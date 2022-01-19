Olympia

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking

Nach Sportarten geordnet

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Peking

Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Alle wichtigen Wettbewerbe nach Sportarten geordnet im Überblick.

Peking richtet die Winterspiele 2022 aus.

Peking richtet die Winterspiele 2022 aus. AFP via Getty Images

Hier geht's zum deutschen Aufgebot
(F) = Finalentscheidung

BIATHLON

11 Entscheidungen im Zhangjiakou Biathlon Centre

05.02.2022 10.00/17.00 Mixed-Staffel (F)
07.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 15 km Einzel (F)
08.02.2022 09.30/16.30 Männer, 20 km Einzel (F)
11.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 7,5 km Sprint (F)
12.02.2022 10.00/17.00 Männer, 10 km Sprint (F)
13.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 10 km Verfolgung (F)
11.45/18.45 Männer, 12,5 km Verfolgung (F)
15.02.2022 10.00/17.00 Männer, 4x7,5-km-Staffel (F)
16.02.2022 08.45/15.45 Frauen, 4x6-km-Staffel (F)
18.02.2022 10.00/17.00 Männer, 15 km Massenstart (F)
19.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 12,5 km Massenstart (F)

BOB

4 Entscheidungen im Yanqing Sliding Centre

13.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Monobob, 1. Lauf 04.00/11.00 Frauen, Monobob, 2. Lauf
14.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Monobob, 3. Lauf 04.00/11.00 Frauen, Monobob, 4. Lauf (F)13.05/20.05 Männer, Zweier, 1. Lauf 14.40/21.40 Männer, Zweier, 2. Lauf
15.02.2022 13.15/20.15 Männer, Zweier, 3. Lauf 14.50/21.50 Männer, Zweier, 4. Lauf (F)
18.02.2022 13.00/20.00 Frauen, Zweier, 1. Lauf 14.30/21.30 Frauen, Zweier, 2. Lauf
19.02.2022 02.30/09.30 Vierer, 1. Lauf 04.05/11.05 Vierer, 2. Lauf 13.00/20.00 Frauen, Zweier, 3. Lauf 14.30/21.30 Frauen, Zweier, 4. Lauf (F)
20.02.2022 02.30/09.30 Vierer, 3. Lauf 04.20/11.20 Vierer, 4. Lauf (F)

CURLING

3 Entscheidungen im National Aquatics Centre

Vorrunden-Spiele ab 02.02.2022
07.02.2022 u.a. Mixed Doubles, Halbfinale
08.02.2022 07.05/14.05 Mixed Doubles, Spiel um Platz 3 13.05/20.05, Mixed Doubles, Finale (F)
17.02.2022 13.05/20.05 Männer, Halbfinale
18.02.2022 07.05/14.05 Männer, Spiel um Platz 3, 13.05/20.05 Frauen, Halbfinale
19.02.2022 07.05/14.05 Männer, Finale (F), 13.05/20.05 Frauen, Spiel um Platz 3
20.02.2022 02.05/09.05 Frauen, Finale (F)

Wukesong Sports Centre

Wukesong Sports Centre AFP via Getty Images

EISHOCKEY

2 Entscheidungen
Turnierplan Männer
Turnierplan Frauen

Gruppenspiele bei den Frauen ab 03.02.2022
Gruppenspiele bei den Männern ab 09.02.2022
10.02.2022 u.a. 14.10/21.10 Gruppe A: Kanada - Deutschland (Wukesong Sports Centre)
11.02.2022 Frauen, Viertelfinals, Männer, 2. Spieltag 09.40/16.40 Gruppe A: Deutschland - China (National Indoor Stadium)
13.02.2022 Männer, 3. Spieltag 14.10/21.10 Gruppe A: USA - Deutschland (Wukesong Sports Centre)
14.02.2022 Frauen, Halbfinale
15.02.2022 Männer, Achtelfinale
16.02.2022 Männer, Viertelfinale, Frauen, Spiel um Platz 3
17.02.2022 05.10/12.10 Frauen, Finale (Wukesong Sports Centre) (F)
18.02.2022 05.10/12.10 bzw. 14.10/21.10 Männer, Halbfinals (National Indoor Stadium)
19.02.2022 14.10/21.10 Männer, Spiel um Platz 3 (National Indoor Stadium)
20.02.2022 05.10/12.10 Männer, Finale (National Indoor Stadium) (F)

