Derbyzeit in Saarbrücken - Magdeburgs Verfolger kämpfen um Aufstiegsränge

Der 15. Spieltag wird von Türkgücü und Viktoria Köln eröffnet. Am Samstag steigt in Saarbrücken das Saar-Pfalz-Derby während Osnabrück 1860 München empfängt. Spitzenreiter Magdeburg spielt am Sonntag gegen Verl.

Mehr als 7500 Ticket-Anfragen gingen beim 1. FC Kaiserslautern ein. Die Vorfreude auf das erste Derby gegen den 1. FC Saarbrücken vor Zuschauern seit 1997 kennt keine Grenzen - die Kapazität des Gästeblocks im Ludwigsparkstadion hingegen schon. Immerhin 2000 Pfälzer können ihr Team im Saarland am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) unterstützen. Die Roten Teufel wollen ihren Status als "Derby-Könige" im Südwesten weiter aufrechterhalten, seit dem Abstieg 2018 wurde kein Spiel gegen die Rivalen aus Mannheim und Saarbrücken verloren. Beim FCS hingegen wächst der Druck: Nach einem 1:1 und einem 1:2 in den Geisterderbys der vergangenen Saison wartet der Klub seit 29 Jahren auf einen Erfolg gegen den FCK. Dass in der vergangenen Woche auch noch das aus Saarbrücker Sicht weniger brisante Derby gegen den SV Waldhof mit 0:1 verloren ging, sorgt für Alarmstimmung.

"Jeder Spieler, dem das nicht klar ist, kann die ganze Woche daheimbleiben"

"Wenn wir so auftreten wie gegen Mannheim, kommen wir danach nicht mehr aus dem Stadion. Jeder Spieler, dem das nicht klar ist, kann die ganze Woche daheimbleiben", weiß Torhüter Daniel Batz um die Bedeutung. "Wir können jetzt hier reden, was wir wollen, das bringt uns alles nichts. Ab Samstag um 14 Uhr ist entscheidend, was wir auf dem Platz machen." Sportlich gilt es für beide, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, der FCK kann mit einem Dreier am zwei Zähler besser platzierten Rivalen vorbeiziehen.

Mannheim will den Fokus wieder aufs Sportliche legen

Zur gleichen Zeit wollen die Verfolger Boden auf den Spitzenreiter Magdeburg gutmachen. Der Tabellenzweite VfL Osnabrück bekommt es dabei mit 1860 München zu tun, die mit viel Selbstvertrauen aus dem Pokal-Coup gegen Schalke 04 und dem folgenden 6:0 über Freiburg II an die Bremer Brücke reisen. Der Tabellendritte Waldhof Mannheim will den Nebenschauplatz um den entlassenen Sportlichen Leiter Jochen Kientz zur Seite schieben und beim Kellerkind in Freiburg sportliche Schlagzeilen generieren.

Duisburg-Coach Schmidt hofft auf den ersten Sieg

Auch im Abstiegskampf geht es am Wochenende zur Sache. Viktoria Köln ist bereits zum Auftakt des Spieltags am Freitagbend (19 Uhr) bei Türkgücü München gefordert. Zur gewohnten Zeit am Samstag hofft dann der seit fünf Spielen sieglose MSV Duisburg auf ein Erfolgserlebnis. Gelingt den Zebras im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Hagen Schmidt gegen Viktoria Berlin der erste Dreier, könnte der Traditionsverein den Anschluss ans rettende Ufer wiederherstellen. Auch Schlusslicht TSV Havelse steht nach nur sieben Punkten aus 13 Spielen dringend unter Zugzwang - es geht zuhause gegen den Halleschen FC. Borussia Dortmund II und der SV Meppen runden die Samstagsspiele ab.

Zwei Ausfälle in der Innenverteidigung: Titz muss basteln

Den Drittliga-Sonntag eröffnen der SV Wehen Wiesbaden und der FSV Zwickau (13 Uhr), ehe eine Stunde darauf der Tabellenführer Magdeburg gegen Verl ins Geschehen einsteigt. FCM-Coach Christian Titz muss dabei improvisieren. Nach der Roten Karte für Tobias Müller und dem Muskelfaserriss von Alexander Bittroff fehlt das eingespielte Innenverteidigerduo. Der Ausfall Bittroffs tut besonders weh, verpasste der Routinier doch zuvor keine einzige Minute in der laufenden Saison und ist mit einem kicker-Notenschnitt von 2,79 der notenbeste Verteidiger der Liga.

Zum Abschluss des Spieltags am Montagabend (19 Uhr) treffen sich zwei Gegensätze: Eintracht Braunschweig hat die Aufstiegsränge im Visier, die Würzburger Kickers wollen vor heimischem Publikum hingegen den Schwung aus dem überraschenden Dreier in Kaiserslautern mitnehmen und die Abstiegszone verlassen.