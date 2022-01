Derbysieger Düsseldorf - Eisbären nach Topspiel-Niederlage in der Krise

Die Eisbären Berlin stecken in der DEL in einer kleinen Krise. Der Titelverteidiger verlor das Topspiel bei Adler Mannheim am Sonntag 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) und kassierte bereits die dritte Niederlage in Serie.

Die Eisbären Berlin verloren das Topspiel der DEL in Mannheim. imago images/Eibner