Das wohl bekannteste deutsche Derby ist das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB. Die Fans wollen teilweise nicht einmal den Namen der gegnerischen Mannschaft aussprechen. Für Dortmunder heißen die Schalker "Lüdenscheid-Nord" und Dortmund wird von Schalke gerne "Herne-West" genannt. Aber was ist ein Derby, indem es nicht nur fußballerisch heiß zur Sache geht, sondern auch Familien oder Freunde für einen Abend zu erbitterten Gegnern werden?

Was ist ein "Derby"?

Der Begriff "Derby" bezeichnet im Fußball ein Spiel zwischen zwei rivalisierenden Mannschaften, die meist aus der gleichen Region stammen. Für die Fans haben solche Spiele eine hohe symbolische Bedeutung und werden daher als besonders gespannt verfolgt. Vor allem gegen den "Nachbarn" möchte man keine Niederlage hinnehmen und die Vorherrschaft in der Region sichern.

Woher stammt der Begriff "Derby"?

Das Wort "Derby" stammt etymologisch aus dem Englischen und geht auf ein Sportereignis mittelalterlichen Ursprungs zurück. Das "Shrovetide-Fußballspiel" fand einmal im Jahr statt, wobei sich die Einwohner des Dorfes Ashbourne in der Region Derbyshire duellierten. Das erste Derby in der Fußballgeschichte soll 1866 in Notthingham zwischen Notthingham Forest und Notts County stattgefunden haben. Schon damals wurden Spiele von Mannschaften aus benachbarten Orten, die gegeneinander spielten, als Derby bezeichnet - dieser Begriff hat sich bis heute durchgesetzt.

Heutige Begriffsverwendung

Während in Deutschland immer noch Spiele zwischen rivalisierenden benachbarten Mannschaften "Derby" genannt werden, benutzt man im englischsprachigen Raum den Begriff "Derby" auch für bedeutende Länderspiele. Berühmte Beispiele sind beispielsweise Ungarn gegen Österreich, Deutschland gegen die Niederlande oder England gegen Schottland.

Welche Derbys gibt es in Deutschland?

Frühere Duelle zwischen dem FC Bayern München und dem TSV 1860 München wurden als "Lokal-Derby" bezeichnet, da beide Teams aus der gleichen Stadt kommen. Heute würde man eher ein Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Nürnberg als Derby („Fränkisch-Bayerisches Derby) bezeichnen, auch wenn beide Clubs vergleichsweise weit auseinanderliegen. Dennoch gibt es auch im deutschen Fußball noch einige Stadt-Derbys (z.B. Hamburger SV und FC St. Pauli, Lok Leipzig und Chemie Leipzig).

Das "Revierderby" zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 hat längst Kultstatus erreicht und ist das bekannteste Derby in Deutschland. Doch auch das "Frankenderby" zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth, das "Nordderby" zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen oder das "Ost-Derby" zwischen Teams aus der ehemaligen DDR sind allseits beliebt.

Doch mittlerweile wird der Derby-Begriff mitunter inflationär benutzt. Nicht überall, wo Derby draufsteht, ist auch ein Derby drin. Zugleich befinden sich die Fußballligen in einem kontinuierlichen Wandel. So kommt es, dass beispielsweise Eintracht Frankfurt im Hessen-Derby nur alle paar Jahre gegen Darmstadt 98 antritt. Der ursprüngliche Derby- und Erzrivale Kickers Offenbach ist schon lange in der fußballerischen Versenkung verschwunden. Während dann ein Derby geht, kommt möglicherweise ein Neues, das sich in vielen Jahren als harte Rivalität herauskristallisiert.