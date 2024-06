Derby in Schweinfurt, Kickers gegen Türkgücü: Der Spielplan für die Regionalliga Bayern 2024/25

Der Spielplan für die Regionalliga Bayern 2024/25 steht fest. Die bayerische Spitzenliga startet vom 18. bis 20 Juli in die neue Spielzeit.

Die "Champions League des bayerischen Amateurfußballs" geht in seine zwölfte Saison. Am Mittvormittag hat der Bayerische Fußball-Verband den Spielplan für die Saison 2024/25 in der Regionalliga Bayern veröffentlicht. Wie bereits in der vergangenen Woche bestätigt worden war, steigt das Eröffnungsspiel am Donnerstag, den 18. Juli, zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem FC Bayern München II. Am darauffolgenden Wochenende gehen die restlichen acht Partien des 1. Spieltags über die Bühne.

Bis zur Winterpause, die am 30. November 2024 eingeläutet wird, hat Verbands-Spielleiter Josef Janker insgesamt 22 Spieltage angesetzt. Die zeitgenauen Ansetzungen werden in Absprache mit den beteiligten Klubs in den kommenden Tagen fixiert.

Auftakt im neuen Jahr ist am 28. Februar 2025, der 34. und letzte Spieltag steigt am Samstag, 17. Mai 2025. Der Meister der Regionalliga Bayern steigt in der Saison 2024/25 direkt in die 3. Liga auf.

Hier geht's zum kompletten Spielplan der Regionalliga Bayern 2024/25.