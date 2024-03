Der Zukunftspreis des Jahres: Play Handball

Zum ersten Mal wurde in der drei-jährigen Geschichte der German Handball Awards der Zukunfspreis des Jahres verliehen. Dieser ging an die Non-Profit-Organisation "Play Handball", welche sich auf Jugendentwicklung konzentriert.

"Play Handball" ist vor allem in Afrika unterwegs. Ziel ist es, mithilfe des Handballs Bildung und soziale Entwicklung zu fördern. Die Initiative wurde 2013 von Nicola Scholl in Kapstadt gegründet. Entstanden ist die Idee bei einer Freiwilligentätigkeit schon einige Jahre vorher. 2014 gab es das erste Büro in Deutschland, zwei Jahre später folgte eins in Kenia.

"Wir wollen nicht nur für den Handballsport begeistern, sondern die Kinder und Jugendlichen auch für den Umweltschutz begeistern und informieren. Es ist toll zu sehen, wie die Kinder wirklich gemeinsam Handball spielen, mit großer Freude Tore erzielen, aber auch beim EcoTrail aktiv sind und dort etwas Neues über beispielsweise Kompost und auch gesunde Ernährung lernen. Das ist echt Spitze", erklärt Nicola Scholl das Konzept.

In einer Grußbotschaft erläuterte sie während der Preisverleihung die Pläne der nächsten Wochen: "Zum einen werden wir mit Hilfe unserer Freiwilligen und unseren Partnern wieder in den Schulen interschool-Turniere organisieren. Es gibt Trainerfortbildungen.

In Simbabwe ist das erste Turnier zwischen Highschools geplant, was dort mit drei jungen Männern umgesetzt wird. In Kenia werden wir zum Ende des Jahres neben den Schulprogrammen auch wieder hoffentlich das Handball-Camp austragen und auch weitere Turniere umsetzen", zählt Scholl die vielversprechenden Zukunftspläne auf.

Nominiert waren neben Play Handball auch die Nachhaltigkeitsoffensive der Füchse Berlin sowie die Rahmentrainingskonzeption des Deutschen Handballbundes. Wenn auch im nächsten Jahr wieder solch engagierte Projekte zur Wahl stehen, kann eine vielversprechende Zukunft im Handball erwartet werden.

» mehr über das Projekt auf der Homepage von Play Handball