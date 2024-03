Der Weg zum Final4 nach Köln

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer startet in die heiße Phase der Saison. Zwölf Teams sind in der K.O.-Runde, vier Teams stehen bereits im Viertelfinale, darunter auch die beiden Teilnehmer aus der Bundesliga. Aber auf wen treffen der THW Kiel und der SC Magdeburg als nächstes? handball-world wirft einen Blick auf den Modus.

Die Play-offs

GOG holte sich mit 13 Punkten den fünften Platz in der Gruppe B, Kielce reichten drei Zähler mehr zu Rang vier in der Gruppe 4. Mit dem ab Sommer beim THW Kiel unter Vertrag stehenden Emil Madsen (90 Tore) hat GOG den Toptorjäger des Wettbewerbs in seinen Reihen. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den SC Magdeburg.

Kielces Rechtsaußen Arkadiusz Moryto bezeichnet GOG als "ein zweites Magdeburg" und betont: "Niemand glaubt theoretisch an sie, in Deutschland hält jeder Kiel für das beste Team, in Dänemark denkt man an Aalborg. Währenddessen machen GOG und Magdeburg einen erstaunlichen Job und gewinnen gegen theoretisch stärkere Teams."

Sowohl Zagreb wie auch Montpellier holten in der Gruppenphase 14 Zähler, den Kroaten brachte dies Rang fünf und Montpellier Platz vier. Der Sieger trifft in der nächsten Runde auf den THW Kiel. "Wir haben es geschafft, nach ein paar Jahren wieder in die K.O.-Phase der EHF Champions League einzuziehen, und wir sind zuversichtlich, dass wir das Zeug dazu haben, diesen Traum zu verlängern", so Zagrebs Coach Andrija Nikolic.

Montpelliers Rechtsaußen Yannis Lenne hat Respekt vor den Kroaten. "Zagreb ist eine sehr gefährliche Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft. Wir haben gesehen, dass sie wieder in der Lage waren, ihre Arena zu füllen, mit Fans, die sie unterstützen. Sie haben es geschafft, Paris in der Gruppenphase zu schlagen, wir sind also gewarnt, das wird kein einfaches Spiel."

Veszprem gegen Szeged - nicht nur zwei Duelle in der regulären Saison, sowie traditionell im Finale von Meisterschaft und Pokalfinale, sondern zum zweiten Mal auch in der Königsklasse kreuzen beide Teams die Klingen. "Dieses Spiel ist für beide Seiten von großer Bedeutung, und wir dürfen nicht vergessen, dass es um das Viertelfinale geht", so Veszprems Torhüter Rodrigo Corrales, der betont: "Wir brauchen eine herausragende Leistung."

"Wir wissen, wie stark unser Gegner ist, eine der besten Mannschaften in Europa. Aber ich sehe auch, dass wir gut sind und dass wir zu Hause gegen jeden eine Chance haben. Wir müssen am Donnerstag auf jeden Fall unser Bestes geben", so Szegeds Linksaußen Sebastian Frimmel. Auf den Sieger würde ein Duell mit Aalborg warten.

Wer fordert im Viertelfinale den FC Barcelona heraus - Wisla Plock oder Paris St. Germain? Die Polen konnten erst am letzten Spieltag das Ticket für die Play-offs buchen, in einem direkten Duell mit dem FC Porto. PSG konnte sich lange Zeit Hoffnungen auf den direkten Sprung ins Viertelfinale machen - am Ende holte man sich mit 17 Zählern Rang 3.

"Wir sind uns bewusst, dass wir nicht in der Favoritenrolle sind, aber so oder so werden wir versuchen, in unserem ersten Heimspiel mit der Unterstützung unserer Fans, die uns wie immer anfeuern werden, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir werden sehen, was am Ende der Play-off-Phase passiert, denn sie sind die Favoriten, aber wir werden trotzdem kämpfen", verspricht Plock-Trainer Xavi Sabate vor dem Duell mit seinem Landmanns Raul Gonzalez auf der Bank von PSG.

THW Kiel als Gruppensieger im Viertelfinale

Die Gruppe A ist bereits beendet. Schon am vorletzten Spieltag hatten der THW Kiel und Aalborg Haandbold das Ticket für das Viertelfinale gelöst, mit Kiels Heimsieg über Zagreb war der Gruppensieg der Zebras sicher. Aalborg beendete die Gruppenphase mit einem Remis gegen Kielce.

