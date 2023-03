Der Wuppertaler SV wird sechs Monate kein richtiges Heimspiel haben

Der Wuppertaler SV und sein Stadion am Zoo, diese jahrzehntelange Verbindung muss für eine Weile aufgelöst werden. Jetzt müsse sich für Trainer Hüzeyfe Dogan zeigen, wer "ein richtiger Fan" ist. Mut macht derweil die Kaderplanung.

Kritischer Blick zum Boden: Im Stadion am Zoo, Heimstätte des Wuppertaler SV, muss die Rasenfläche aufwändig saniert werden. IMAGO/Funke Foto Services

Mit einem "verdienten Arbeitssieg", wie Trainer Hüzeyfe Dogan sagt, verabschiedete sich der Wuppertaler SV für rund sechs Monate von seinem Stadion am Zoo. Der hart umkämpfte 1:0-Erfolg des Tabellendritten gegen den SV Rödinghausen war der letzte WSV-Auftritt in der angestammten Spielstätte, bevor die Rasenfläche und der gesamte Untergrund zwischen April und Oktober komplett saniert werden.

Die drei verbleibenden Heimspiele in dieser Saison werden die Bergischen im Stadion Niederrhein von Rot-Weiß Oberhausen austragen. Wohin der WSV zu Beginn der neuen Spielzeit 2023/24 umziehen wird, ist dagegen noch unklar. "Sechs Monate lang kein richtiges Heimspiel zu haben, ist natürlich nicht optimal", sagt Dogan dem kicker. "Die aktuellen Platzverhältnisse in unserem Stadion zeigen aber ganz deutlich, dass eine Sanierung dringend notwendig ist. Es ist schwierig, auf diesem Geläuf Fußball zu spielen."

Dogan und sein Team hoffen, dass möglichst viele WSV-Anhänger die rund 50 Kilometer lange Fahrt ins Ruhrgebiet zu den "Heimspielen" auf sich nehmen, um ihre Mannschaft auch in Oberhausen zu unterstützen. "Wer uns unter diesen Umständen begleitet, ist ein wirklicher Fan", sagt der Trainer, der sich trotz der defacto verpassten Meisterschaft und dem Aus im Niederrheinpokal (0:1 im Viertelfinale gegen Drittligist Rot-Weiss Essen) für den Saisonendspurt noch einiges vorgenommen hat. "Wir streben den 2. Tabellenplatz an. Das wäre eine gute Basis für die nächste Saison", so Dogan.

Erfolge bei der Kaderplanung

Um dann angreifen zu können, bastelt der Sportliche Leiter Stephan Küsters längst am Kader. Noch vor wenigen Tagen hatte von den Stammspielern nur Torhüter und Kapitän Sebastian Patzler sowie Spielmacher Kevin Rodrigues Pires über das Saisonende hinaus unter Vertrag gestanden. In dieser Woche zogen Rechtsverteidiger Philipp Hanke, Torschütze gegen Rödinghausen, und der Mittelfeldspieler Tobias Peitz nach und unterschrieben neue Verträge. Weitere Spieler sollen zeitnah folgen. Ob der umworbene Serhat Semih Güler (22 Scorerpunkte) bleibt, ist ungewiss. Noch hofft der Wuppertaler SV darauf.