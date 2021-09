Derby in Osnabrück: "Wir wollen zeigen, dass wir der Chef in der Region sind"

Derby an der Bremer Brücke. Nach gut zweieinhalb Jahren treffen der VfL Osnabrück und der SV Meppen wieder in einem Pflichtspiel aufeinander.

"Da ist Feuer drin, da ist Rivalität drin, da ist auch immer ein bisschen mehr Prestige drin", stimmte Osnabrücks Mittelfeldspieler Sebastian Klaas am Donnerstag auf das Niedersachsen-Duell ein. "Da will man sich keine Blöße geben. Und gerade wir wollen zu Hause zeigen, dass wir der Chef in der Region und die bessere Mannschaft sind."

Für den 23-Jährigen, geboren im nahegelegenen Ibbenbüren und seit frühen Jugendtagen beim VfL aktiv, wird es tatsächlich das erste Derby auf dem Platz sein. Das Mittelfeldtalent wurde in den vergangenen Jahren oft vom Verletzungspech erwischt. Aktuell ist er in Topform, wirkt als Vorbereiter und Vollender. Drei Tore und ein Assist stehen nach acht Spielen für ihn zu Buche.

Scherning: "Ich habe mich natürlich informiert"

Insgesamt setzte das Team den von Cheftrainer Daniel Scherning gewünschten Vollgasfußball zuletzt wieder erfolgreich um. Wie immer forderte der Coach also auch vor dem Derby "viel Intensität, hohes Pressing, Zweikampfstärke und Umschaltspiel". Er selbst habe sich auch vorbereitet: "Ich habe mich natürlich informiert", verriet Scherning. "Ich weiß jetzt, welche Bedeutung dieses Derby besitzt. Es wird eine geile Kulisse und ein schönes Derby - da freue ich mich persönlich sehr drauf. Alle sind heiß auf Samstag."

8000 Zuschauer sind an der Bremer Brücke zugelassen. Erwartet werden auch 750 Meppener - so viele Auswärtsfahrer wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht. Der VfL lässt auf einigen Tribünen nur Fans mit einem 2G- (genesen oder geimpft), auf anderen nur Zuschauer mit 3G-Status (genesen, geimpft oder getestet) ins Stadion.