Der Xhaka-Deal - was klar ist und was noch nicht

Dass Bayer 04 Leverkusen Granit Xhaka vom FC Arsenal verpflichten möchte, ist klar. Dass der Schweizer Nationalspieler künftig gerne für den Werksklub spielen möchte, ebenfalls. Dass der Transfer aber noch nicht perfekt ist, liegt nicht nur an der fehlenden Einigung über die Ablösesumme.

Es war ein dezenter Wink. Weit entfernt von einem öffentlichen Affront. Seit sieben Jahren spielt Granit Xhaka für den FC Arsenal, der in dieser Spielzeit die Meisterschaft hinter Manchester City knapp verpasst hat. Am Sonntag im Saisonfinale gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der Linksfuß beim 5:0-Erfolg die ersten beiden Treffer, nachdem er sich zuvor auf Instagram mit den Worten "Thank you Gunners" bei Klub und Fans für die gemeinsame Zeit bedankt hatte.

Kein explizites Wort von Abschied oder Wechsel, aber doch die klare Botschaft, dass die gemeinsame Reise zu Ende geht. Ein Lebwohl an die Fans vorab, da eine Verabschiedung des Spielers beim letzten Saisonspiel vor eigenem Publikum nicht auf dem Protokoll stand.

Der Grund dafür ist klar. Der Deal zwischen Bayer 04, dem FC Arsenal und dem Spieler ist noch nicht ausverhandelt. In erster Linie ist zwischen den Klub noch keine Einigung erzielt worden, während zwischen Xhaka und dem Tabellensechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur noch Details zu regeln sind.

Arsenal braucht einen Xhaka-Ersatz

Von Seiten der Londoner ist der Transfer allerdings noch nicht beschlossene Sache. Um die Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler, der als Sechser oder Achter eingesetzt werden kann, wird bei einer Vertragslaufzeit bis 2024 beim Vizemeister der Premier League noch gepokert. 15 Millionen Euro stehen als Forderung von Arsenal im Raum.

Doch die Ablöse allein stellt sich nicht als das einzige Problem dar. Vielmehr würden die Gunners den Abgang Xhakas, der ein Leistungsträger war, gerne erst vollziehen, wenn man selbst für das Mittelfeld eine bedeutende Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht hat. Ließe es sich so doch deutlich besser verkaufen, dass man einen Leistungsträger wie Xhaka abgibt.

Bei den gehandelten Kandidaten dreht es sich allerdings durchweg um Hochkaräter: Declan Rice (24, West Ham) hat genauso ein Preisschild mit einer dreistelligen Millionensumme darauf um den Hals hängen wie Moises Caicedo (21, Brighton & Hove Albion); Ilkay Gündogan (32, ManCity) ist zwar ablösefrei, gilt aber auch beim FC Barcelona als Kandidat. Die hohe Qualität der Spieler bedeutet für Arsenal harte Konkurrenz im Werben um die neuen Kräfte. Das kann Zeit brauchen.

Arteta weiß nichts von einem bevorstehenden Xhaka-Abschied

Nachdem die Gunners im Winter beispielsweise mit dem Versuch scheiterten, Caicedo während der Saison loszueisen, steht der Klub nun unter einem gewissen Zugzwang, einen Topakteur zu präsentieren, um keine kritischen Fragen aufkommen zu. Gerade wenn man eine feste Größe wie Xhaka abgeben würde.

Tore zum Gunners-Goodbye: Granit Xhaka. IMAGO/Colorsport

So verwundert es auch nicht, dass Arsenal-Trainer Mikel Arteta nach dem Saisonfinale nichts davon wissen wollte, dass die Partie gegen die Wolves Xhakas letzte im Arsenal-Trikot gewesen sei. "Das ist mir neu", erwiderte der Spanier auf die dementsprechende Frage und stellte viel lieber die Bedeutung des Strategen für die Gunners in den Vordergrund. Arteta betonte: "Er hat eine Schlüsselrolle im Team und für den Erfolg des Teams gespielt. Ich bin froh, dass alle seine Arbeit wertschätzen." Worte, die alles andere als den Eindruck erwecken und erwecken sollen, dass Xhakas Abschied bevorsteht.

Bayer 04 und der Spieler werden in der Causa dementsprechend vorsichtig vorgehen müssen. Ist doch der FC Arsenal ein großer Klub, der sich in Transferfragen äußerst ungern drängen lässt. Jetzt Druck auszuüben, gerade über den medialen Weg, wäre mit großer Wahrscheinlichkeit kontraproduktiv, da den Engländern es durchaus zuzutrauen wäre, dass sie sich dann querstellen.

Am längeren Hebel sitzt Arsenal bei diesem Deal doch in jedem Fall. Folglich ist in Leverkusen Geduld gefragt, die die Verantwortlichen bei der Werkself angesichts ihrer starken Position beim Spieler aber auch aufbringen können.