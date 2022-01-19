Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Peking

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(F) = Finalentscheidung
BIATHLON
11 Entscheidungen im Zhangjiakou Biathlon Centre
05.02.2022 10.00/17.00 Mixed-Staffel (F)
07.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 15 km Einzel (F)
08.02.2022 09.30/16.30 Männer, 20 km Einzel (F)
11.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 7,5 km Sprint (F)
12.02.2022 10.00/17.00 Männer, 10 km Sprint (F)
13.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 10 km Verfolgung (F)
11.45/18.45 Männer, 12,5 km Verfolgung (F)
15.02.2022 10.00/17.00 Männer, 4x7,5-km-Staffel (F)
16.02.2022 08.45/15.45 Frauen, 4x6-km-Staffel (F)
18.02.2022 10.00/17.00 Männer, 15 km Massenstart (F)
19.02.2022 10.00/17.00 Frauen, 12,5 km Massenstart (F)
BOB
4 Entscheidungen im Yanqing Sliding Centre
13.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Monobob, 1. Lauf 04.00/11.00 Frauen, Monobob, 2. Lauf
14.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Monobob, 3. Lauf 04.00/11.00 Frauen, Monobob, 4. Lauf (F)13.05/20.05 Männer, Zweier, 1. Lauf 14.40/21.40 Männer, Zweier, 2. Lauf
15.02.2022 13.15/20.15 Männer, Zweier, 3. Lauf 14.50/21.50 Männer, Zweier, 4. Lauf (F)
18.02.2022 13.00/20.00 Frauen, Zweier, 1. Lauf 14.30/21.30 Frauen, Zweier, 2. Lauf
19.02.2022 02.30/09.30 Vierer, 1. Lauf 04.05/11.05 Vierer, 2. Lauf 13.00/20.00 Frauen, Zweier, 3. Lauf 14.30/21.30 Frauen, Zweier, 4. Lauf (F)
20.02.2022 02.30/09.30 Vierer, 3. Lauf 04.20/11.20 Vierer, 4. Lauf (F)
CURLING
3 Entscheidungen im National Aquatics Centre
Vorrunden-Spiele ab 02.02.2022
07.02.2022 u.a. Mixed Doubles, Halbfinale
08.02.2022 07.05/14.05 Mixed Doubles, Spiel um Platz 3 13.05/20.05, Mixed Doubles, Finale (F)
17.02.2022 13.05/20.05 Männer, Halbfinale
18.02.2022 07.05/14.05 Männer, Spiel um Platz 3, 13.05/20.05 Frauen, Halbfinale
19.02.2022 07.05/14.05 Männer, Finale (F), 13.05/20.05 Frauen, Spiel um Platz 3
20.02.2022 02.05/09.05 Frauen, Finale (F)
Wukesong Sports Centre AFP via Getty Images
EISHOCKEY
2 Entscheidungen
Turnierplan Männer
Turnierplan Frauen
Gruppenspiele bei den Frauen ab 03.02.2022
Gruppenspiele bei den Männern ab 09.02.2022
10.02.2022 u.a. 14.10/21.10 Gruppe A: Kanada - Deutschland (Wukesong Sports Centre)
11.02.2022 Frauen, Viertelfinals, Männer, 2. Spieltag 09.40/16.40 Gruppe A: Deutschland - China (National Indoor Stadium)
13.02.2022 Männer, 3. Spieltag 14.10/21.10 Gruppe A: USA - Deutschland (Wukesong Sports Centre)
14.02.2022 Frauen, Halbfinale
15.02.2022 Männer, Achtelfinale
16.02.2022 Männer, Viertelfinale, Frauen, Spiel um Platz 3
17.02.2022 05.10/12.10 Frauen, Finale (Wukesong Sports Centre) (F)
18.02.2022 05.10/12.10 bzw. 14.10/21.10 Männer, Halbfinals (National Indoor Stadium)
