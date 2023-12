Der Winterfahrplan der österreichischen Bundesligisten

Mit dem Abschluss des 17. Spieltags ging die Bundesligasaison 2023/24 in Österreich in die Winterpause. Wir haben den Vorbereitungs-Fahrplan der zwölf Klubs für den Winter 2024 übersichtlich zusammengefasst.

Von Mitte Dezember 2023 bis Mitte Februar 2024 pausiert die österreichische Bundesliga in der kalten Jahreszeit. Titelverteidiger Red Bull Salzburg überwintert knapp vor Verfolger Sturm Graz auf Rang eins, als Dritter liegt der LASK in Lauerstellung. In der mittleren Tabellenregion deutet alles auf einen heißen Kampf um den Einzug in die Meistergruppe hin, während Austria Lustenau abgeschlagen auf dem letzten Platz rangiert.

Nach Weihnachten und Neujahr nehmen die zwölf Vereine langsam wieder die Arbeit auf dem Platz auf. Der kicker hat die Vorbereitungspläne der Bundesligisten übersichtlich zusammengefasst.

Red Bull Salzburg

Trainingsstart: 6. Jänner, Leistungstests am 4. und 5. Jänner

Trainingslager: 11. bis 20. Jänner in Marbella (Spanien)

Testspiele:

13. Jänner: SV Elversberg (Marbella)

19. Jänner: Gegner offen (Marbella)

27. Jänner: Slask Wroclaw

Sturm Graz

Trainingsstart: 5. Jänner

Trainingslager: 9. bis 12. Jänner in Catez (Slowenien), 15. bis 26. Jänner in Belek (Türkei), 30. Jänner bis 2. Februar in Catez

Testspiele:

12. Jänner: HNK Rijeka

17. Jänner: Korona Kielce

20. Jänner: Kecskmeti TE, KS Cracovia

25. Jänner: CSKA Sofia, SK Dnipro-1

30. Jänner: Rukh Lviv FC

LASK

Trainingsstart: 4. Jänner

Trainingslager: 8. bis 19. Jänner in Belek (Türkei)

Testspiele:

10. Jänner: Hansa Rostock

14. Jänner: FCSB Bukarest

18. Jänner: Lech Posen

26. Jänner: FK Podbrezova

TSV Hartberg

Trainingsstart: 8. Jänner

Trainingslager: 29. Jänner bis 3. Februar in Catez, 5. bis 9. Februar in Moravske Toplice (beides Slowenien)

Testspiele:

13. Jänner, 13 Uhr: Deutschlandsberger SC (Rohrbach)

17. Jänner, 16 Uhr: SKN St. Pölten (St. Pölten)

20. Jänner, 13 Uhr: Dunajska Streda (Dunajska Streda)

24. Jänner: Admira Wacker

27. Jänner, 13 Uhr: FC Spartak Trnava (Trnava)

31. Jänner, 14 Uhr: NK Bravo (Catez)

3. Februar, 13 Uhr: Rukh A (Catez)

Austria Klagenfurt

Trainingsstart: 5. Jänner

Trainingslager: 27. Jänner bis 3. Februar in Sibenik (Kroatien)

Testspiele:

13. Jänner, 14 Uhr: NK Domzale (Kunstrasen Sportpark Klagenfurt)

17. Jänner, 18 Uhr: ASK Klagenfurt (Kunstrasen Sportpark Klagenfurt)

20. Jänner: NK Bravo

25. Jänner, 17 Uhr: Sturm Graz II (Kunstrasen Sportpark Klagenfurt)

Rapid Wien

Trainingsstart: 7. Jänner

Trainingslager: 15. Jänner bis 26. Jänner in Belek (Türkei)

Testspiele:

13. Jänner, 14 Uhr: Wiener Sportclub (Körner-Trainingszentrum)

18. Jänner: 1. FC Slovacko (Belek)

25. Jänner: Szeged 2011 FC, Legia Warschau (Belek)

Wolfsberger AC

Trainingsstart: 8. Jänner

Trainingslager: 21. bis 28. Jänner in Alicante (Spanien)

Testspiele:

19. Jänner: GAK

23. oder 24. Jänner: Piast Gliwice (Alicante)

27. Jänner: Gegner offen (Alicante)

2. Februar: Gegner offen

FK Austria Wien

Trainingsstart: 5. Jänner

Trainingslager: 8. bis 18. Jänner in Marbella (Spanien)

Testspiele:

10. Jänner, 17 Uhr: Hradec Kralove (Marbella)

13. Jänner, 11 Uhr: Spartak Trnava (Marbella)

15. Jänner, 16 Uhr: Sigma Olmütz (Marbella)

23. Jänner, 18 Uhr: FavAC (Trainingsplatz Generali-Arena)

26. Jänner, 15 Uhr: Dunajska Streda

Blau-Weiß Linz

Infos folgen

SCR Altach

Trainingsstart: 4. Jänner

Trainingslager: 17. bis 26. Jänner in Belek (Türkei)

Testspiele:

6. Jänner, 14 Uhr: FC Kufstein (Altach)

13. Jänner, 14 Uhr: SpVgg Unterhaching (Unterhaching)

19. Jänner, 15 Uhr: Vasas FC (Side)

22. Jänner, 11 Uhr: Nyiregyhaza Spartacus (Side)

22. Jänner, 15 Uhr: Radnicki Kragujevac (Side)

25. Jänner: Pogon Stettin (Belek)

WSG Tirol

Trainingsstart: 5. Jänner, Leistungstests von 2. bis 4. Jänner

Trainingslager: 25. Jänner bis 3. Februar in Side (Türkei)

Testspiele:

10. Jänner, 14 Uhr: TSV 1860 München (1860-Trainingsgelände)

13. Jänner: SVG Reichenau, SC Schwaz

19. Jänner, 13 Uhr: SV Ried (Innviertel-Arena)

27. Jänner: FC Koper

2. Februar: FK Borac Banja Luka

Austria Lustenau

Infos folgen