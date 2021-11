Derby zwischen BAK und BFC - "Entscheidet noch nicht die Meisterschaft"

Showdown in der Regionalliga Nordost. Zwischen Spitzenreiter Berliner AK und seinem ärgsten Verfolger, dem BFC Dynamo, geht es am Freitagabend um nicht weniger als die Führung in der Meisterschaft am vorletzten Spieltag der Hinrunde. Jedoch steht das Spitzenspiel auf der Kippe.

Erwartet ein ausgeglichenes Spiel: BFC-Trainer Christian Benbennek. Getty Images