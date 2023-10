Der WM-Award: Warum Haaland beim Ballon d'Or chancenlos war

Wiegt der WM-Titel schwerer als eine ganze Saison, zumindest für den Ballon d'Or? Dass Lionel Messi ausgezeichnet wurde, und nicht Erling Haaland, deutet darauf hin. Wie auch die gesamte Geschichte dieses Awards.

Also ein achtes Mal Lionel Messi. Der im Verlauf der vergangenen Saison zwar hinter seinem hohen Standard zurückgeblieben war, der in vier Wochen bei der WM in Katar aber mit starken Auftritten seine Karriere krönte. Der mit dem Ballon d'Or in den Händen zwar zu Erling Haaland meinte, dass auch der norwegische Triple-Sieger und Top-Torschütze des Jahres hätte ausgezeichnet werden können, der damit aber daneben lag.

Wenn man sich die Geschichte dieser prestigeträchtigen Einzelauszeichnung einmal näher anschaut, die 1956 erstmals vergeben wurde und bis 1995 nur für europäische Spieler angedacht war, fällt ein besonderer Fokus auf: der Europapokal. Außer in WM-Jahren. Da zählt scheinbar einzig das Weltturnier. Gibt es einen Weltmeistermacher, hat dieser den Ballon d'Or beinahe sicher. Ein Rückblick.

Nachdem 1958 und 1962 die Brasilianer Pelé oder Didi und Garrincha nicht in Frage gekommen waren, führte Bobby Charlton, der mit Manchester United weder Meister noch Pokalsieger und schon gar nicht Europapokalsieger geworden war, England 1966 zum WM-Titel. Dafür gab es den Ballon d'Or - mit einem Punkt Vorsprung vor WM-Torschützenkönig Eusebio, der im Europapokal diesmal unter seinen Möglichkeiten geblieben war. 1:0 für das Weltturnier.

1970 fiel Pelé wieder aus dem Raster, ehe 1974 Franz Beckenbauer den WM-Pokal in die Höhe recken durfte, der mit dem FC Bayern auch den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Ein Selbstläufer? Mitnichten. Der "Kaiser" wurde beim Ballon d'Or nur Zweiter hinter Vizeweltmeister Johan Cruyff, der im Europapokal gar nicht stattgefunden hatte, aber bis zum Finale der herausragende Spieler der WM gewesen war. Also Hauptsache stark bei der WM, der Titel muss es dann gar nicht sein. Aber schadet natürlich nicht.

Wenn drei Vereinsspiele genügen

1982 wurde mit Paolo Rossi ein Mann ausgezeichnet, der für seinen Verein Juventus Turin in der ganzen Saison gerade einmal drei Pflichtspiele absolviert hatte. Aufgrund seiner Verwicklung in den italienischen Manipulationsskandal war Rossi insgesamt zwei Jahre lang gesperrt gewesen, doch eine hinten raus überragende WM als Torschützenkönig und Titelgarant schien zu genügen. Das war eine Ansage.

Natürlich gab es nicht immer eine Konstellation, in der der Zweitplatzierte so viele Argumente auf seiner Seite hatte wie Haaland. Milans Stürmerstar Marco van Basten wurde 1990 Europapokalsieger, überragte dabei aber nicht. Und spielte eine schwache WM. Weshalb er keine einzige Ballon-d'Or-Stimme erhielt. Weltmeistermacher Lothar Matthäus gewann, der sich im Europapokal mit Inter Mailand in der ersten Runde blamiert hatte. Sei's drum. Auf Platz zwei landete WM-Torschützenkönig Salvatore Schillaci, über dessen Nominierung in den italienischen WM-Kader sich viele noch gewundert hatten.

Ballon d'Or 1990: Weltmeister Matthäus gewann, Europapokalsieger van Basten erhielt keine Stimme. imago images

Die Weltmeisterschaft ist das Turnier, das alles andere in den Schatten stellt. So landete der kroatische WM-Torschützenkönig Davor Suker 1998 auf Platz zwei, obwohl er bei seinem Verein, Champions-League-Sieger Real Madrid, gar kein unumstrittener Stammspieler war. Knapp hinter Weltmeistermacher Zinedine Zidane, der das CL-Finale mit einer relativ enttäuschenden Leistung verloren hatte. Prioritäten.

2002 freute sich Ronaldo über den Ballon d'Or, der seine Vereinssaison bei Inter Mailand hauptsächlich damit verbracht hatte, irgendwie fit für die WM zu werden, bei der er zum Torschützenkönig und Final-Helden avancierte. Das reichte locker. 2006 wurde dann nicht Ronaldinho ausgezeichnet, der mit CL-Sieger Barcelona die Sterne vom Himmel gespielt hatte, sondern Weltmeister Fabio Cannavaro - ein Verteidiger. Ronaldinhos WM war eben zu schwach gewesen.

Messi und CR7 gegen den Trend

Eine Trendwende gab es 2010, zu Beginn der neuen fußballerischen Moderne. Wesley Sneijder gewann mit Inter das Triple und führte die Niederlande bis ins WM-Finale, wo sie den überragenden Spaniern um Xavi und Andres Iniesta unterlagen. Ausgerechnet Messi hatte ebenso wenig die Champions League gewonnen wie seine Weltmeister-Kameraden von Barça und schoss außerdem kein einziges WM-Tor, dennoch wurde er ausgezeichnet.

2014 jubelte Cristiano Ronaldo, der bei der WM schon in der Gruppenphase gescheitert war. Er konnte sich auf seine 17 Rekord-Tore auf dem Weg zum CL-Titel verlassen und hatte vielleicht das Glück, dass Weltmeister Deutschland keinen überragenden Feldspieler gehabt hatte. Und die Journalisten womöglich nicht bereit gewesen waren, mit Manuel Neuer einen Torhüter auszuzeichnen.

War es bei Messi und CR7 auch der große Name, der half? Der war bei Champions-League-Sieger Luka Modric 2018 noch größer als beim 19-jährigen Kylian Mbappé, der bei Frankreichs WM-Titel herausstach. Modric hatte es mit der Vier-Millionen-Einwohner-Nation Kroatien immerhin auch bis ins Finale geschafft. Daher gewann er.

Haaland hat 2023 schon einen großen Namen. Er hat außerdem drei Titel im Gepäck, zusätzlich den des Torschützenkönigs der Königsklasse. Doch während Messi nur vier Wochen lang so spielte, dass seine Auszeichnung nachvollziehbar ist, saß der ManCity-Stürmer bloß als Zuschauer vor dem Fernseher. Denn Haaland hat auch die norwegische Staatsbürgerschaft. Und die war nun mal kein WM-Ticket.