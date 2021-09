Derbysieger Osnabrück - Aufstand der sieglosen Kellerkinder

Sowohl die Würzburger Kickers - ausgerechnet bei Tabellenführer 1. FC Magdeburg - als auch der FSV Zwickau feierten am Samstag die ersten Saisonsiege. Osnabrück holte den Derbysieg gegen Meppen, Duisburg bezwang Braunschweig. Der FCK muss zum SC Verl.

Havelse hatte am Freitag mit dem ersten Saisondreier vorgelegt, am Samstag zogen die bislang ebenfalls sieglosen Würzburger und Zwickauer nach. Der Reihe nach. Der FWK wollte in der aktuellen Krise nicht über Trainer Torsten Ziegner reden, dessen Mannschaft in Magdeburg die richtige Reaktion zeigte und den Coach per 2:1-Sieg beim Tabellenführer aus der Schusslinie nahm. Kopacz und Herrmann in der Startphase der jeweiligen Spielhälften legten den Grundstein, Müllers Anschlusstor kam zu spät für den FCM (88.), der die zweite Saisonniederlage nicht verhindern konnte.

Bei den Löwen ist Sand im Getriebe

Der FSV Zwickau jubelte seinerseits im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße in München. Gomez und Möker führten die effizienten Schwäne zu einem 2:0 bei kriselnden Sechzigern, bei denen Trainer Michael Köllner auf die Bank zurückgekehrt war. Acht Tore in neun Saisonspielen sind eine magere Ausbeute, die Fans der Löwen quittierten die Leistung ihrer Mannschaft mit lauten Pfiffen.

Siegtorschütze gegen Meppen: Sören Bertram (li.). imago images/Werner Scholz

Ganz oben mischen in dieser Saison bislang andere mit. So auch der drittplatzierte VfL Osnabrück, der im Derby gegen den SV Meppen durch ein Tor von Bertram knapp die Oberhand behielt und den fünften Saisonsieg feierte. In einem erwartungsgemäß umkämpften Niedersachsen-Duell stand beim SVM überraschend Torwart-Routinier Erik Domaschke trotz Verletzung im Kasten.

SV Waldhof und FCS klettern - Später Krimi in Duisburg

Nach dem hitzigen Südwestderby in Kaiserslautern (0:0, vier Rote Karten) stockte Waldhof Mannheim zurück im Liga-Alltag sein Konto um drei Punkte auf und schnuppert an den Aufstiegsrängen. Martinovic (15.) und Boyamba (34.) sorgten in der Kurpfalz für Jubel, der Hallesche FC kam ohne den gesperrten Boyd und den verletzten Hoffnungsträger Löhmannsröben beim 1:2 nur durch Shcherbakovski zu einem Tor (22.).

Ebenfalls einen Heimerfolg beklatschten die Fans des 1. FC Saarbrücken beim 3:1 über Türkgücü München. Die Saarländer weisen ebenso wie Mannheim nun 15 Zähler auf. Der weitgehend ideenlose Gast hatte durch Neuzugang Knöll vorgelegt (14.), anschließend trafen nur noch die Hausherren durch Krätschmer, Jacob und Gouras.

In Duisburg sah es lange Zeit nach einer deutlichen Angelegenheit aus. Der heimische MSV führte gegen Eintracht Braunschweig bis in die Schlussphase auch dank Ademi-Doppelpack (Saisontore 4 und 5) mit 3:0. Kobylanski (80.) und Strompf (90.+2) machten die Sache noch einmal spannend. Der Vormarsch des BTSV wurde somit gestoppt, Duisburg zog nach Punkten gleich (je 12).

Erster Drittliga-Dreier für Havelse - Berlin schielt nach oben

Eröffnet wurde der Spieltag am Freitagabend in Hannover: Neuling Havelse fuhr beim 1:0 gegen Viktoria Köln im neunten Anlauf den ersten Drittliga-Dreier in der Vereinshistorie ein.

Am Sonntag kommt es zum Aufsteigertreffen zwischen Freiburg II und Viktoria Berlin (13 Uhr), die Hauptstädter können mit einem Sieg die Spitze erobern. Der 1. FC Kaiserslautern will mit einem Erfolg beim SC Verl indes die Abstiegszone verlassen (14 Uhr). Zum Abschluss des 9. Spieltags gibt die Tabellensituation am Montagabend noch ein Topspiel her: Der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II - beide mit 14 Punkten oben dabei - treffen in Wiesbaden aufeinander.