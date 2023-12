Der Zeitplan der 72. Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee ist der traditionelle Höhepunkt der Skispringer zum Jahreswechsel. Der Zeitplan 2023/24 im Überblick.

Traditionell startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf und endet mit dem Dreikönigsspringen im österreichischen Bischofshofen. Dazwischen stehen das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und der Wettkampf am Bergisel in Innsbruck auf dem Programm.

Oberstdorf (Schattenbergschanze)

28.12.2023, 16.30 Uhr: Qualifikation

29.12.2023, 17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Garmisch-Partenkirchen (Große Olympiaschanze)

31.12.2023, 14 Uhr: Qualifikation

01.01.2024, 14 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Innsbruck (Bergiselschanze)

02.01.2024, 13.30 Uhr: Qualifikation

03.01.2024, 13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Bischofshofen (Paul-Außerleitner-Schanze)

05.01.2024, 16.30 Uhr: Qualifikation

06.01.2024, 16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Wo kann ich die Vierschanzentournee live im TV verfolgen?

ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen der Wettkämpfe und Qualifikationen auf. Vom Auftaktspringen in Oberstdorf und vom Finale am 6. Januar in Bischofshofen berichtet die ARD mit Moderatorin Lea Wagner, Experte Sven Hannawald und Kommentator Tom Bartels. Das ZDF überträgt das Neujahrsspringen sowie den Wettkampf in Innsbruck am 3. Januar. Im Einsatz sind Moderatorin Lena Kesting, Experte Severin Freund und Reporter Stefan Bier. Alle Springen und Qualifikationen sind zudem bei "Eurosport" zu sehen.