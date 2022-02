Derby-"Wahnsinn", ein Keller-Kracher und zwei Spielabsagen: Das bringt der 27. Spieltag

Am 27. Drittliga-Spieltag kommt es zum Duell zweier Aufstiegskandidaten - das brisante Südwest-Derby zwischen Mannheim und Kaiserslautern steht an. Das Spiel in Osnabrück fällt aus. Außerdem: Kellerduelle in Hannover und Duisburg.

Weil das für Freitagabend angesetzte Spiel zwischen Verl und Zwickau aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Lotte ausfällt, legt die 3. Liga erst am Samstag (14 Uhr) los - mit fünf statt sechs Partien.

Verfolgerduell in Osnabrück fällt aus

Nach der 6:0-Kampfansage im Nachholspiel in Berlin wollte Braunschweig eigentlich im Verfolgerduell in Osnabrück nachlegen, doch daraus wird nichts. Die Partie wurde am Samstagmorgen kurzfristig aufgrund von Sturmschäden im Stadion abgesagt.

Spitzenreiter Magdeburg empfängt die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und kann einen weiteren großen Schritt in Richtung 2. Liga gehen, nehmen sich die Verfolger doch an diesem Spieltag wieder gegenseitig die Punkte weg. "Dortmund will und kann Fußball spielen. Da haben wir vielleicht etwas mehr Platz als zuletzt", freut sich Offensivmann Conteh auf das Duell.

Zwischen Osnabrück und Braunschweig steht aus tabellarischer Sicht Saarbrücken. Dem FCS fehlt zwar derzeit die Konstanz (2/0/2), aber nicht das Vertrauen in das eigene Können: "Jetzt müssen wir den Schalter wieder umlegen", betont Keeper Batz vor dem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Die Domstädter setzen auch im Saarland auf ihren momentan formstarken Offensivmann Philipp (vier Tore in sechs Spielen) - und peilen nach vier vergeblichen Anläufen wieder einen Sieg an.

Nur vier Punkte Rückstand zur Aufstiegszone hat der SV Meppen, der eine bessere Ausgangslage durch nur einen Sieg in den vergangenen sechs Partien aus der Hand gab. Nun treten die personell gebeutelten Emsländer (neuester Ausfall: Al- Hazaimeh, Adduktorenverletzung) beim SC Freiburg II an.

Duisburgs nächster Schritt?

Für den MSV Duisburg steht eine Woche nach dem wichtigen Sieg in Würzburg ein zweites Kellerduell mit wegweisendem Charakter an: Die Zebras empfangen Türkgücü München, das zwar im Stadtderby (2:1 gegen 1860) jüngst Selbstvertrauen tankte, nach einem Sportgerichtsurteil aber wohl mit elf Punkten weniger leben muss. Der MSV muss mit Feltscher, Kwadwo und Stierlin aber gleich auf drei potenzielle Stammkräfte wegen einer Gelb-Sperre verzichten.

Währenddessen empfängt der SV Wehen Wiesbaden die formschwache Berliner Viktoria.

Sechs-Punkte-Kellerduell und krachende Derby-Spannung am Sonntag

Am Sonntag (13 Uhr) kommt es in Hannover zum Kellerduell: Der TSV Havelse, Vorletzter und sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer, empfängt die Würzburger Kickers (Letzter, acht Zähler Rückstand). Nur ein Sieg hilft beiden Mannschaften weiter.

Derby, Revanche, Aufstiegsrennen, Zuschauer-Rückkehr: Das Südwest-Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (14 Uhr) bietet in vielerlei Hinsicht Zündstoff. Neben der "üblichen" und im Südwesten nochmal besonders aufgeladenen Derby-Brisanz geht es diesmal auch um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Der FCK rangiert (bei einem Spiel weniger) vier Punkte vor dem SV Waldhof und könnte sich eines direkten Konkurrenten vorerst entledigen, mindestens aber auf Distanz halten.

Bei der besten Defensive der Liga (15 Gegentore) stehen Stürmer Hanslik und Verteidiger Winkler vor der Rückkehr. Mannheim, das nach dem von teils wilden Rudelbildungen begleiteten 0:0 im Hinspiel trotz langer doppelter Überzahl und der letztjährigen Heim-Niederlage im Derby (0:2) etwas gutzumachen hat, hofft auf das Comeback von Verteidiger Verlaat. Der Rahmen stimmt: 19.000 Zuschauer dürfen ins Carl-Benz-Stadion - es ist alles bereit für den "Derby-Wahnsinn" zwischen Kurpfalz und Pfalz.

Löwen gegen Halle - und gegen die Enttäuschung

Eigentlich hatte sich der TSV 1860 München nochmal Chancen ausgerechnet, an die Spitzengruppe heranzurücken. Es folgte der "mutlose" (Stürmer Lex) und "richtig schmerzhafte" (Trainer Köllner) Auftritt im Stadtderby gegen Türkgücü (1:2). Am Montag (19 Uhr) kommt der Hallesche FC nach Giesing - und das mit Rückenwind. Die Saalestädter befreiten sich zuletzt durch zwei Siege ohne Gegentor und würden diesen Trend gerne fortsetzen.