Derbysieg in Belgrad: Dragovic vor neuntem Meistertitel im Ausland

Aleksandar Dragovic eilt mit Roter Stern Belgrad der Titelverteidigung entgegen.

Der Wiener Aleksandar Dragovic steht vor seinem nächsten Meistertitel. Der Verteidiger gewann mit Roter Stern Belgrad im Stadtderby gegen Partizan mit 3:2. Serbiens Rekordmeister drehte die Partie am Samstag durch Tore in der 89. und 99. Minute und führt die Tabelle nun mit zehn Punkten vor Partizan an. Sechs Runden sind in der serbischen Liga noch zu spielen.

Dragovic hält derzeit bei acht Meistertiteln im Ausland. Der 33-Jährige war bisher viermal mit FC Basel (2011, 2012, 2013, 2014), zweimal mit Dynamo Kiew (2015, 2016) und schon zweimal mit Roter Stern (2022, 2023) nationaler Champion. Übertrumpft wird der 100-fache ÖFB-Teamspieler diesbezüglich in Österreich nur von David Alaba, der zehnmal mit Bayern München (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) und einmal mit Real Madrid (2022) Meister war.

Wimmer mit Slovan Meister, Arnautovic vor Gewinn des "Scudetto"

Ein österreichischer Legionär hat mit seinem Klub bereits die nationale Meisterschaft für sich entschieden. Der oberösterreichische Verteidiger Kevin Wimmer ist mit Slovan Bratislava in der slowakischen Meisterschaft nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Slovan hat vor dem Sonntag-Duell bei Verfolger Spartak Trnava 16 Punkte Vorsprung, fünf Runden sind noch zu spielen.

Am Montagabend kann Marko Arnautovic mit Inter Mailand den "Scudetto" holen. Bei einem Sieg im Derby gegen AC Milan wäre Inter der italienische Meistertitel zum 20. Mal sicher.