EISKUNSTLAUF

5 Entscheidungen im Capital Indoor Stadium

04.02.2022 03.02/10.02 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Herren, 04.41/11.41 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Eistanz 06.22/13.22 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Paarlauf
06.02.2022 02.37/09.37 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Damen 04.57/11.57 Teamwettbewerb, Kür Herren
07.02.2022 02.22/09.22 Teamwettbewerb, Kür Paarlauf 03.36/10.36 Teamwettbewerb, Kür Eistanz 04.42/11.42 Teamwettbewerb, Kür Damen (F)
08.02.2022 02.22/09.22 Männer, Kurzprogramm
10.02.2022 02.37/09.37 Männer, Kür (F)
12.02.2022 12.07/19.07 Eistanz, Qualifikation (Rhythmischer Tanz)
14.02.2022 02.22/09.22 Eistanz, Kür (F)
15.02.2022 11.08/18.08 Frauen, Kurzprogramm
17.02.2022 11.08/18.08 Frauen, Kür (F)
18.02.2022 11.38/18.38 Paarlauf, Kurzprogramm
19.02.2022 12.08/19.08 Paarlauf, Kür (F)

EISSCHNELLLAUF

14 Entscheidungen im National Speed Skating Oval

05.02.2022 09.30/16.30 Frauen, 3000 m (F)
06.02.2022 09.30/16.30 Männer, 5000 m (F)
07.02.2022 09.30/16.30 Frauen, 1500 m (F)
08.02.2022 11.30/18.30 Männer, 1500 m (F)
10.02.2022 13.00/20.00 Frauen, 5000 m (F)
11.02.2022 09.00/16.00 Männer, 10.000 m (F)
12.02.2022 09.53/16.53 Männer, 500 m (F)
13.02.2022 14.56/21.56 Frauen, 500 m (F)
15.02.2022 07.30/14.30 Frauen, Team-Verfolgung, Halbfinale 07.52/14.52 Männer, Team-Verfolgung, Halbfinale 08.24/15.24 Frauen, Team-Verfolgung, D Finale 08.30/15.30 Frauen, Team-Verfolgung, C Finale 08.43/15.43 Männer, Team-Verfolgung, D Finale 08.49/15.49 Männer, Team-Verfolgung, C Finale 09.22/16.22 Frauen, Team-Verfolgung, B Finale 09.28/16.28 Frauen, Team-Verfolgung, A Finale (F) 09.41/16.41 Männer, Team-Verfolgung, B Finale 09.47/16.47 Männer, Team-Verfolgung, A Finale (F)
17.02.2022 09.30/16.30 Frauen, 1000 m (F)
18.02.2022 09.30/16.30 Männer, 1000 m (F)
19.02.2022 08.00/15.00 Männer, Massenstart, Halbfinale 08.45/15.45 Frauen, Massenstart, Halbfinale 09.30/16.30 Männer, Massenstart (F) 10.00/17.00 Frauen, Massenstart (F)

National Speed Skating Oval

National Speed Skating Oval Getty Images

NORDISCHE KOMBINATION

3 Entscheidungen im Zhangjiakou Ski Jumping Centre und Cross-Country Centre

09.02.2022 08.00/15.00 Männer, Normalschanze, Probedurchgang 09.00/16.00 Männer, Normalschanze, Springen 12.00/19.00 Männer, 10 km Langlauf (F)
15.02.2022 08.00/15.00 Männer, Großschanze, Probedurchgang 09.00/16.00 Männer, Großschanze, Springen 12.00/19.00 Männer, Großschanze, 10 km Langlauf (F)
17.02.2022 08.00/15.00 Männer, Staffel, Probedurchgang 09.00/16.00 Männer, Staffel, Großschanze, Springen 12.00/19.00 Männer, Staffel, 4x5 km Langlauf (F)