19.02.2022 14.10/21.10 Männer, Spiel um Platz 3 (National Indoor Stadium)
20.02.2022 05.10/12.10 Männer, Finale (National Indoor Stadium) (F)
EISKUNSTLAUF
5 Entscheidungen im Capital Indoor Stadium
04.02.2022 03.02/10.02 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Herren, 04.41/11.41 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Eistanz 06.22/13.22 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Paarlauf
06.02.2022 02.37/09.37 Teamwettbewerb, Kurzprogramm Damen 04.57/11.57 Teamwettbewerb, Kür Herren
07.02.2022 02.22/09.22 Teamwettbewerb, Kür Paarlauf 03.36/10.36 Teamwettbewerb, Kür Eistanz 04.42/11.42 Teamwettbewerb, Kür Damen (F)
08.02.2022 02.22/09.22 Männer, Kurzprogramm
10.02.2022 02.37/09.37 Männer, Kür (F)
12.02.2022 12.07/19.07 Eistanz, Qualifikation (Rhythmischer Tanz)
14.02.2022 02.22/09.22 Eistanz, Kür (F)
15.02.2022 11.08/18.08 Frauen, Kurzprogramm
17.02.2022 11.08/18.08 Frauen, Kür (F)
18.02.2022 11.38/18.38 Paarlauf, Kurzprogramm
19.02.2022 12.08/19.08 Paarlauf, Kür (F)
EISSCHNELLLAUF
14 Entscheidungen im National Speed Skating Oval
05.02.2022 09.30/16.30 Frauen, 3000 m (F)
06.02.2022 09.30/16.30 Männer, 5000 m (F)
07.02.2022 09.30/16.30 Frauen, 1500 m (F)
08.02.2022 11.30/18.30 Männer, 1500 m (F)
10.02.2022 13.00/20.00 Frauen, 5000 m (F)
11.02.2022 09.00/16.00 Männer, 10.000 m (F)
12.02.2022 09.53/16.53 Männer, 500 m (F)
13.02.2022 14.56/21.56 Frauen, 500 m (F)
15.02.2022 07.30/14.30 Frauen, Team-Verfolgung, Halbfinale 07.52/14.52 Männer, Team-Verfolgung, Halbfinale 08.24/15.24 Frauen, Team-Verfolgung, D Finale 08.30/15.30 Frauen, Team-Verfolgung, C Finale 08.43/15.43 Männer, Team-Verfolgung, D Finale 08.49/15.49 Männer, Team-Verfolgung, C Finale 09.22/16.22 Frauen, Team-Verfolgung, B Finale 09.28/16.28 Frauen, Team-Verfolgung, A Finale (F) 09.41/16.41 Männer, Team-Verfolgung, B Finale 09.47/16.47 Männer, Team-Verfolgung, A Finale (F)
17.02.2022 09.30/16.30 Frauen, 1000 m (F)
18.02.2022 09.30/16.30 Männer, 1000 m (F)
19.02.2022 08.00/15.00 Männer, Massenstart, Halbfinale 08.45/15.45 Frauen, Massenstart, Halbfinale 09.30/16.30 Männer, Massenstart (F) 10.00/17.00 Frauen, Massenstart (F)
National Speed Skating Oval Getty Images
NORDISCHE KOMBINATION
3 Entscheidungen im Zhangjiakou Ski Jumping Centre und Cross-Country Centre
09.02.2022 08.00/15.00 Männer, Normalschanze, Probedurchgang 09.00/16.00 Männer, Normalschanze, Springen 12.00/19.00 Männer, 10 km Langlauf (F)
15.02.2022 08.00/15.00 Männer, Großschanze, Probedurchgang 09.00/16.00 Männer, Großschanze, Springen 12.00/19.00 Männer, Großschanze, 10 km Langlauf (F)
17.02.2022 08.00/15.00 Männer, Staffel, Probedurchgang 09.00/16.00 Männer, Staffel, Großschanze, Springen 12.00/19.00 Männer, Staffel, 4x5 km Langlauf (F)
RODELN
4 Entscheidungen im Yanqing Sliding Centre
05.02.2022 12.10/19.10 Männer, 1. Lauf 13.50/20.50 Männer, 2. Lauf
