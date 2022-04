Derbysieg in Nöttingen: Pforzheim dreht nach der Pause auf - Linx erwischt Walldorf in der Schlussphase eiskalt

Zahlreiche Spiele in der Oberliga-Baden-Württemberg fielen dem Wetter am Wochenende zum Opfer. Gespielt wurde am Freitagabend unter anderem in Nöttingen, wo der 1. CfR Pforzheim ein 0:2 in ein 5:2 nach der Pause drehte. Am Sonntag dann landete der SV Linx Big-Points im Tabellenkeller.

In der Oberliga Baden-Württemberg fielen die Samstagsspiele dem neuerlichen Wintereinbruch komplett zum Opfer. Am Freitagabend konnte jedoch noch gespielt werden. Bei Graupelwetter und unter Flutlicht gewann der 1. CfR Pforzheim beim FC Nöttingen das Derby mit 5:2. Dabei lagen die Gäste zur Pause noch mit 0:2 zurück. De Santis hatte Morton in der 21. Minute mit der Hacke bedient, der netzte zur Führung. Kurz darauf erhöhte Dobros nach ebenso schönem Spielzug auf 2:0 für Nöttingen (28.). Für die Gäste ein Schock, die das Spiel bis dato eigentlich kontrolliert und früh mehrere Chancen zur Führung hatten. In der Pause gab es für Pforzheim dann aber anscheinend einen ordentlichen Schluck Zielwasser. Denn im zweiten Durchgang spielten sich die Gäste binnen 25 Minuten in einen wahren Torrausch. Sauerborn mit dem Kopf und später mit dem Oberschenkel (51., 62.) und Münst per Sonntagsschuss (57.) drehten zunächst die Begegnung. Der eingewechselte Rienhardt legte wenig später noch Treffer vier und fünf nach (72., 76.) und sorgte mit seinem Doppelpack für einen letztlich klaren und verdienten Derbyerfolg, durch den Pforzheim in der Tabelle an Nöttingen vorzieht.

Linx dreht in Schlussphase auf

Im Tabellenkeller klettert der SV Linx (32 Punkte) durch eine fulminante Aufholjagd in Walldorf über den Strich. Bis zur 80. Minute sah es nämlich danach aus, als könnte der FC Astoria II (28 Punkte) die bitter benötigten drei Zähler einfahren. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber noch mit 3:1. Groß brachte Walldorf in der 25. Minute alleine vor Keeper Süme in Führung. Fordyce legte mit einem Doppelpack die Treffer zwei und drei nach (55., 61.). Zwischenzeitlich sorgte Martin nach einer schönen Kombination für den 1:2-Anschlusstreffer (60.). Dann brach die wilde Schlussphase an und die Gäste spielten sich plötzlich in einen Rausch. Assenmacher stellte per fraglichem Handelfmeter zunächst den Anschluss wieder her (80.). Hofmann verpasste anschließend das 4:2 für den FCA. Auf der anderen Seite behielt Tasli frei vor Schragl die Nerven - 3:3 (85.). In der Schlussminute machte Assenmacher den Wahnsinn dann perfekt, als er von der Sechzehnerkante die Kugel in den Knick setzte. Daraufhin warf die Heimelf - inklusive Torhüter - alles nach vorne. Und Martin traf zum Endstand ins leere Tor (90.+3).

Ebenso bitter wiegt die Pleite des Freiburger FC bei Schlusslicht FV Lörrach-Brombach. Mit einem Sieg hätte der FFC (29 Punkte) ebenfalls die Möglichkeit gehabt, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Doch nach torloser erster Hälfte schockten Kapidzija (63.) und Males (89.) die Freiburger im zweiten Durchgang. Für die Gastgeber war es erst der zweite Erfolg in dieser Saison.