RODELN

4 Entscheidungen im Yanqing Sliding Centre

05.02.2022 12.10/19.10 Männer, 1. Lauf 13.50/20.50 Männer, 2. Lauf
06.02.2022 12.30/19.30 Männer, 3. Lauf 14.15/21.15 Männer, 4. Lauf (F)
07.02.2022 12.50/19.50 Frauen, 1. Lauf 14.30/21.30 Frauen, 2. Lauf
08.02.2022 12.50/19.50 Frauen, 3. Lauf 14.35/21.35 Frauen, 4. Lauf (F)
09.02.2022 13.20/20.20 Männer, Doppelsitzer, 1. Lauf 14.35/21.35 Männer, Doppelsitzer, 2. Lauf (F)
10.02.2022 14.30/21.30 Team-Staffel (F)

SHORTTRACK

9 Entscheidungen im Capital Indoor Stadium

05.02.2022 Vorläufe sowie 2000-m-Mixed-Staffel, A-Finale (F)
07.02.2022 Viertel- und Halbfinals, 13.46/20.46 Frauen, 500 m, A-Finale (F), 13.58/20.58 Männer, 1000 m, A-Finale (F)
09.02.2022 Vorläufe, Viertel- und Halbfinals, 14.20/21.20 Männer, 1500 m, A-Finale (F)
11.02.2022 12.00/19.00 Frauen, 1000 m, Viertelfinale, 12.55/19.55 Frauen, 1000 m, Halbfinale, 13.04/20.04 Männer, 5000-m-Staffel, Halbfinale, 13.43/20.43 Frauen, 1000 m, A-Finale (F)
13.02.2022 12.00/19.00 Männer, 500 m, Viertelfinale 12.27/19.27 Männer, 500 m, Halbfinale, 12.44/19.44 Frauen, 3000-m-Staffel, A-Finale (F), 13.14/20.14 Männer, 500 m, A-Finale (F)
16.02.2022 Männer, 5000-m-Staffel, A-Finale (F), 14.18/21.18 Frauen, 1500 m, A-Finale (F)

SKELETON

2 Entscheidungen im Yanqing Sliding Centre

10.02.2022 02.30/09.30 Männer, 1. Lauf 04.00/11.00 Männer, 2. Lauf
11.02.2022 02.30/09.30 Frauen, 1. Lauf 04.00/11.00 Frauen, 2. Lauf 13.20/20.20 Männer, 3. Lauf 14.55/21.55 Männer, 4. Lauf (F)
12.02.2022 13.20/20.20 Frauen, 3. Lauf 14.55/21.55 Frauen, 4. Lauf (F)

Yanqing Alpine Skiing Centre

Yanqing Alpine Skiing Centre AFP via Getty Images

SKI ALPIN

11 Entscheidungen im Yanqing Alpine Skiing Centre

06.02.2022 04.00/11.00 Männer, Abfahrt (F)
07.02.2022 03.15/10.15 Frauen, Riesenslalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Frauen, Riesenslalom, 2. Lauf (F)
08.02.2022 04.00/11.00 Männer, Super-G (F)
09.02.2022 03.15/10.15 Frauen, Slalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Frauen, Slalom, 2. Lauf (F)
10.02.2022 03.30/10.30 Männer, Kombination, Abfahrt 07.15/14.15 Männer, Kombination, Slalom (F)
11.02.2022 04.00/11.00 Frauen, Super-G (F)
13.02.2022 03.15/10.15 Männer, Riesenslalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Männer, Riesenslalom, 2. Lauf (F)
15.02.2022 04.00/11.00 Frauen, Abfahrt (F)
16.02.2022 03.15/10.15 Männer, Slalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Männer, Slalom, 2. Lauf (F)
17.02.2022 03.30/10.30 Frauen, Kombination, Abfahrt 07.00/14.00 Frauen, Kombination, Slalom (F)
19.02.2022 04.00/11.00 Teamwettbewerb, Achtelfinale 04.47/11.47 Teamwettbewerb, Viertelfinale 05.14/12.14 Teamwettbewerb, Halbfinale 05.37/12.37 Teamwettbewerb, Rennen um Platz 3 05.46/12.46 Teamwettbewerb, Finale (F)

