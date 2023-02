Der Weltmeister: Umut 'Umut' Gültekin

Als Titelverteidiger geht Umut 'Umut' Gültekin ins Rennen um den kicker eFootballer des Jahres. Seine Trümpfe: Eine VBL-Schale und der WM-Pokal. Gelingt damit der Titel-Hattrick?

Wer deutschen FIFA-eSport verfolgt, kam in den letzten Jahren nicht an Umut 'Umut' Gültekin vorbei. Auch 2022 spielte der Hamburger sich wieder in den Fokus und stach auf deutscher, wie auch internationaler Bühne heraus.

Club-Champion nach Vizemeisterschaft

In der Einzelmeisterschaft der Virtual Bundesliga (VBL) gelang Gültekin zum zweiten Mal in Folge der Durchmarsch ins Endspiel. Die Titelverteidigung blieb jedoch aus, gegen Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen musste er sich nach zwei hochklassigen Partien geschlagen geben.

Umso stärker fiel die Antwort in der VBL Club Championship, der Teammeisterschaft, aus. Im Grand Final spielte Gültekin gemeinsam mit Kollege Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang groß auf, schaltete unter anderem die Shootingstars der Rostocker Kogge aus, ehe es im Finale gegen den FC St. Pauli ging. Dem späteren DFB-ePokal-Sieger ließen die Sachsen keine Chance und sicherten sich so den Titel.

Weltmeister vom Punkt

Der größte Erfolg stand Gültekin allerdings erst noch bevor. Souverän durch die Play-offs gespielt, nahm er im Juli am FIFAe World Cup teil. Großartige Leistungen brachten den ehemaligen HSV-eSportler in der Bella Arena in Kopenhagen in sein zweites Einzelfinale der Spielzeit.

KICKER EFOOTBALLER DES JAHRES 2022 Bis zum 19. Februar um 23:59 Uhr könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Wir küren dann den Gewinner und überreichen die Auszeichnung in unserem Verlagshaus. Doch auch ihr könnt gewinnen: Je mehr Stimmen gesammelt werden, desto größere Preise gibt es abzuräumen.

In diesem ließ er sich gegen eChampions-League-Sieger Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba den ganz großen Wurf nicht mehr nehmen: Nach einem dramatischen Elfmeterschießen stemmte 'Umut' unter großem Jubel den begehrten Pokal in die Höhe.

Für den Hamburger das große Highlight eines weiteren famosen Jahrs, mit der er sich verdientermaßen die erneute Nominierung sicherte. Ob er jedoch ein weiteres Mal die Trophäe entgegennehmen kann, liegt bei nun bei euch. Ihr wollt, dass 'Umut' eFootballer des Jahres 2022 wird? Dann stimmt für ihn ab.