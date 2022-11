Der Winterfahrplan der Zweitligisten

Bedingt durch die WM legt die 2. Liga mit der Rückrunde erst Ende Januar wieder los. So sind die Pläne der 18 Zweitligisten.

SV Darmstadt 98

Urlaub: 15.11. bis 4.12. und 19.12. bis 2.1.

Trainingsauftakt: 5.12. und 3.1.

Trainingslager: 5.1. bis 15.1. in El Saler (Spanien)

Testspiele: 10.12. gegen SV Morlautern (13 Uhr), 17.12. gegen Young Boys Bern (18 Uhr), 21.1. gegen FC Wil (13 Uhr)

Hamburger SV

Urlaub: 21.11. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: in Planung

Testspiele: 18.11. bei Ventura County

Besonderes: USA-Reise vom 13.11. bis 22.11.

1. FC Heidenheim

Urlaub: 16.11. bis 9.12. und 23.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 10.12. und 2.1.

Trainingslager: 12.1. bis 22.1. in Algorfa (Spanien)

Testspiele: 16.12. beim FC Augsburg (14 Uhr), 17.12. gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr), 21.12. gegen FC Ingolstadt (14 Uhr)

1. FC Kaiserslautern

Urlaub: ab 12.11.

Trainingsauftakt: 11.12., zuvor ab 5.12.: Leistungstests und individuelles Training

Trainingslager: 3.1. bis 11.1. in Belek (Türkei)

Testspiele: 16.12. gegen SV Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr), Testspiele im Trainingslager noch offen

Hannover 96

Urlaub: 12.11. bis 27.11. und 10.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 28.11. und 2.1.

Trainingslager: 7.1. bis 15.1. in Belek (Türkei)

Testspiele: 2.12. gegen Hertha BSC und 9.12. beim SC Paderborn

SC Paderborn 07

Urlaub: 14.11. bis 4.12. sowie über Weihnachten und den Jahreswechsel

Trainingsauftakt: 5.12.

Trainingslager: 9.1. bis 18.1. in Alicante (Spanien)

Testspiele: 9.12. gegen Hannover 96, 10.12. gegen VfL Osnabrück, 16.12. gegen VfL Bochum, 17.12. bei Rot-Weiss Essen, 7.1. gegen MSV Duisburg, 21.1. gegen Bielefeld, zwei weitere geplant

Fortuna Düsseldorf

Urlaub: 4.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: 8.1. bis 15.1. in Marbella (Spanien)

Testspiele: 19. 11., 15 Uhr: Teilnahme am "xotto-Cup" in Lohne (jeweils 45-minütiges Spiel gegen Arminia Bielefeld und Werder Bremen), 30.11. (16 Uhr, Paul-Janes-Stadion, Gegner noch offen), 6.1. gegen SV Meppen (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion), 20.1. Testspiel in Planung, weitere im Trainingslager geplant

Holstein Kiel

Urlaub: 14.11. bis 15.12. und 23.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 16.12. und 2.1.

Trainingslager: 8.1. bis 15.1. in Oliva Nova (Spanien)

Testspiele: zwei im Trainingslager und eines danach in Deutschland geplant

Hansa Rostock

Urlaub: 14.11. bis 4.12. und 23.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 5.12. und 2.1.

Trainingslager: 5.1. bis 15.1. in Belek (Türkei)

Testspiele: 14.12. beim 1. FC Union Berlin, 21.1. bei Lech Posen, weitere Tests im Trainingslager geplant

SpVgg Greuther Fürth

Urlaub: 17.11. bis 3.12. und 22.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 4.12. (10.30 Uhr) und 2.1.

Trainingslager: 4.1. bis 12.1 in Belek (Türkei)

Testspiele: 9.12. gegen ATSV Erlangen, 15.12. beim FC Ingolstadt, 20.12. bei TSG Hoffenheim, weitere im Januar geplant

1. FC Nürnberg

Urlaub: 20.11. bis 11.12. und 23.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 12.12 und 2.1.

Trainingslager: 8.1 bis 15.1 in Belek (Türkei)

Testspiele: 7.1. gegen Aue, 21.1. bei Sparta Prag, weitere im Trainingslager geplant

Besonderes: Leistungsdiagnostik bis 18.11.

Jahn Regensburg

Urlaub: 13.11. bis 4.12. und kurz vor Weihnachten bis 2.1.

Trainingsauftakt: 5.12. und 3.1.

Trainingslager: noch offen

Testspiele: 16.12. gegen SV Ried, weitere geplant

Karlsruher SC

Urlaub: 13.11. bis 4.12.

Trainingsauftakt: 5.12.

Trainingslager: 13.1. bis 22.1. in Estepona (Spanien)

Testspiele: 9.12. bei Viktoria Köln (13 Uhr), 10.12. beim VfL Bochum (13 Uhr), 16.12. beim SC Freiburg (13.30 Uhr, 4-mal 30 Minuten)

Eintracht Braunschweig

Urlaub: 14.11. bis 27.11. und 15.12. bis 3.1.

Trainingsauftakt: 28.11. und 4.1.

Trainingslager: 15.1. bis 22.1 in Spanien (Ort noch offen)

Testspiele: 29.11 und 1.12. (Gegner, Ort noch offen), 7.12. bei Hertha BSC (13 Uhr), 13.12. gegen SC Verl (12 Uhr), 8.1. gegen Halleschen FC

FC St. Pauli

Urlaub: 19.11. bis 8.12.

Trainingsauftakt: 9.12.

Trainingslager: 2.1. bis 9.1. in Benidorm (Spanien)

Testspiele: 4.1. gegen Werder Bremen, weitere geplant

Arminia Bielefeld

Urlaub: 5.12. bis 2.1.

Trainingsauftakt: 3.1.

Trainingslager: 12.1. bis 19.1. in Benidorm (Spanien)

Testspiele: 19.11. Blitzturnier in Lohne gegen Werder Bremen (14 Uhr) und Fortuna Düsseldorf (15 Uhr), 7.1. gegen SC Verl (Ort offen), 11.1. bei Borussia Mönchengladbach, 21.1. beim SC Paderborn, zwei weitere im Trainingslager geplant

1. FC Magdeburg

Urlaub: 14.11. bis 11.12. und 24.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 13.12. (11 Uhr) (12.12.: Leistungsdiagnostik) und 2.1

Trainingslager: 4.1. bis 14.1. in der Türkei (Ort noch offen)

Testspiele: 21.12. (Gegner noch offen), weitere am 16./17.1. und 20./21.1. sowie im Trainingslager geplant

SV Sandhausen

Urlaub: 3.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: 10.1. bis 20.1. (Ort noch offen)

Testspiele: 20.11. beim FC Basel, 2.12. gegen Eintracht Frankfurt, 7.1. gegen TuS Mechtersheim, weitere geplant