06.02.2022 12.30/19.30 Männer, 3. Lauf 14.15/21.15 Männer, 4. Lauf (F)
07.02.2022 12.50/19.50 Frauen, 1. Lauf 14.30/21.30 Frauen, 2. Lauf
08.02.2022 12.50/19.50 Frauen, 3. Lauf 14.35/21.35 Frauen, 4. Lauf (F)
09.02.2022 13.20/20.20 Männer, Doppelsitzer, 1. Lauf 14.35/21.35 Männer, Doppelsitzer, 2. Lauf (F)
10.02.2022 14.30/21.30 Team-Staffel (F)
SHORTTRACK
9 Entscheidungen im Capital Indoor Stadium
05.02.2022 Vorläufe sowie 2000-m-Mixed-Staffel, A-Finale (F)
07.02.2022 Viertel- und Halbfinals, 13.46/20.46 Frauen, 500 m, A-Finale (F), 13.58/20.58 Männer, 1000 m, A-Finale (F)
09.02.2022 Vorläufe, Viertel- und Halbfinals, 14.20/21.20 Männer, 1500 m, A-Finale (F)
11.02.2022 12.00/19.00 Frauen, 1000 m, Viertelfinale, 12.55/19.55 Frauen, 1000 m, Halbfinale, 13.04/20.04 Männer, 5000-m-Staffel, Halbfinale, 13.43/20.43 Frauen, 1000 m, A-Finale (F)
13.02.2022 12.00/19.00 Männer, 500 m, Viertelfinale 12.27/19.27 Männer, 500 m, Halbfinale, 12.44/19.44 Frauen, 3000-m-Staffel, A-Finale (F), 13.14/20.14 Männer, 500 m, A-Finale (F)
16.02.2022 Männer, 5000-m-Staffel, A-Finale (F), 14.18/21.18 Frauen, 1500 m, A-Finale (F)
SKELETON
2 Entscheidungen im Yanqing Sliding Centre
10.02.2022 02.30/09.30 Männer, 1. Lauf 04.00/11.00 Männer, 2. Lauf
11.02.2022 02.30/09.30 Frauen, 1. Lauf 04.00/11.00 Frauen, 2. Lauf 13.20/20.20 Männer, 3. Lauf 14.55/21.55 Männer, 4. Lauf (F)
12.02.2022 13.20/20.20 Frauen, 3. Lauf 14.55/21.55 Frauen, 4. Lauf (F)
Yanqing Alpine Skiing Centre AFP via Getty Images
SKI ALPIN
11 Entscheidungen im Yanqing Alpine Skiing Centre
06.02.2022 04.00/11.00 Männer, Abfahrt (F)
07.02.2022 03.15/10.15 Frauen, Riesenslalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Frauen, Riesenslalom, 2. Lauf (F)
08.02.2022 04.00/11.00 Männer, Super-G (F)
09.02.2022 03.15/10.15 Frauen, Slalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Frauen, Slalom, 2. Lauf (F)
10.02.2022 03.30/10.30 Männer, Kombination, Abfahrt 07.15/14.15 Männer, Kombination, Slalom (F)
11.02.2022 04.00/11.00 Frauen, Super-G (F)
13.02.2022 03.15/10.15 Männer, Riesenslalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Männer, Riesenslalom, 2. Lauf (F)
15.02.2022 04.00/11.00 Frauen, Abfahrt (F)
16.02.2022 03.15/10.15 Männer, Slalom, 1. Lauf 06.45/13.45 Männer, Slalom, 2. Lauf (F)
17.02.2022 03.30/10.30 Frauen, Kombination, Abfahrt 07.00/14.00 Frauen, Kombination, Slalom (F)
19.02.2022 04.00/11.00 Teamwettbewerb, Achtelfinale 04.47/11.47 Teamwettbewerb, Viertelfinale 05.14/12.14 Teamwettbewerb, Halbfinale 05.37/12.37 Teamwettbewerb, Rennen um Platz 3 05.46/12.46 Teamwettbewerb, Finale (F)
SKI FREESTYLE
13 Entscheidungen im Genting Snow Park und Big Air Shougang
03.02.2022 11.00/18.00 Frauen, Buckelpiste, Qualifikation, 1. Lauf 12.45/19.45 Männer, Buckelpiste, Qualifikation, 1. Lauf
05.02.2022 11.00/18.00 Männer, Buckelpiste, Qualifikation, 2. Lauf 12.30/19.30 Männer, Buckelpiste, Finale, 1. Lauf 13.05/20.05 Männer, Buckelpiste, Finale, 2. Lauf 13.40/20.40 Männer, Buckelpiste, Finale, 3. Lauf
