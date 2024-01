Der Wunschgegner von Miha Zarabec im Spiel um Platz fünf?: "Deutschland"

Miha Zarabec feierte mit Slowenien im letzten Spiel der Hauptrunde einen Sieg gegen Weltmeister Dänemark. Der slowenische Spielmacher erklärte gegenüber der EHF, dass sein Team "einen tollen Job gemacht habe" und verriet seinen Wunschgegner für das Spiel um Platz fünf in Köln am Freitag.

Wie hast du das Spiel gegen Dänemark erlebt?

Miha Zarabec:

Nach dem Ende des Spiels zwischen Portugal und den Niederlanden haben wir gesagt, dass wir auf jeden Fall unser Bestes geben werden, ohne Druck. Wir wollen das Spiel einfach nur genießen. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir wissen, wer Dänemark ist, sie haben einen tollen Kader und trotz allem haben wir einen tollen Job gemacht.

Ich kenne Nikolaj [Jacobsen], für ihn ist es nicht einfach. Er will jedes Spiel gewinnen, und er ist dieser Typ. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir es geschafft haben. Wir hatten am Ende das Glück auf unserer Seite mit ein paar Paraden von [Urban] Lesjak und ihren Ballverlusten. Das sind die kleinen Details, die das Spiel entschieden haben. Wir sind einfach froh, dass wir nach Köln fahren.

Wie beurteilst du eure Leistung?

Miha Zarabec:

Wir wussten, dass Dänemark in der zweiten Halbzeit zurückkommen kann, das Tempo, das sie spielen, kann uns in wenigen Minuten einholen. Wir hatten Glück, dass sie einige Fehler gemacht haben, und das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Wir waren nie nahe am Sieg dran, und deshalb ist dieser Sieg umso wichtiger für uns und eine zusätzliche Motivation für uns.

Für uns ist es gut, dass wir die Europameisterschaft nicht mit einer hohen Niederlage beendet haben, dass wir noch für etwas im Spiel sind und es hat uns beflügelt. Dennoch müssen wir versuchen, Ruhe zu bewahren und uns auf das Spiel am Freitag vorzubereiten.

Welchen Gegner wünschst du dir für das Spiel um Platz fünf?

Miha Zarabec:

Nun, ich würde gerne gegen Deutschland spielen, aber sie haben gute Chancen, ins Halbfinale zu kommen. Also, sagen wir Österreich. Mit Ales Pajovic, unserem Slowenen, auf der anderen Seite. Sie spielen ein gutes Turnier.