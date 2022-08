Derby-Vorfreude bei Schäfer: "Als Spieler sehnst du dich nach solchen Duellen"

Andras Schäfer stand beim knappen 2:1-Erfolg Union Berlins gegen den Chemnitzer FC nicht in der Startelf, brachte dafür mit seiner Hereinnahme frischen Wind in die Partie. Am Dienstag sprach der 23-jährige ungarische Nationalspieler in einer Medienrunde über …

… die Leistung gegen den Chemnitzer FC: "Es war schwierig, gegen sie zu spielen. Aber wir sollten solche Duelle deutlicher gewinnen. Ich habe mit meiner Einwechslung neuen Schwung ins Team gebracht, aber ich muss auch eine von meinen vielen Chancen nutzen und ein Tor erzielen. Deswegen bin ich nicht ganz zufrieden."

… seine Entwicklung bei Union Berlin: "Ich habe mich schnell integriert, es hat nur ein bis zwei Monate gedauert. Es war zu Beginn nicht so einfach für mich, als ich aus der Slowakei in die Bundesliga gewechselt bin. Das war ein großer Schritt. Aber alle haben mir geholfen. Es war die richtige Entscheidung im Winter und eben nicht erst im Sommer hierher zu wechseln. Trotzdem muss ich mich in einigen Bereichen noch verbessern, beispielsweise noch mehr Muskeln aufbauen."

… seine Lieblingsposition: "In dem System, das wir spielen, fühle ich mich auf der Achter-Position am wohlsten, weil ich zu Abschlüssen komme und somit mehr Chancen habe, Tore zu erzielen. In der Vorbereitung wurde ich auch auf der Sechs aufgestellt, dort hatte ich noch mehr Ballkontakte. Aber im Grunde ist mir das egal, ich will einfach nur auf dem Platz stehen."

… das Überangebot an Mittelfeldspielern bei den Eisernen: "Für mich ist es eine große Ehre, dass ich für den Verein spielen darf. Es kommt nicht darauf an, ob du von Beginn an spielst oder nicht. Du musst immer dein Bestes geben. Wir haben viele Spiele in der Saison und ich kann mich im Training immer wieder nur anbieten und zeigen, wenn ich dann die Chance bekomme."

… seinen größten Fortschritt, seit er bei Union ist: "Ich glaube, dass ich mich vor allem auf der mentalen Ebene verbessert habe. Ich habe hier viel dazu gelernt, mich angepasst. Gerade am Anfang war alles neu für mich, ich habe viele Ratschläge von den Trainern bekommen. Es war nicht ganz einfach, aber mit der Zeit bin ich immer besser damit klargekommen."

… das Derby am Samstag gegen Hertha BSC: "Es ist kein normales Spiel. Du bereitest dich darauf vor wie sonst auch. Aber als Spieler sehnst du dich nach solchen Duellen. Diese Saison mussten wir nicht lange darauf warten (lacht). Es ist eine Ehre, solch ein Derby bestreiten zu dürfen."