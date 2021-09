Der Zoller-Schock - und wer jetzt helfen soll

Nach seinem Kreuzbandriss wird Simon Zoller in dieser Saison kaum noch für den VfL Bochum zum Einsatz kommen. Der Offensivmann fehlt nicht nur als wichtiger Torschütze.

Fehlt dem VfL in den kommenden Monaten: Simon Zoller. Getty Images

Erst neulich verlängerte Simon Zoller seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger bis 2024. Ein Beleg für seinen enorm hohen Stellenwert, nicht nur als Torjäger. Im Aufstiegsjahr hatte der quirlige Angreifer 15 Tore und zehn Vorlagen beigesteuert, war aber auch mit seinem aggressiven Anlaufen und seinen Führungsqualitäten ein Schlüsselspieler beim VfL.

Spielmacher Robert Zulj hatte sich im Sommer ja schon Richtung Emirate verabschiedet; der Österreicher hatte ebenso wie Zoller in der vorigen Saison 15 Tore erzielt. Ab sofort also fehlen den Bochumern im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt ihre beiden besten Torschützen.

Noch Luft nach oben bei Bockhorn

Auch in der neuen Saison hatte Zoller seine Bedeutung für Bochums Offensive ja schon nachhaltig bewiesen. Zwei Tore gingen auf sein Konto, dazu zwei Assists; erst neulich hatte Thomas Reis ein neues taktische System ausgetestet, in dem nun Neuzugang Sebastian Polter das Sturmzentrum besetzt. Zoller sollte über die rechte Seite stürmen.

Kurzfristig am Samstag in München muss Trainer Thomas Reis also seine komplette rechte Seite neu besetzen, weil Rechtsverteidiger Cristian Gamboa nach seiner Ellbogen-Operation noch wochenlang ausfällt. Für diese Position und auch für die Offensive käme eigentlich Herbert Bockhorn infrage, doch der hing zuletzt durch und ließ auch den nötigen Trainingseifer vermissen, kritisierte Reis.

Da bieten sich noch andere Optionen, zum Beispiel Takuma Asano, doch der Japaner kommt nach seiner Verletzung erst allmählich wieder auf Touren. Das gilt ganz ähnlich auch für Danny Blum, der allerdings schon seit Monaten außer Gefecht ist. Der Fein-Techniker, der in München erstmals wieder zum Kader gehört, kann an guten Tagen den Unterschied ausmachen, auf beiden Flügelposition. Aber natürlich fehlt ihm noch die Matchpraxis, und es wird ein bisschen dauern, bis er an alte Qualitäten anknüpfen kann.

Zoller fehlt auch als Wortführer

"Wer mich kennt, der weiß: ich komme wieder", postete Zoller am Tag nach seiner schweren Verletzung, doch es ist abzusehen, dass der 30-Jährige frühestens im Saison-Endspurt wieder ein bisschen mithelfen kann. Unterdessen dürfte der VfL auch den Markt nach einer Alternative absuchen unter aktuell vereinslosen Spielern.

Überdies aber liegt auf der Hand, dass Zoller auch als Führungsfigur seiner Mannschaft enorm fehlen wird. Reis beklagt zurecht, dass seine Profis auf dem Platz überwiegend mit sich selbst beschäftigt sind, zu wenig reden - auch in diesem Bereich wäre der Routinier überaus wichtig für das Team des Aufsteigers.