Derby mit Topspiel-Charakter: Dotchev appelliert auch an die Schiedsrichter

Erzgebirge Aue ist stark in die Saison gestartet und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur ein Team - ausgerechnet Rivale Dynamo Dresden - steht in der 3. Liga vor den Veilchen. Am Sonntagabend kommt es zum direkten Duell.

Sonntagabend, Flutlicht, Spitzenspiel und ausverkauftes Haus im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion: Die Voraussetzungen vor dem Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue könnten kaum besser sein. Veilchen-Coach Pavel Dotchev freute sich auf der Pressekonferenz am Freitag auf "ein besonderes Spiel" - bei dem aus Sicht des 57-Jährigen auch die Unparteiischen eine wichtige Rolle einnehmen werden.

Veilchen müssen "mental sehr stabil sein"

Bis dato noch ungeschlagen und mit 14 Punkten aus den ersten sechs Ligapartien reisen die Auer am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in die rund zwei Autostunden entfernte sächsische Landeshauptstadt. Lediglich ein Zähler trennt die beiden Mannschaften an der Tabellenspitze voneinander, was die Brisanz des Aufeinandertreffens noch einmal deutlich erhöht.

"Ich glaube schon, dass die Tabelle eine Rolle spielt. Aber bei Derbyspielen ist es nicht entscheidend, welchen Tabellenplatz man hat. Das ist ein besonderes Spiel, wo wir uns natürlich auf die Kulisse freuen", erklärte Dotchev, der mit dem Auftakt seiner Mannschaft "sehr zufrieden" ist. Aber dennoch: "Jedes Spiel muss gespielt werden", so der gebürtige Bulgare. "Es ist nicht nur eine rein physische, sondern auch eine psychische Sache. Das heißt, wir müssen mental an dem Tag sicherlich auch sehr stabil sein."

Referees sollen sich "nicht beeindrucken lassen" - Zwei Ausfälle bei Aue

Neben dem Auftritt seines Teams, bei welchem es insbesondere auf den Außenbahnen "auf jeden Fall" Überlegungen für personelle Veränderungen gebe, nahm der Aue-Trainer derweil auch das Schiedsrichtergespann vorzeitig in die Pflicht. "Ich wünsche mir und ich hoffe, dass sich auch die Schiedsrichter von dieser Kulisse nicht beeindrucken lassen, weil ich in letzter Zeit das Gefühl habe, dass auch in Dresden die ein oder andere Entscheidung ein bisschen pro Dresden war." Es sei "natürlich menschlich und normal", dass das lautstarke Dynamo-Heimpublikum einen Einfluss habe, Dotchev wünsche sich dennoch, "dass wir auch, was die Unparteiischen angeht, ein absolut faires Spiel haben."

Verzichten muss der Coach der Gäste beim Sachsenderby indes auf Anthony Barylla (Oberschenkel) und Joshua Schwirten (Sprunggelenk), die sich in der vergangenen Woche im Training beziehungsweise beim jüngsten 3:1-Erfolg über Halle Verletzungen zugezogen haben. Der restliche Kader stehe Dotchev "zur Verfügung", man müsse nun aber erst einmal die noch ausstehenden zwei Trainingseinheiten abwarten.