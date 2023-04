Der Zweitliga-Tabellenführer lockt: Räcke verlässt Essen

Nach drei Jahren wird Nina Räcke die SGS Essen im Sommer verlassen. Die 22-jährige Abwehrspielerin zieht es zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer RB Leipzig.

"Es ist vollkommen okay, wenn jemand nach drei Jahren bei einem Verein eine Luftveränderung benötigt. Das ist für mich absolut nachvollziehbar", zeigte sich SGS-Chefcoach Markus Högner verständnisvoll, auch wenn der Abgang von natürlich schmerzt. "In Person von Nina Räcke verlieren wir eine Spielerin, die über die typischen SGS-Tugenden verfügt. Sie ist ein immer positiv gestimmter Mensch und war zu jeder Zeit ein wertvoller Bestandteil unserer Mannschaft", so Högner.

Räcke war zur Saison 2020/21 von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg nach Essen gewechselt und stand in bislang 51 Bundesliga-Begegnungen für die SGS auf dem Rasen. "Sie hat viele Einsätze bei uns bekommen, sich auf und abseits des Platzes sehr gut entwickelt und sich dabei immer sehr gut eingebracht. Nina ist eine Spielerin, die auch gerne Verantwortung übernommen hat", sagte Högner über die 22-jährige Innenverteidigerin, die nun eine neue Herausforderung sucht.

In Sachsen wurde Räcke fündig. Im Sommer wird sie sich RB Leipzig anschließen. Der Klub führt die Zweitliga-Tabelle mit Abstand an und befindet sich klar auf Meisterschafts- sowie Aufstiegskurs. Somit wird es in der nächsten Saison wahrscheinlich ein Wiedersehen in der Frauen-Bundesliga geben.