06.02.2022 11.00/18.00 Frauen, Buckelpiste, Qualifikation, 2. Lauf 12.30/19.30 Frauen, Buckelpiste, Finale, 1. Lauf 13.05/20.05 Frauen, Buckelpiste, Finale, 2. Lauf 13.40/20.40 Frauen, Buckelpiste, Finale, 3. Lauf (F)
07.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Big-Air, Qualifikation 06.30/13.30 Männer, Big-Air, Qualifikation
08.02.2022 03.00/10.00 Frauen, Big-Air, Finale, 1. Lauf 03.22/10.22 Frauen, Big-Air, Finale, 2. Lauf 03.45/10.45 Frauen, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F)
09.02.2022 04.00/11.00 Männer, Big-Air, Finale, 1. Lauf 04.22/11.22 Männer, Big-Air, Finale, 2. Lauf 04.45/11.45 Männer, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F)
10.02.2022 12.00/19.00 Aerials, Mixed-Team, Finale, 1. Lauf 12.50/19.50 Aerials, Mixed-Team, Finale, 2. Lauf (F)
13.02.2022 03.00/10.00 Frauen, Slopestyle, Qualifikation 12.00/19.00 Frauen, Aerials, Qualifikation, 1. Lauf 12.45/19.45 Frauen, Aerials, Qualifikation, 2. Lauf
14.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Slopestyle, Finale, 1. Lauf 02.57/09.57 Frauen, Slopestyle, Finale, 2. Lauf 03.24/10.24 Frauen, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (F), dazu Männer, Slopestyle, Qualifikation, 12.00/19.00 Frauen, Aerials, Finale, 1. Lauf, 13.00/20.00 Frauen, Aerials, Finale, 2. Lauf (F)
15.02.2022 02.30/09.30 Männer, Slopestyle, Finale, 1. Lauf 02.57/09.57 Männer, Slopestyle, Finale, 2. Lauf 03.24/10.24 Männer, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (F), dazu Männer, Aerials, Qualifikation
16.02.2022 12.00/19.00 Männer, Aerials, Finale, 1. Lauf 13.00/20.00 Männer, Aerials, Finale, 2. Lauf (F)
17.02.2022 u.a. Halfpipe, Qualifikation, Skicross, Achtel-, Viertel- und Halbfinale Frauen, 08.15/15.15 Frauen, Skicross, Großes Finale (F)
18.02.2022 u.a. 03.24/10.24 Frauen, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F), 08.14/15.14 Männer, Skicross, Großes Finale (F)
19.02.2022 u.a. 03.24/10.24 Männer, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F)
SKILANGLAUF
12 Entscheidungen im Zhangjiakou Cross-Country Centre
05.02.2022 08.45/15.45 Frauen, 15-km-Skiathlon (F)
06.02.2022 08.00/15.00 Männer, 30-km-Skiathlon (F)
08.02.2022 u.a. Qualifikation, Viertel- und Halbfinals im Sprint, 12.47/19.47 Frauen, Sprint Freistil, Finale (F) 13.00/20.00 Männer, Sprint Freistil, Finale (F)
10.02.2022 08.00/15.00 Frauen, 10 km klassisch (F)
11.02.2022 08.00/15.00 Männer, 15 km klassisch (F)
12.02.2022 08.30/15.30 Frauen, 4x5-km-Staffel (F)
13.02.2022 08.00/15.00 Männer, 4x10-km-Staffel (F)
16.02.2022 zunächst Halbfinals im Teamsprint, 12.00/19.00 Frauen, Teamsprint klassisch, Finale (F), 12.30/19.30 Männer, Teamsprint klassisch, Finale (F)
19.02.2022 07.00/14.00 Männer, 50 km Freistil (F)
20.02.2022 08.00/15.00 Frauen, 30 km Freistil (F)
