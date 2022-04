Derby im Rheinland - Wie reagiert Bayern? Das bringt der 30. Spieltag

Ab Samstag startet in der Bundesliga der 30. Spieltag. Mit einem wichtigen Spiel für die Hertha, die eine Reaktion zeigen muss. Am Abend gibt es das Derby zwischen Gladbach und Köln. Am Sonntag sind die Bayern nach dem CL-Aus in Bielefeld zu Gast und Leverkusen empfängt Leipzig.

Am Karfreitag wird nicht gespielt, deswegen wird der Bundesliga-Spieltag am Samstag mit vier Partien um 15.30 Uhr eröffnet. Eine davon ist Dortmund gegen Wolfsburg. Seit fünf Gastspielen wartet der VfL auf einen Treffer in Dortmund. Nie zuvor waren die Wölfe auswärts so lange bei einem Gegner torlos geblieben. Also keine guten Voraussetzungen für das Duell bei den Borussen, die bei neun Punkten Rückstand auf die Bayern nur noch theoretische Meisterchancen haben. Beim BVB hat mal wieder das Verletzungspech zugeschlagen, nach Reyna und Hummels fällt nun auch Dahoud aus.

Hertha muss eine Reaktion zeigen

Eine wichtige Partie wartet derweil auf Hertha BSC und Felix Magath in Augsburg. Nach der 1:4-Derbypleite gegen Union gilt es eine Reaktion zu zeigen. "Ich sehe das jetzt nicht so schwarz. Die Gegner, die wir in den nächsten Spielen haben, sind nicht ganz auf dem Niveau von Union Berlin, deswegen werden sich uns Chancen eröffnen", so der Coach der Berliner am Samstag. Rein tabellarisch hat Magath Recht, denn Augsburg ist 14. und somit sechs Punkte vor dem 17. Hertha. Noch hat die Alte Dame alles in der eigenen Hand, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen Punkt. Allerdings müssen schleunigst andere Leistung her als zuletzt gegen die Eisernen.

Auf jenem 15. Platz steht aktuell der VfB Stuttgart, der beim Zehnten aus Mainz zu Gast ist. Während bei den Schwaben weiterhin mächtig Druck auf dem Kessel ist, befinden sich die 05er im gesicherten Mittelfeld. Der Rückstand auf Platz sechs und sieben beträgt aktuell sechs Punkte. Stuttgart ist die einzige Mannschaft, gegen die Svensson als FSV-Trainer noch keinen Punkt in der Bundesliga holte. Als Spieler hingegen hatte er im Mainzer Trikot alle drei Begegnungen mit den Schwaben gewonnen.

Die vierte Partie am Nachmittag ist das Duell zwischen dem Fünften Freiburg und dem Zwölften Bochum. Ob Freiburg will oder nicht, es ist auf dem besten Weg, sich für Europa zu qualifizieren. Der Vorsprung auf Platz sieben beträgt vier Punkte, der Rückstand auf Champions-League-Rang vier nur drei Zähler. Und nach dem Duell mit Bochum, das schon zehn Punkte Vorsprung auf Rang 16 hat, wartet auf die Breisgauer ein besonderes Highlight: Am Dienstag steht das Pokal-Halbfinale beim HSV an.

Derby in Mönchengladbach

Am Samstagabend (18.30 Uhr) wird es dann hitzig im Rheinland: Gladbach empfängt zum Derby den 1. FC Köln. Das Hinrundenduell mit der Borussia gewann Köln 4:1. Zwei Saisonsiege gegen den Lokalrivalen glückten dem FC zuletzt in der Spielzeit 1989/90 unter Christoph Daum: Auf ein 2:0 in Gladbach folgte damals ein 3:0-Heimsieg. Dem Effzeh ist in dieser Saison sicher alles zuzutrauen, der 3:2-Comebacksieg gegen Mainz war ein weiteres Beispiel, dass die FC-Fans von Europa träumen lässt. Und bei nur einem Punkt Rückstand auf Rang sechs sind die Träumereien sicher berechtigt. "Es treffen zwei Teams aufeinander, die alles raushauen werden", weiß Kölns Coach Baumgart und fügt an: "Wir hoffen, dass es ein schöner, interessanter Abend für alle wird, vor allem auch ein friedlicher."

Wie verdaut Bayern den CL-Schock?

Am Sonntag stehen gleich vier Bundesliga-Spiele auf dem Programm. Die Bayern eröffnen ab 15.30 Uhr in Bielefeld. Die große Frage natürlich: Wie verdauen die Münchner das völlig überraschende Aus in der Champions League gegen Villarreal? Ein Sieg bei der Arminia ist natürlich fest eingeplant auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge, die es bei neun Punkten Vorsprung wohl auch geben dürfte. Bei Bielefeld zwickt aktuell an einigen Stellen der Schuh. Es gibt neben Verletzungssorgen auch das Problem der fehlenden Torgefahr. Erst 23 Treffer sprangen in 29 Spielen heraus. Die Arminia erzielte als einziger Klub diese Saison noch nicht mehr als zwei Tore. Letztmals gelang das am 15.??Februar 2021 beim 3:3 in München.

Formstarke Leipziger kommen: Topspiel in Leverkusen

Ab 17.30 Uhr ist dann am Sonntag zweimal Bundesliga geboten. Union empfängt nach dem dritten Derbysieg der Saison Eintracht Frankfurt und will weiter an den europäischen Plätzen dranbleiben. Aber Vorsicht: Nur zwei aktuelle Bundesligisten empfing Union schon an der Alten Försterei ohne je gewonnen zu haben: Bayern (ein Remis, zwei Niederlagen) und Frankfurt (1/1).

Außerdem ist das Schlusslicht aus Fürth bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Der Abstieg des Kleeblatts könnte sogar am Wochenende schon besiegelt sein. Dazu bräuchte es neben einer Fürther Niederlage allerdings auch Siege von Bielefeld und Stuttgart.

Am Sonntagabend (19.30 Uhr) steht zum Abschluss noch ein echtes Topspiel auf dem Programm: Der Dritte Leverkusen empfängt den Vierten Leipzig, beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Die beiden konterstärksten Mannschaften der Liga treffen aufeinander: Leipzig erzielte in dieser Spielzeit bereits 17 Tore nach Kontern, Leverkusen 13. Und beide Teams sind gut drauf, Leverkusen holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen, Leipzig ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen (sechs Siege, zwei Remis) und zeigte sich dabei mit 24 Treffern offensiv äußert gut aufgelegt.