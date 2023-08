Der Zoff um Geiger

Im Hintergrund des Saisonstarts am Samstag gegen Freiburg birgt der langwierige Ausfall von Hoffenheims Mittelfeldspieler einigen Zündstoff.

Fünf Wochen ist es nun bereits her, dass die TSG Hoffenheim mit ihrem Trainingslager in Kitzbühel startete. Mit dabei auch Dennis Geiger, der allerdings von Beginn an nur mäßiges Individualprogramm absolvierte. Zunächst, hieß es damals, der Sechser werden in den nächsten Tagen noch im Trainingslager wieder einsteigen. Doch über einen Monat später ist Geiger noch immer weit weg vom Wiedereinstieg ins Training, geschweige denn von einem Comeback. Deshalb muss die TSG Hoffenheim wohl noch lange auf sein Eigengewächs verzichten.

Matarazzo: "Fakt ist, dass wir die Therapie umgestellt haben"

Und daran entzündet sich nun interner Zoff. Nach kicker-Informationen gibt es heftigen Disput über mögliche Fehler in der Diagnose und der Behandlung. Von Beginn an war von Adduktorenproblemen die Rede, was durchaus seine Zeit dauern kann, wie auch andere Fälle belegen.

Allerdings scheint bislang keinerlei nennenswerte Verbesserung des Zustandes erkennbar. "Geiger mit seiner Adduktorengeschichte ist weiter im Aufbautraining, das dauert noch seine Zeit, ich hoffe, dass es schnellstmöglich vorangeht", erklärte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag, um auf Nachfrage des kicker die Ungereimtheiten zumindest anzudeuten: "Fakt ist, dass wir die Therapie umgestellt haben, es ist nicht glücklich gelaufen, aber wir sind zuversichtlich, dass er jetzt auf der richtigen Bahn ist und schnell wieder zu Kräften kommen und auf dem Platz stehen kann. Das tut mir leid für den Jungen, dass es so lange dauert, es tut mir auch leid für die komplette Mannschaft, weil Dennis ein sehr guter und wichtiger Spieler ist, er ist in beide Richtungen sehr wichtig für unser Spiel."

TSG geht den Dingen intern auf den Grund

Nun ist eine eindeutige Fehldiagnose oder -behandlung naturgemäß nur schwer belegbar, in der Regel üben sich Ärzte auch in Zurückhaltung, wenn sie auf andere Spuren oder Ursachen stoßen als Kollegen zuvor. Im speziellen Fall stellt sich dem Vernehmen nach die Frage, warum Geiger von einem Münchner Spezialisten behandelt wurde, ohne eine in solchen Fällen eigentlich obligatorische bildgebende Grundlage, die wohl erst später vorgenommen wurde.

Aber auch ein erneutes MRT in Heidelberg brachte in der vergangenen Woche keine neuen Erkenntnisse, also wurde Geiger noch einmal nach München beordert, um sich bei einem spezialisierten Radiologen endlich ein besseres Bild zu machen. Womöglich mit neuen Ergebnissen, worauf die Kehrtwende in der Behandlung hindeutet. Also stellt sich die Frage, ob der Spieler fehltherapiert und falsch behandelt wurde. Auf erneute Nachfrage äußerte sich nun am Sonntag Hoffenheims Leiter Profifußball, Pirmin Schwegler: "Fest steht, dass der Verlauf der Therapie nicht wie gewünscht anlief. Die Gründe dafür klären wir derzeit intern." Es bleibt spannend.