Zhangjiakou Ski Jumping Centre AFP via Getty Images
SKISPRINGEN
5 Entscheidungen im Zhangjiakou Ski Jumping Centre
05.02.2022 07.20/14.20 Männer, Normalschanze, Qualifikation 11.45/18.45 Frauen, Normalschanze, 1. Durchgang 12.35/19.35 Frauen, Normalschanze, 2. Durchgang (F)
06.02.2022 12.00/19.00 Männer, Normalschanze, 1. Durchgang 13.00/20.00 Männer, Normalschanze, 2. Durchgang (F)
07.02.2022 12.45/19.45 Mixed-Teamwettbewerb, 1. Durchgang 13.51/20.51 Mixed-Teamwettbewerb, 2. Durchgang (F)
11.02.2022 12.00/19.00 Männer, Großschanze, Qualifikation
12.02.2022 12.00/19.00 Männer, Großschanze, 1. Durchgang 13.00/20.00 Männer, Großschanze, 2. Durchgang (F)
14.02.2022 12.00/19.00 Männer, Großschanze, Team, 1. Durchgang 13.06/20.06 Männer, Großschanze, Team, 2. Durchgang (F)
SNOWBOARD
11 Entscheidungen im Genting Snow Park und Big Air Shougang
05.02.2022 Qualifikations-Wettbewerbe im Slopestyle
06.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Slopestyle, Finale, 1. Lauf, 02.57/09.57 Frauen, Slopestyle, Finale, 2. Lauf, 03.24/10.24 Frauen, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (F), dazu Männer, Slopestyle, Qualifikation
07.02.2022 05.00/12.00 Männer, Slopestyle, Finale, 1. Lauf (Genting Snow Park), 05.27/12.27 Männer, Slopestyle, Finale, 2. Lauf (Genting Snow Park), 05.54/12.54 Männer, Slopestyle, Finale, 3. Lauf (Genting Snow Park) (F)
08.02.2022 u.a. Parallel-Riesenslalom, Qualifikation, Achtel-, Viertel- und Halbfinals, 08.39/15.39 Frauen, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (F), 08.46/15.46 Männer, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (F)
09.02.2022 u.a. Halfpipe, Qualifikation, Cross, Achtel-, Viertel und Halbfinale, Frauen, Cross, Großes Finale (F)
10.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Halfpipe, Finale, 1. Lauf, 02.57/09.57 Frauen, Halfpipe, Finale, 2. Lauf 03.24/10.24 Frauen, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F), Cross Viertel- und Halbfinals Männer, 08.20/15.20 Männer, Cross, Großes Finale (F)
11.02.2022 02.30/09.30 Männer, Halfpipe, Finale, 1. Lauf, 02.57/09.57 Männer, Halfpipe, Finale, 2. Lauf, 03.24/10.24 Männer, Halfpipe, Finale, 3. Lauf (F)
12.02.2022 Mixed, Cross, Team, Viertel- und Halbfinale, 03.55/10.55 Mixed, Cross, Team, Großes Finale (F)
14.02.2022 Big-Air, Qualifikation Männer und Frauen
15.02.2022 02.30/09.30 Frauen, Big-Air, Finale, 1. Lauf, 02.52/09.52 Frauen, Big-Air, Finale, 2. Lauf, 03.15/10.15 Frauen, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F), 06.00/13.00 Männer, Big-Air, Finale, 1. Lauf 06.22/13.22 Männer, Big-Air, Finale, 2. Lauf 06.45/13.45 Männer, Big-Air, Finale, 3. Lauf (F)
Peking National Stadium AFP via Getty Images
ZEREMONIEN
04.02.2022 13.00/20.00 Eröffnungsfeier (Peking National Stadium)
20.02.2022 13.00/20.00* Schlussfeier (Peking National Stadium)
(*Anfangszeit noch nicht bestätigt)