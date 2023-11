Derbypleite für Bayern II: Keine Durchschlagskraft, gepaart mit zwei Unachtsamkeiten

Türkgücü München ist Derbysieger. Im Duell mit dem Lokalrivalen FC Bayern München II setzte sich die Kayabunar-Elf verdientermaßen mit 2:0 durch. Trotz der Vorgeschichte beider Fanlager blieb es auf der Tribüne diesmal weitestgehend ruhig.

Das Wichtigste vorneweg: Nach dem Münchner Regionalliga-Derby wurde über Fußball gesprochen. Auf den Tribünen blieb es bei verbalen und auch visuellen Provokationen, die Münchner Polizei, die noch in der Vorsaison durch ihren unverhältnismäßigen Einsatz für einen Spielabbruch gesorgt hatte, hielt sich am Sonntag im Hintergrund und musste nicht eingreifen.

Vor dem Anpfiff sah es sogar kurzzeitig nach einer Annäherung der beiden verfeindeten Fanlager aus. Die Bayern-Anhänger platzierten ein großes Transparent auf türkisch, das so viel wie "die Tribüne bekommt ihr nicht leise" bedeutet. Und Türkgücü präsentierte vor der Partie eine große türkische Fahne mit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, was angesichts der aktuellen Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine durchaus wohltuende Message war.

Bayern-Banner diesmal ohne Folgen

Nach dem Anpfiff aber entrollten die Bayernfans doch das berüchtigte Banner des "FC-Bayern-Fanclubs Kurdistan", das im Vorjahr noch der Auslöser der tumultartigen Szenen gewesen war. Obwohl sich die Bayernkurve auch mit einigen kurdischen Fahnen gewappnet hatte, blieb es während und auch nach der Begegnung ruhig, sodass der Fokus auf das Sportliche gerichtet werden konnte.

In einer mäßigen Partie gewann Türkgücü souverän und ungefährdet mit 2:0, die Bayern-Amateure kamen über die gesamte Spielzeit zu keiner einzigen nennenswerten Torgelegenheit. "Nicht durchschlagskräftig" habe seine Elf agiert, räumte auch Bayern-Coach Holger Seitz nach dem Abpfiff ein, zudem hätten "zwei Unachtsamkeiten" zu den Gegentoren geführt.

Vor dem Führungstreffer per Strafstoß durch Kevin Hingerl hatte sich Bayerns Matteo Perez Vinlöf im Zweikampf mit Türkgücüs Halit Yilamz in der Tat selten ungeschickt angestellt (22.). Emre Tuncs Treffer zum Endstand (83.) sorgte endgültig dafür, dass sich Türkgücü-Coach Alper Kayabunar nach dem Abpfiff spendabel zeigen konnte. Da es in seiner Elf "eine Bayern- und eine Galatasaray-Fraktion" gebe, werde am Mittwoch früher trainiert, sodass beide Fraktionen das Champions-League-Duell verfolgen können.

Türkgücüs Dreier nie in Gefahr

"Gar nichts zugelassen" habe seine Elf im Derby, honorierte Kayabunar, "dazu hatten wir die ganze Zeit Kontrolle und sind eigentlich nie in Gefahr geraten". Zu keinem Zeitpunkt konnte der FCB-Nachwuchs der Robustheit Türkgücüs Paroli bieten. Maximilian Berwein etwa machte im ersten Abschnitt mit dem heillos überforderten Max Scholze, was er wollte. Und in der Bayern-Offensive konnte der 19-jährige David Jonathans gefühlt im gesamten Spielverlauf keinen einzigen Zweikampf für sich entscheiden. Nach dem 4:1-Hinspielerfolg jedenfalls konnte Türkgücü nun endgültig klären, wer in dieser Saison die beste Regionalliga-Mannschaft aus München stellt. Türkgücüs überlegener Physis hatten die Bayern-Bubis nichts entgegenzusetzen.