Derbysieg in Nöttingen: Pforzheim dreht nach der Pause auf

Zahlreiche Spiele in der Oberliga-Baden-Württemberg fielen dem Wetter am Wochenende zum Opfer. Gespielt wurde am Freitagabend in Nöttingen, wo der 1. CfR Pforzheim ein 0:2 in ein 5:2 nach der Pause drehte.

Derbysieger in Nöttingen: der 1. CfR Pforzheim. (Archivbild) imago images/Eibner