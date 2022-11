Der Winterfahrplan der Bundesligisten

Wegen der WM 2022 in Katar fällt die diesjährige Winterpause lange aus. Die Pläne der 18 Bundesligisten in der spielfreien Zeit ...

Bayern München

Urlaub: von 10.12. bis 2.1.

Trainingsauftakt: 3.1.

Trainingslager: geplant von bis 6. bis 12.1. in Doha (Katar)

Testspiele: in Planung

Union Berlin

Urlaub: von 15.11. bis 4.12. und über Weihnachten

Trainingsphasen: geplant 5.12. bis Weihnachten und ab 29.12.

Trainingslager: von 2.1. bis 11.1. in Campoamor (Spanien)

Testspiele: in Planung

SC Freiburg

Urlaub: von 14.11. bis 4.12., über Weihnachten und zwischen den Jahren trainingsfrei

Trainingsphase: 5.12. bis Weihnachten

Trainingslager: von 4.1. bis 14.1. in Sotogrande (Spanien)

Testspiele: im Dezember sind drei geplant, im Trainingslager zwei

Eintracht Frankfurt

Urlaub: 10.12. bis 2.1.

Trainingsauftakt: 3.1.

Trainingslager: in Planung

Testspiele: 16.11. bei Urawa Red Diamonds (11.30 Uhr), 19.11. bei Gamba Osaka (6 Uhr), 2.12. gegen SV Sandhausen (13.30 Uhr), 9.12. bei Atalanta Bergamo (20 Uhr)

Besonderes: Japan-Tour (14.11. bis 20.11.)

RB Leipzig

Urlaub: 4.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: von 2.1. bis 12.1. in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

Testspiele: 25.11. gegen Rasomiak Radom (14 Uhr); 2.12. gegen AC Horsens (14 Uhr), weitere in Planung

Borussia Dortmund

Urlaub: 12.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: geplant 6.1. bis 14.1. in Marbella (Spanien)

Testspiele: 24.11. gegen Lion City Sailers in Singapur (13.30 Uhr), 28.11. gegen Johor Southern Tigers in Malaysia, 30.11. gegen Nationalteam Vietnam in Hanoi (13 Uhr); weitere in Planung

Besonderes: Asienreise nach Singapur, Malaysia und Vietnam (21.11. bis 1.12.)

Werder Bremen

Urlaub: von 20.11. bis 8.12. und von 23.12. bis 1.1.

Trainingsphasen: 8.12. bis 22.12. und ab 2.1.

Trainingslager: 2. bis 9.1. in Murcia (Spanien)

Testspiele: 15.11. beim Heeslinger SC (19 Uhr), 4.1. FC St. Pauli, 8.1. FC St. Gallen (beide in Murcia um 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg

Urlaub: 14.11. bis 30.11. und 23.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 1.12. und 2.1.

Trainingslager: Geplant vom 6.1. bis 14.1. in Almancil (Portugal)

Testspiele: in Planung

Borussia Mönchengladbach

Urlaub: 14.11. bis 11.12.

Trainingsauftakt: 13. Dezember

Trainingslager: keines

Testspiele: in Planung

Besonderes: Legendenspiel am 17.12. (19 Uhr) im Borussia-Park: Freundschaftsspiel zwischen der aktuellen Fohlenelf und den "Legenden des Parks"

TSG Hoffenheim

Urlaub: 20.11. bis 5.12. und 22.12. bis 1.1.

Trainingsphasen: noch bis 19.11., von 6. bis 21.12. und ab 2.1.

Trainingslager: 3.1. bis 10.1., geplant in Portugal

Testspiele: 14.12. gegen SV Elversberg (14 Uhr, ohne Zuschauer), 17.12. gegen 1860 München (15 Uhr, Dietmar-Hopp-Stadion Hoffenheim), 20.12. SpVgg Greuther Fürth (14 Uhr, ohne Zuschauer)

1. FSV Mainz 05

Urlaub: 14.11. bis 29.11. und rund um Weihnachten

Trainingsauftakt: 30.11. (Leistungstests)

Trainingslager: 5.12. bis 12.12. auf Mallorca, 4.1. bis 11.1. in Marbella

Testspiele: In beiden Trainingslagern je zwei Testspiele geplant

Besonderes: -

1. FC Köln

Urlaub: vom 25.11. bis 7.12. und vom 24.12. bis 2.1.

Training: 8.12. (10 Uhr) bis 23.12., ab 3.1. (10 Uhr)

Trainingslager: keines

Testspiele: 19.11. gegen den VfB Stuttgart in Austin/Texas (22 Uhr, USA); vier weitere in Planung

Besonderes: 14./15.12. Leistungsdiagnostik, Promotionreise in die USA nach Austin/Texas von 16.11. bis 24.11.

Bayer 04 Leverkusen

Urlaub: 19.11. bis 30.11. und 19.12. bis 1.1.

Training: 1.12. (bis 18.12.) und wieder ab 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiele: 17.11. gegen den St. Louis CITY Soccer Club (2 Uhr), 10.12. bei den Glasgow Rangers (14 Uhr); ein Testspiel kurz vor Weihnachten

geplant.

Besonderes: 13.11. bis 18.11. USA-Reise mit Eröffnungsspiel des CITYPARK-Stadions; 16. November, 19 Uhr Ortszeit

FC Augsburg

Urlaub: von 15.1. bis 4.12. und ab 20.12.

Training: 5.12. (ein, zwei Tage vorher Testungen) bis 19.12., Auftakt im neuen Jahr offen

Trainingslager: geplant 4.1. bis in der Nähe von Alicante (Spanien)

Testspiele: in Planung

VfB Stuttgart

Urlaub: von 22.11. bis 12.12.

Training: 13.12. bis Weihnachten, Auftakt 2023 offen

Trainingslager: geplant 6.1. bis 13.1. in Marbella (Spanien)

Testspiele: 19.11. gegen den 1. FC Köln in Austin/Texas (22 Uhr, USA), 16.12. gegen den FC Luzern (15 Uhr); weitere in Planung

Besonderes: Promotionreise in die USA nach Austin/Texas von 14.11. bis 21.11.

Hertha BSC

Urlaub: 8.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 2.1. (Leistungstests)

Trainingslager: 3.1. bis 14.1. in Bradenton/Florida (USA)

Testspiele: 19./20.11. Turnier in Klagenfurt (weitere Teilnehmer: Austria Klagenfurt, 1860 München, Grazer AK) - Halbfinale gegen 1860 München (19.11., 16 Uhr), 26.11. beim Ludwigsfelder FC (13 Uhr), 2.12. bei Hannover 96 (15 Uhr), 7.12. gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr)

VfL Bochum

Urlaub: 16.11. bis 27.11. und 23.12. bis 1.1.

Training: 28.11. bis 22.12. und ab 2.1.

Trainingslager: 7.1. bis 14.1. in Jerez de la Frontera (Spanien)

Testspiele: 10.12. gegen Karlsruher SC (13 Uhr, Vonovia Ruhrstadion), 16.12. beim SC Paderborn 07

FC Schalke 04

Urlaub: 16.11. bis 30.11. und 23.12. bis 1.1.

Trainingsauftakt: 1.12. und 2.1.

Trainingslager: in Planung

Testspiele: 9.12. bei Rapid Wien (19 Uhr), 22.12. beim VfL Osnabrück (19 Uhr), weitere in Planung