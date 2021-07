Der wohl schwierigste NHL Draft aller Zeiten

Am 23. (1. Runde) und 24. Juli (2. bis 7. Runde) findet der NHL Draft 2021 statt. Die Talenteziehung könnte die schwierigste aller Zeiten werden. Deutsche werden wenn überhaupt erst spät erwartet.

Anders als bei den Drafts zuvor gibt es im Jahr 2021 ein großes Problem: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde in den nordamerikanischen Juniorenligen nur wenig oder gar nicht gespielt. Entsprechend haben die Scouts deutlich weniger Eindrücke gewinnen können. Umso spannender wird sein, für welche Talente sich die NHL-Teams entscheiden werden.

Das allererste Wahlrecht haben die Buffalo Sabres, gefolgt von Liga-Neuling Seattle Kraken. Es folgen die Anaheim Ducks (3. Pick), New Jersey Devils (4.), Columbus Blue Jackets (5.), Detroit Red Wings (6.), San Jose Sharks (7.), Los Angeles Kings (8.), Vancouver Canucks (9.) und Ottawa Senators (10.). Das könnten die Top-10-Draft-Kandidaten in diesem Jahr sein...

Owen Power, Verteidiger

Owen Power verteidigte für die University of Michigan und erhielt in 26 Spielen dort viel Verantwortung und Eiszeit. Das Vertrauen zahlte er mit drei Toren, 13 Assists und einer Plus-Minus-Bilanz von +18 voll zurück. So wurde das 18-jährige Top-Talent sogar für die WM 2021 nominiert und kürte sich mit Kanada zum Weltmeister. Powers Stärken sind ein guter Schuss sowie clevere und präzise Pässe, die ihn zu einem spielerischen Element an der blauen Linie machen. Mit 1,95 Metern und 97 Kilogramm bringt der Linksschütze auch das körperliche Paket mit, um schnell in der NHL Fuß zu fassen.

Matthew Beniers, Stürmer

Dynamischer Arbeiter: Stürmer Matthew Beniers. imago images

Auch Matthew Beniers entspringt der Talentschmiede der University of Michigan und sammelte in der NCAA in 24 Spielen 24 Scorerpunkte (zehn Tore, 14 Assists). Der Mittelstürmer wurde daraufhin ins Nationalteam berufen und gewann mit den USA die Bronzemedaille bei der WM in Riga. Der Linksschütze ist ein sehr mobiler, dynamischer und schneller Spieler mit einer hohen Arbeitsintensität. Das macht den 18-jährigen Linksschützen zum gefragten Two-Way-Forward.

William Eklund, Stürmer

Anders als Power und Beniers spielte William Eklund in der Vorsaison bereits Männer-Eishockey in seiner Heimat Schweden: Für Djurgardens IF machte der 1,78 Meter große Linksschütze 40 Spiele in der SHL und zeigte mit elf Toren und zwölf Assists beeindruckende Zahlen für einen erst 18-jährigen Stürmer. Der Schwede ist ein offensiv-ausgerichteter Kreativspieler, der sich aber in Sachen Physis und Defensivarbeit noch steigern muss.

Brandt Clarke, Verteidiger

Ein Jahr ohne Eishockey konnte sich Kanadier Brandt Clarke nicht vorstellen. Weil in seiner Heimat aber kein Junioreneishockey gespielt wurde, wechselte der 1,88 Meter große Rechtsschütze in die Slowakei und betritt 26 Spiele für den HC Nove Zamky. Seinen Ruf als Offensivverteidiger untermauerte der 18-Jährige mit fünf Toren und zehn Assists. Clarke gilt als gefährlicher Blueliner mit hoher Spielintelligenz.

Dylan Guenther, Stürmer

Dylan Guenther (18) ist ein geborener Scharfschütze: Der in Edmonton geborene Kanadier schließt schnell ab und hat dabei einen harten und präzisen Schuss. Der 1,85 Meter große Rechtsschütze lief in seiner Heimatstadt für die Edmonton Oil Kings in der WHL auf und sorgte in zwölf Partien mit zwölf Toren und zwölf Assists für Aufsehen.

