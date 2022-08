Derby gegen Hertha: Fischer sieht "kein optimales Auftaktprogramm"

Urs Fischer hat während seiner nun vierjährigen Amtszeit beim 1. FC Union Berlin einiges bewegt. Was ihm in der Bundesliga aber noch nicht gelungen ist: ein Sieg zum Auftakt. Und da geht es gleich gegen Hertha BSC.

0:4 gegen RB Leipzig bei der Bundesliga-Premiere des Vereins, 1:3 gegen den FC Augsburg und 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen - so starteten die Köpenicker in den vergangen drei Jahren jeweils in die neue Spielzeit. Die Chance, es diesmal besser zu machen, haben die Rot-Weißen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Derby gegen Hertha BSC.

Für Fischer sei das "vom Gefühl her kein optimales Auftaktprogramm", wie er erzählt. "Aber am Schluss musst du sowieso gegen jedes Team antreten. Wir haben die Vorbereitungsspiele der Hertha gesehen und genaustens analysiert."

Lob für Hertha nach der Analyse

Was bei der Analyse herausgekommen ist? Der Fußball-Lehrer betont: "Aus meiner Sicht ist es eine Mannschaft, die gut organisiert ist und kompakt steht. Sie versuchen, das Zentrum in den Griff zu kriegen." Über die Offensivabteilung ergänzt er: "In den Umschaltmomenten und auf dem Flügel haben sie gefährliche Spieler, die das Eins-gegen-eins lieben. Diese Akteure können den Unterschied ausmachen."

Die Favoritenrolle wollte Fischer seiner Mannschaft nicht zuordnen. Aber zumindest die Buchmacher sehen die Mannschaft aus dem Südosten Berlins klar im Vorteil. Wohl auch aufgrund der Ergebnisse aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Während sich Union in Chemnitz (2:1) eine Runde weiterzitterte, schied Hertha BSC im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig (5:6) aus.

Wir haben es gegen Chemnitz auch nicht so hinbekommen, wie wir es uns gewünscht hatten. Urs Fischer

Dennoch zieht Unions Trainer keinen mentalen Vorteil aus den Pokalresultaten: "Wir haben es gegen Chemnitz auch nicht so hinbekommen, wie wir es uns gewünscht hatten. Obwohl sie ausgeschieden sind, habe ich den Auftritt von Hertha BSC als gut empfunden. Sie werden damit schon entsprechend umgehen."

KMD #133 - Michael Ballack + Turid Knaak Gerade erst die KMD-Crew ihre Koffer ausgepackt und die Badehose wieder gegen seriöse Beinbekleidung getauscht, da wird schon wieder munter um die Wette gepodcastet! Ab jetzt gibt es kicker meets DAZN wie gewohnt wieder jeden Montag und in der ersten Folge schaut direkt mal Michael Ballack vorbei! Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän und neue DAZN-Experte spricht unter anderem über seine bewegte Karriere, wie man wieder mehr Spannung in die Bundesliga bringt und was dem BVB noch fehlt, um das Niveau der Bayern zu erreichen. Außerdem werfen sich Alex und Benni im ersten Teil der großen Saisonprognose wildeste Thesen an den Kopf und sprechen mit kicker-Podcast-Kollegin und Ex-Nationalspielerin Turid Knaak über das EM-Finale der Frauen. Welcome back, liebe Leute! KMD #132 - Julian Brandt 24.05.2022 KMD #131 16.05.2022 KMD #130 - Konrad Laimer 09.05.2022 KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

"Jetzt beginnt wieder alles von vorne"

Wie in den vorherigen Jahren in der Bundesliga gilt für Fischer weiter der Leitspruch, demütig und bescheiden zu bleiben. Das oberste Ziel sei es auch in der neuen Saison, die Klasse zu halten. "Und dafür", sagt Fischer, "müssen wir mindestens 40 Punkte holen. Und das ist in der Liga schon schwierig genug. Jetzt beginnt wieder alles vorne."

Für das Derby hat der Übungsleiter fast den kompletten Kader zur Verfügung. Lediglich Timo Baumgartl, der mit dem individuellen Training begonnen hat, fehlt weiterhin. Zudem sind Morten Thorsby und Jordan Siebatcheu leicht angeschlagen, "sie konnten im Training aber fast alles mitmachen", gibt Fischer Entwarnung.