Gekämpft wurde noch um die Ausgangslage in den Play-offs mit den Positionen 3-6. Veränderungen gab es am letzten Spieltag keine. Paris schnappte sich einen Heimsieg über Pick Szeged, damit sind die Franzosen einen Zähler besser als Kielce. Zagreb wurde Fünfter vor Szeged. Für Kolstad Handball endete die Spielzeit trotz der elf Punkte enttäuschend auf Rang 7, Eurofarm Pelister Bitola aus Nordmazedonien ist Schlusslicht.

SC Magdeburg erhält Schützenhilfe aus Montpellier

Auch in der Gruppe B gibt es mit SC Magdeburg einen deutschen Gruppensieger. Der Titelverteidiger sicherte sich mit einem Sieg über Telekom Vezprem nicht nur den ersten Tabellenplatz, sondern auch den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale.

Damit überholte die Truppe von Bennet Wiegert am letzten Spieltag sogar noch den FC Barcelona. Die Katalanen verloren in heimischer Halle gegen Montpellier HB und müssen sich somit nun etwas überraschend mit dem zweiten Rang begnügen.

Derweil muss Veszprem als Dritter den Weg über die Playoffs gehen. Montpellier landete derweil einen Punkt vor GOG Gudme und sicherte sich als Vierter somit den Heim-Vorteil fürs Rückspiel. Den letzten verbliebenden Platz in den Playoffs sicherte sich Wisla Plock durch einen knappen Sieg gegen den FC Porto.

Weg ins Final4 ist vorgezeichnet

Für die beiden punktlosen Schlusslichter Eurofarm Pelister Bitola und RK Celje ist die Saison sicher beendet. Auch Kolstad Handball und der FC Porto mussten die Segel streichen.

In den Play-offs der Teams auf den Plätzen 3-6 geht es dann überkreuz. Die Hinspiele werden in der letzten März-Woche (27./28.03.24) ausgespielt, die Rückspiele finden dann nach Ostern (03./04.04.24) statt.

Die beiden Topteams einer Gruppe schaffen hingegen den direkten Sprung ins Viertelfinale, das dann Ende April (24./25.04.) startet und Anfang Mai (01./02.05) abgeschlossen sein soll. Gelost werden muss zwischen den K.o.-Runden nicht mehr.

Paris St. Germain trifft als Dritter der Gruppe A auf den Sechsten der Gruppe B, also Plock. Industria Kielce duelliert sich als Vierter der Gruppe A mit GOG, die den fünften Platz in der Gruppe B belegten. Montpellier bekommt es als Vierter der Gruppe B mit dem Fünften der Gruppe A, RK Zagreb, zu tun. Im letzten Playoff-Duell kommt es zu einem ungarischen Duell, Pick Szeged trifft auf den Lokalrivalen Telekom Veszprem.

Play-offs (27.03.-04.04.24)

M1: Wisla Plock - Paris St. Germain

M2: Pick Szeged - Telekom Veszprem

M3: GOG - Industria Kielce

M4: RK Zagreb - Montpellier HB

Wann droht ein deutsch-deutsches Duell?

Nachdem der THW Kiel und der SC Magdeburg ihre Gruppe gewonnen haben, kann es erst beim Truckscout24 Final4 in Köln zu einem deutsch-deutschen Duell kommen. Die Zebras könnten im Viertelfinale erneut auf den RK Zagreb treffen, sofern sich die Kroaten zuvor gegen Montpellier durchsetzen.

Auf den SC Magdeburg wartet derweil in der Runde der besten Acht entweder Kielce oder GOG. Es könnte somit zu einer Wiederauflage des letztjährigen Finals kommen. Damals siegte der SCM mit 30:29 nach Verlängerung gegen Kielce.

Viertelfinale (24.04.-02.05.24)

Sieger M4 (Zagreb/Montpellier) - A1 (THW Kiel)

Sieger M3 (GOG/Kielce) - B1 (Magdeburg)

Sieger M2 (Szeged/Veszprem) - A2 (Aalborg Haandbold)

Sieger M1 (Plock/Paris) - B2 (Barcelona)