Luke Hughes, Verteidiger

Was es heißt, in der NHL früh gedraftet zu werden, kann sich Luke Hughes (17) von seinen größeren Brüdern Quinn Hughes (21, Verteidiger, 2018 an 7. Stelle von den Vancouver Canucks) und Jack Hughes (20, Stürmer, 2019 an 1. Stelle von den New Jersey Devils) aus erster Hand erklären lassen. Der jüngste Spross der Hughes-Dynastie wurde wie seine Brüder im United States National Development Program (USNDP) ausgebildet (18 USHL-Spiele, vier Tore, elf Assists) und weist mit seiner Dynamik, seinem Skating und seinen Pässen durchaus Parallelen zu seinen Geschwistern auf. Quinn vergleicht Luke vom Spielstil her mit Charlie McAvoy (Boston Bruins).

Mason McTavish, Stürmer

Mason McTavish ist Kanadier, wurde aber in Zürich geboren und ging in der Vorsaison für den Schweizer Zweitligisten EHC Olten aufs Eis. In 13 SL-Spielen gelangen dem 18-jährigen Stürmer neun Tore und zwei Assists. Auch in den späteren Playoffs war McTavish ein wichtiger Teil des Teams (vier Partien, zwei Treffer, fünf Vorlagen). Mit seinem Körper (1,88 Meter groß, 94 Kilogramm schwer), seinen offensiven Instinkten und seinem Zug zum Tor dürfte der Linksschütze ein gefragter Power Forward im Draft 2021 sein.

Jesper Wallstedt, Torwart

Top-Goalie im NHL Draft 2021: Jesper Wallstedt. imago images

Das größte Goalie-Talent ist Jesper Wallstedt. Der Schwede entwickelte sich mit schon im Alter von 18 Jahren zum Starter bei Lulea HF in der SHL. Dabei kann der 1,91 Meter große Linksfänger auch noch solide Statistiken vorweisen: In 22 Spielen kam Wallstedt auf 2,23 Gegentore/Spiel, 90,8 Prozent Fangquote und zwei Shutouts. Er gilt als mental stark, spielt aktiv mit und ist mit schnellen Reflexen ausgestattet.

Simon Edvinsson, Verteidiger

Simon Edvinsson spielte 2020/21 gleich in drei unterschiedlichen Klassen: Herren-Hockey beim Frölunda HC (SHL), Junioren-Hockey in der U 20 von Frölunda sowie als Leihspieler bei Västeras IK in der zweitklassigen Allsvenskan. Der 1,95-Meter-Hüne gilt als unangenehmer Abwehrspieler, der physisch stark ist, eng am Mann verteidigt und eine große Reichweite hat. Gleichzeitig ist der 18-jährige Linksschütze aber auch ein guter Schlittschuhläufer.

Kent Johnson, Stürmer

Kent Johnson spielte für die University of Michigan und fiel in der NCAA in 26 Spielen nicht nur mit neun Toren und 18 Assists auf, sondern vor allem als Edeltechniker: Der 1,85 Meter große Linksschütze hat herausragende Hände und einen hohen Hockey-IQ. Allerdings muss sich der 18-jährige Stürmer noch beim Skating steigern.

Deutsche im Draft 2021

Die deutsche Hoffnung im NHL Draft 2021: Haakon Hänelt von den Eisbären Berlin. imago images

Insgesamt neun Deutsche könnten im Draft 2021 ausgewählt werden: Haakon Hänelt (Eisbären Berlin), Robin van Calster, Luca Münzenberger (beide Kölner Haie), Florian Elias (Adler Mannheim), Nikita Quapp (Krefeld Pinguine), Bennet Roßmy (Bili Tygri Liberec), Connor Korte (HC Davos), Florian Bugl und Sebastian Cimmermann (beide RB Hockey Juniors).

Gute Chancen ausgewählt zu werden hat insbesondere Stürmer Hänelt, der mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister 2021 wurde. In 22 DEL-Spielen erzielte der 18-jährige Linksschütze ein Tor.