SKI FREESTYLE

13 Entscheidungen im Genting Snow Park und Big Air Shougang

03.02.2022 11.00/18.00 Frauen, Buckelpiste, Qualifikation, 1. Lauf 12.45/19.45 Männer, Buckelpiste, Qualifikation, 1. Lauf
05.02.2022 11.00/18.00 Männer, Buckelpiste, Qualifikation, 2. Lauf 12.30/19.30 Männer, Buckelpiste, Finale, 1. Lauf 13.05/20.05 Männer, Buckelpiste, Finale, 2. Lauf 13.40/20.40 Männer, Buckelpiste, Finale, 3. Lauf
06.02.2022 11.00/18.00 Frauen, Buckelpiste, Qualifikation, 2. Lauf 12.30/19.30 Frauen, Buckelpiste, Finale, 1. Lauf 13.05/20.05 Frauen, Buckelpiste, Finale, 2. Lauf 13.40/20.40 Frauen, Buckelpiste, Finale, 3. Lauf (F)
07.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Big-Air, Qualifikation 06.30/13.30 Männer, Big-Air, Qualifikation
08.02.2022 03.00/10.00 Frauen, Big-Air, Finale, 1. Lauf 03.22/10.22 Frauen, Big-Air, Finale, 2. Lauf 03.45/10.45 Frauen, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F)
09.02.2022 04.00/11.00 Männer, Big-Air, Finale, 1. Lauf 04.22/11.22 Männer, Big-Air, Finale, 2. Lauf 04.45/11.45 Männer, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F)
10.02.2022 12.00/19.00 Aerials, Mixed-Team, Finale, 1. Lauf 12.50/19.50 Aerials, Mixed-Team, Finale, 2. Lauf (F)
13.02.2022 03.00/10.00 Frauen, Slopestyle, Qualifikation 12.00/19.00 Frauen, Aerials, Qualifikation, 1. Lauf 12.45/19.45 Frauen, Aerials, Qualifikation, 2. Lauf
14.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Slopestyle, Finale, 1. Lauf 02.57/09.57 Frauen, Slopestyle, Finale, 2. Lauf 03.24/10.24 Frauen, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (F), dazu Männer, Slopestyle, Qualifikation, 12.00/19.00 Frauen, Aerials, Finale, 1. Lauf, 13.00/20.00 Frauen, Aerials, Finale, 2. Lauf (F)
15.02.2022 02.30/09.30 Männer, Slopestyle, Finale, 1. Lauf 02.57/09.57 Männer, Slopestyle, Finale, 2. Lauf 03.24/10.24 Männer, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (F), dazu Männer, Aerials, Qualifikation
16.02.2022 12.00/19.00 Männer, Aerials, Finale, 1. Lauf 13.00/20.00 Männer, Aerials, Finale, 2. Lauf (F)
17.02.2022 u.a. Halfpipe, Qualifikation, Skicross, Achtel-, Viertel- und Halbfinale Frauen, 08.15/15.15 Frauen, Skicross, Großes Finale (F)
18.02.2022 u.a. 03.24/10.24 Frauen, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F), 08.14/15.14 Männer, Skicross, Großes Finale (F)
19.02.2022 u.a. 03.24/10.24 Männer, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F)

SKILANGLAUF

12 Entscheidungen im Zhangjiakou Cross-Country Centre

05.02.2022 08.45/15.45 Frauen, 15-km-Skiathlon (F)
06.02.2022 08.00/15.00 Männer, 30-km-Skiathlon (F)
08.02.2022 u.a. Qualifikation, Viertel- und Halbfinals im Sprint, 12.47/19.47 Frauen, Sprint Freistil, Finale (F) 13.00/20.00 Männer, Sprint Freistil, Finale (F)
10.02.2022 08.00/15.00 Frauen, 10 km klassisch (F)
11.02.2022 08.00/15.00 Männer, 15 km klassisch (F)
12.02.2022 08.30/15.30 Frauen, 4x5-km-Staffel (F)
13.02.2022 08.00/15.00 Männer, 4x10-km-Staffel (F)
16.02.2022 zunächst Halbfinals im Teamsprint, 12.00/19.00 Frauen, Teamsprint klassisch, Finale (F), 12.30/19.30 Männer, Teamsprint klassisch, Finale (F)
19.02.2022 07.00/14.00 Männer, 50 km Freistil (F)
20.02.2022 08.00/15.00 Frauen, 30 km Freistil (F)

