht die Chance für den BVB

Worin also die Chance für diese sehr junge BVB-Auswahl bestehe? "Zum einen kommt Manchester mit einer Mannschaft, die aus drei verschiedenen Teams stammt (U 18, U 23 und Profi-Team, d. Red.). Wir haben nur Jungs dabei, die auch sonst in der U 19 spielen. Zum anderen haben wir bewiesen, auf hohem Niveau bestehen und Rückschläge aushalten zu können. Gegen Empoli haben wir einen Rückstand gedreht", sagt Tullberg. "Diese Geschlossenheit, die wir gezeigt haben, wollen wir wieder auf den Platz bringen. Das ist unsere Stärke."

Da werden Fehler schnell bestraft. In der Liga ist das nicht immer so. Mike Tullberg

Hilfe aus dem Profi-Kader wird dabei ausbleiben: Youssoufa Moukoko kam bis vor Kurzem noch zumindest infrage. Spieler, die ab der Gruppenphase in der Champions League, der Europa League oder der Europa Conference League mindestens dreimal auf dem Platz standen, verlieren allerdings ihre Spielberechtigung für die Youth League. Und Youngster Moukoko kommt auf exakt diese drei Partien - gegen Glasgow wurde er zuletzt zweimal von Trainer Marco Rose eingewechselt. Tullberg, der Winter-Zugang Filippo Mane erstmals in den U-19-Kader berufen wird, muss sich dementsprechend selbst behelfen.

Tullbergs Ansatz: "Die Jungs sollen lernen"

Beklagen will sich der Däne darüber nicht. Ganz vorne sei zwar jetzt nur noch Julian Rijkhoff, der vor einem Jahr von Ajax Amsterdam zur Borussia kam und mit seinen 17 Jahren den Kollegen Fink gut neben sich gebrauchen könnte. "Aber klar ist auch: Für Spieler wie Julian ist eine solche Partie genau das richtige", sagt Tullberg. "Für unser gesamtes Team sind diese Duelle in der Youth League wichtig. Da müssen sich die Jungs durchsetzen. Da werden Fehler schnell bestraft. In der Liga ist das nicht immer so." Dort rast die U 19 von Sieg zu Sieg, hat in dieser Saison 31 von 33 Punkten gesammelt.

Vor dem Härtetest gegen den favorisierten Gastgeber sagt Tullberg also: "Die Jungs sollen lernen." Dazu gehört, vor allem dann Verantwortung zu übernehmen, wenn der Gegenwind mal stärker wird. In Manchester ist davon zwingend auszugehen.