Derbysieger Trimmel hofft auf Herthas Ligaverbleib

Union hat auch das dritte Derby gegen Hertha gewonnen - dieses Gefühl genossen die Eisernen am Samstag in vollen Zügen. Kapitän Christopher Trimmel dachte aber auch an den Gegner, dem er den Klassenerhalt wünscht.

Jubelten erneut gegen Hertha: Die Unioner um Christopher Trimmel (2.v.li.). IMAGO/Contrast