Zhangjiakou Ski Jumping Centre

Zhangjiakou Ski Jumping Centre AFP via Getty Images

SKISPRINGEN

5 Entscheidungen im Zhangjiakou Ski Jumping Centre

05.02.2022 07.20/14.20 Männer, Normalschanze, Qualifikation 11.45/18.45 Frauen, Normalschanze, 1. Durchgang 12.35/19.35 Frauen, Normalschanze, 2. Durchgang (F)
06.02.2022 12.00/19.00 Männer, Normalschanze, 1. Durchgang 13.00/20.00 Männer, Normalschanze, 2. Durchgang (F)
07.02.2022 12.45/19.45 Mixed-Teamwettbewerb, 1. Durchgang 13.51/20.51 Mixed-Teamwettbewerb, 2. Durchgang (F)
11.02.2022 12.00/19.00 Männer, Großschanze, Qualifikation
12.02.2022 12.00/19.00 Männer, Großschanze, 1. Durchgang 13.00/20.00 Männer, Großschanze, 2. Durchgang (F)
14.02.2022 12.00/19.00 Männer, Großschanze, Team, 1. Durchgang 13.06/20.06 Männer, Großschanze, Team, 2. Durchgang (F)

SNOWBOARD

11 Entscheidungen im Genting Snow Park und Big Air Shougang

05.02.2022 Qualifikations-Wettbewerbe im Slopestyle
06.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Slopestyle, Finale, 1. Lauf, 02.57/09.57 Frauen, Slopestyle, Finale, 2. Lauf, 03.24/10.24 Frauen, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (F), dazu Männer, Slopestyle, Qualifikation
07.02.2022 05.00/12.00 Männer, Slopestyle, Finale, 1. Lauf (Genting Snow Park), 05.27/12.27 Männer, Slopestyle, Finale, 2. Lauf (Genting Snow Park), 05.54/12.54 Männer, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (Genting Snow Park) (F)
08.02.2022 u.a. Parallel-Riesenslalom, Qualifikation, Achtel-, Viertel- und Halbfinals, 08.39/15.39 Frauen, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (F), 08.46/15.46 Männer, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (F)
09.02.2022 u.a. Halfpipe, Qualifikation, Cross, Achtel-, Viertel und Halbfinale, Frauen, Cross, Großes Finale (F)
10.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Halfpipe, Finale, 1. Lauf, 02.57/09.57 Frauen, Halfpipe, Finale, 2. Lauf 03.24/10.24 Frauen, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F), Cross Viertel- und Halbfinals Männer, 08.20/15.20 Männer, Cross, Großes Finale (F)
11.02.2022 02.30/09.30 Männer, Halfpipe, Finale, 1. Lauf, 02.57/09.57 Männer, Halfpipe, Finale, 2. Lauf, 03.24/10.24 Männer, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F)
12.02.2022 Mixed, Cross, Team, Viertel- und Halbfinale, 03.55/10.55 Mixed, Cross, Team, Großes Finale (F)
14.02.2022 Big-Air, Qualifikation Männer und Frauen
15.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Big-Air, Finale, 1. Lauf, 02.52/09.52 Frauen, Big-Air, Finale, 2. Lauf, 03.15/10.15 Frauen, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F), 06.00/13.00 Männer, Big-Air, Finale, 1. Lauf 06.22/13.22 Männer, Big-Air, Finale, 2. Lauf 06.45/13.45 Männer, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F)

Peking National Stadium

Peking National Stadium AFP via Getty Images

ZEREMONIEN

04.02.2022 13.00/20.00 Eröffnungsfeier (Peking National Stadium)
20.02.2022 13.00/20.00* Schlussfeier (Peking National Stadium)
(*Anfangszeit noch nicht bestätigt)

sid/kon

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